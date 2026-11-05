Gng Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Gng Electronics hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,94 INR gegenüber 2,78 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Gng Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 6,25 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,03 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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