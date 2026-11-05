Gng Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat Gng Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 6,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,03 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,94 INR gegenüber 2,78 INR im Vorjahresquartal.

Gng Electronics hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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