GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG gibt das Ergebnis für das erste Halbjahr 2023 bekannt

^3. August 2023

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG gibt das Ergebnis für das erste Halbjahr 2023 bekannt

Wichtigste Finanzkennzahlen

* Die verwalteten Vermögen (AuM) betrugen per 30. Juni 2023 insgesamt CHF 68.0

Milliarden, davon CHF 21.9 Milliarden im Bereich Investment Management und

CHF 46.1 Milliarden im Bereich Fund Management Services, im Vergleich zu

insgesamt CHF 75.0 Milliarden per 31. Dezember 2022.

* Der Rückgang der AuM im Investment Management ist auf Nettoabflüsse in Höhe

von CHF 2.2 Milliarden zurückzuführen, die durch positive Marktbewegungen

sowie Wechselkursschwankungen in Höhe von CHF 0.9 Milliarden ausgeglichen

wurden.

* Der Bereich Fund Management Services verzeichnete Nettoabflüsse in Höhe von

CHF 6.9 Milliarden, die durch positive Markt- und Wechselkursbewegungen in

Höhe von CHF 1.2 Milliarden zum Teil ausgeglichen wurden.

* Die Anlageperformance ist weiterhin stark. Im bisherigen Jahresverlauf per

30. Juni 2023 übertrafen 71% der verwalteten Vermögen der GAM-Fonds ihre

jeweiligen Benchmarks. Über einen Dreijahreszeitraum schnitten 90% der

verwalteten Vermögen besser ab als ihre jeweiligen Benchmarks, verglichen

mit 55% zum 31. Dezember 2022.

* Der operative Verlust vor Steuern belief sich auf CHF 22.5 Millionen,

verglichen mit CHF 15.4 Millionen im ersten Halbjahr 2022.

* Der Nettoverlust nach IFRS betrug CHF 71.2 Millionen gegenüber

CHF 275.2 Millionen im ersten Halbjahr 2022.

David Jacob, Präsident des Verwaltungsrats der GAM Holding AG, kommentierte:

«Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen die Herausforderungen, vor denen

GAM steht. Diese sind einer der Gründe, weshalb der Verwaltungsrat den GAM

Aktionären weiterhin die Annahme des Liontrust Angebots mit Nachdruck empfiehlt.

Unsere Anlageteams leisten weiterhin hervorragende Arbeit. Doch ist

Unternehmensstabilität entscheidend, um unseren Kunden das Vertrauen zu geben,

in unsere Strategien zu investieren. Die notwendige Stabilität und die

Investitionen, über welche die kombinierte Gruppe nach Abschluss des Liontrust

Angebots verfügen wird, geben unseren Aktionären die Möglichkeit, an der

künftigen Wertschöpfung teilzuhaben."

Investment Management - verwaltete Vermögen und Nettoflüsse

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

-------------------------------------------------------------------------------

Kompetenzen Markt/ Verwaltete

Verwaltete Wechsel- Vermögen

Vermögen per Nettoflüsse kurse per

1. Jan. 2023 H1 2023 H1 2023 30. Juni 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Fixed Income 10.3 (1.0) 0.2 9.5

-------------------------------------------------------------------------------

Equity 4.8 (0.2) 0.4 5.0

-------------------------------------------------------------------------------

Alternatives 1.5 (0.4) - 1.1

-------------------------------------------------------------------------------

Multi Asset 6.6 (0.6) 0.3 6.3

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 23.2 (2.2) 0.9 21.9

-------------------------------------------------------------------------------

Nettoflüsse nach Kompetenz

Unsere Fixed-Income-Strategien verzeichneten Nettoabflüsse von Kundengeldern in

Höhe von CHF 1.0 Milliarden. Bei den Aktien beliefen sich die Nettoabflüsse auf

CHF 0.2 Milliarden, und bei den Multi-Asset-Strategien wurden Abflüsse von

CHF 0.6 Milliarden verbucht. Im Bereich Alternatives flossen netto

CHF 0.4 Milliarden ab.

Fund Management Services - Vermögen und Mittelflüsse

Veränderung der verwalteten Vermögen (CHF Mrd.)

-------------------------------------------------------------------------------

Fondsdomizil Verwaltete

Verwaltete Vermögen

Vermögen per Nettoflüsse Markt/Wechselkurse per

1. Jan. 2023 H1 2023 H1 2023 30. Juni 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Übriges Europa 39.7 (2.1) 0.8 38.4

-------------------------------------------------------------------------------

Schweiz 12.1 (4.8) 0.4 7.7

-------------------------------------------------------------------------------

Gesamt 51.8 (6.9) 1.2 46.1

-------------------------------------------------------------------------------

Die verwalteten Vermögen sanken zum 30. Juni 2023 auf CHF 46.1 Milliarden

(gegenüber CHF 51.8 Milliarden per 31. Dezember 2022), wobei die Nettoabflüsse

von Kundengeldern in Höhe von CHF 6.9 Milliarden teilweise auf positive Markt-

und Wechselkursbewegungen von netto CHF 1.2 Milliarden zurückzuführen waren.

Finanzergebnisse der Gruppe für das erste Halbjahr 2023

Der IFRS-Nettoverlust nach Steuern betrug CHF 71.2 Millionen, verglichen mit

CHF 275.2 Millionen im ersten Halbjahr 2022. Der Verlust im ersten Halbjahr

2023 wurde in erster Linie durch den operativen Nettoverlust nach Steuern von

CHF 23.9 Millionen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Posten von

CHF 47.3 Millionen verursacht. Zu den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Posten

gehört die Wertminderung von CHF 43.2 Millionen auf alte immaterielle

Markenwerte, die ursprünglich durch die Übernahme von GAM durch Julius Bär im

Jahr 2005 entstanden.

Die Nettoverwaltungsgebühren und -kommissionen beliefen sich im ersten Halbjahr

2023 auf CHF 68.0 Millionen, gegenüber CHF 90.9 Millionen im ersten Halbjahr

2022, was primär eine Folge der niedrigeren durchschnittlichen verwalteten

Vermögen ist.

Die performanceabhängigen Erträge beliefen sich auf insgesamt CHF 3.3 Millionen,

gegenüber CHF 2.6 Millionen im ersten Halbjahr 2022.

Der operative Personalaufwand sank im ersten Halbjahr 2023 um 21% auf

CHF 49.0 Millionen, verglichen mit CHF 62.1 Millionen im ersten Halbjahr 2022.

Die fixen Personalkosten verringerten sich um 14%, was auf den fortgesetzten

Rückgang des Personalbestandes zurückzuführen ist. Zum 30. Juni 2023 waren 519

Vollzeitkräfte beschäftigt, verglichen mit 541 Vollzeitkräften per

31. Dezember 2022 und 594 Vollzeitkräften per 30. Juni 2022. Die variable

Vergütung ging von CHF 12.5 Millionen im ersten Halbjahr 2022 auf

CHF 6.4 Millionen zurück, vor allem aufgrund der geringeren Verwaltungsgebühren.

Dem steht ein IFRS-Personalaufwand von CHF 49.2 Millionen gegenüber. Die

Differenz zwischen dem operativen und dem IFRS-Personalaufwand von

CHF 0.2 Millionen ergibt sich aus Reorganisationskosten.(1)

Der operative Sachaufwand belief sich auf CHF 34.3 Millionen, verglichen mit

CHF 37.9 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. In den Bereichen

Technologie, Daten und Research für unsere Investment Teams sowie Belegung von

Büroflächen wurden Kostensenkungen verzeichnet. Dem steht ein IFRS-Sachaufwand

von CHF 37.7 Millionen gegenüber. Die Differenz zwischen dem operativen und dem

IFRS-Sachaufwand von CHF 3.4 Millionen bezieht sich hauptsächlich auf Honorare

und Beratungsgebühren.

Die operative Marge lag bei -28.5%, verglichen mit -17.1% im ersten Halbjahr

2022, was im Wesentlichen auf einen Rückgang des Erfolgs aus dem

Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäft um 22.2% zurückzuführen ist, der

teilweise durch den Rückgang des Personal- und Sachaufwands um 21% ausgeglichen

wurde.

Der operative Verlust vor Steuern belief sich auf CHF 22.5 Millionen, während er

im ersten Halbjahr 2022 noch bei CHF 15.4 Millionen gelegen hatte. Der Verlust

ist vornehmlich auf den geringeren Erfolg aus dem Dienstleistungs- und

Kommissionsgeschäft zurückzuführen, der teilweise durch den geringeren Personal-

und Sachaufwand ausgeglichen wurden. Dem steht ein IFRS-Nettoverlust vor Steuern

von CHF 70.6 Millionen gegenüber.

Die operativen Ertragsteuern beliefen sich auf einen Steueraufwand von

CHF 1.4 Millionen, was einem effektiven Steuersatz von -6.2% entspricht,

verglichen mit einer Steuergutschrift von CHF 1.4 Millionen im ersten Halbjahr

2022. Die Änderung des effektiven Steuersatzes ist im Wesentlichen auf

Änderungen bei einer Steuergutschrift zwischen dem ersten Halbjahr 2023 und

einer Steuerlast im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen.(1)

Das verwässerte operative Ergebnis pro Aktie lag bei -0.15 CHF, verglichen mit

-0.09 CHF im ersten Halbjahr 2022, bedingt durch den operativen Nettoverlust.

Dies entspricht einem verwässerten IFRS-Ergebnis pro Aktie von -CHF 0.45.

Flüssige Mittel und Kapitalmanagement

Die flüssigen Mittel beliefen sich per 30. Juni 2023 auf CHF 83.6 Millionen,

gegenüber CHF 137.9 Millionen per 31. Dezember 2022 und CHF 171.7 Millionen per

30. Juni 2022. Dieser Rückgang resultiert aus dem operativen Verlust, den

jährlichen Bonuszahlungen für das Jahr 2022 und den Auswirkungen der per

30. Juni 2023 als zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte klassifizierten

flüssigen Mittel (CHF 23.5 Millionen).

Das bereinigte Tangible Equity betrug per 30. Juni 2023 CHF 47.9 Millionen, im

Vergleich zu CHF 68.7 Millionen per 31. Dezember 2022 und CHF 164.3 Millionen

per 30. Juni 2022. Zu diesem Rückgang trugen vor allem der IFRS-Nettoverlust

nach Steuern (bereinigt um immaterielle Vermögenswerte), die Neubewertung der

Pensionen, die Investitionen in die Plattform und Wechselkursschwankungen bei.

Eine vollständige Definition des bereinigten Tangible Equity findet sich auf

Seite 26 des Jahresberichts 2022.

Zum 30. Juni 2023 wies die Gruppe wie in den Vorjahren keine finanziellen

Verbindlichkeiten aus. Im Juli 2023 hat die Gruppe jedoch Kreditfazilitäten bei

Liontrust Asset Management PLC in Anspruch genommen.

Sämtliche Unterlagen zu den Ergebnissen (Halbjahresbericht und Medienmitteilung)

sind auf www.gam.com verfügbar.

Bevorstehende Termine:

18. August 2023 Ausserordentliche Generalversammlung

19. Oktober 2023 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor

Global Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die

verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2023 auf insgesamt CHF 68

Milliarden, wovon CHF 21.9 Milliarden auf das Investment Management und CHF

46.1 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über

eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist

geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat

weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der

Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde

1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037

Schweiz.

Liontrust

Liontrust ist ein unabhängiger, spezialisierter Asset Manager, der 1995

gegründet wurde, seit 1999 an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE

250 ist. Liontrust hat seinen Hauptsitz in London mit weiteren Büros in

Edinburgh und Luxemburg. Das Unternehmen verfügte am 16. Juni 2023 über GBP

30.5 Milliarden verwaltete Vermögen. Liontrust ist bestrebt, Anlegern eine

bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, indem es in eine Reihe von globalen

Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, nachhaltigen Anlagen und Multi-Asset-

Portfolios und -Fonds investiert.

Rechtliche Hinweise und Informationen

Kein Angebot

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu

Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum

Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur Ausgabe von Namenaktien oder anderen

Wertpapieren der GAM Holding AG (GAM) oder der Liontrust Asset Management Plc

(Liontrust) dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen

Aufforderung, noch bilden sie die Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag

oder können als verlässlich angesehen werden. Diese Mitteilung ist nicht Teil

der Angebotsdokumentation (wie unten definiert) im Zusammenhang mit dem

Umtauschangebot von Liontrust Asset Management Plc für alle sich im Publikum

befindenden Namenaktien der GAM Holding AG (das "Angebot"). Die Bedingungen des

Angebots wurden und/oder werden in der Angebotsdokumentation (wie nachstehend

definiert) zum Angebot veröffentlicht. Den Aktionären der GAM Holding AG wird

dringend empfohlen, die Angebotsdokumentation (wie unten definiert) zu lesen,

die unter www.liontrust.co.uk/gam-acquisition (http://www.liontrust.co.uk/gam-

acquisition) verfügbar ist und/oder sein wird.

Angebotsrestriktionen / Certain Offer Restrictions

1. General

Die Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung der Voranmeldung des Angebots,

des Angebotsprospekts, und anderer Materialien, die das Angebot betreffen (die

"Angebotsdokumentation"), und die Unterbreitung des Angebots können in

bestimmten Rechtsordnungen (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Japan)

("Restricted Jurisdictions") gesetzlichen Beschränkungen unterliegen,

widerrechtlich sein, in anderer Weise anwendbares Recht verletzen oder Liontrust

oder eine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften verpflichten,

irgendwelche Änderungen oder Anpassungen der Bestimmungen oder Bedingungen des

Angebots, ein zusätzliches Gesuch bei staatlichen, regulatorischen oder anderen

Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das Angebot vorzunehmen.

Deshalb müssen Personen, welche die Angebotsdokumentation erhalten oder in deren

Besitz die Angebotsdokumentation auf andere Weise gelangt, sich über all diese

Restriktionen informieren und diese einhalten. Weder GAM noch Liontrust noch der

Empfänger akzeptieren oder übernehmen die Verantwortung oder Haftung für

jegliche Verletzungen solcher Restriktionen durch jegliche Personen. Das Angebot

wird weder direkt noch indirekt in einer oder in eine Restricted Jurisdiction

gemacht oder gemacht werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche

Restricted Jurisdictions auszudehnen. Die Angebotsdokumentation sollte nicht in

die Restricted Jurisdictions gesendet oder anderweitig vertrieben werden und das

Angebot kann nicht durch einen solchen Gebrauch, solche Mittel oder Instrumente

in oder aus den Restricted Jurisdictions angenommen werden. Entsprechend werden

keine Kopien der Angebotsdokumentation in oder aus einer Restricted Jurisdiction

versendet oder anderweitig vertrieben und dürfen nicht in oder aus einer

Restricted Jurisdiction oder an Custodians, Nominees und Trustees (in deren

Funktion als solche), welche Aktien für Personen in einer Restricted

Jurisdiction halten, versendet oder anderweitig vertrieben werden. Personen,

welche solche Dokumente erhalten (einschliesslich Custodians, Nominees und

Trustees), dürfen diese nicht in oder aus einer Restricted Jurisdiction

vertreiben. Jede geltend gemachte Annahme des Angebots, welche direkt oder

indirekt aus einer Verletzung dieser Restriktionen resultiert, ist ungültig. Es

wird nicht um den Kauf oder Verkauf von Aktien von oder an Personen, die in

Restricted Jurisdictions ansässig sind, geworben, und falls eine in einer

Restricted Jurisdiction ansässige Person Aktien als Antwort darauf andient,

behält sich Liontrust vor, die Annahme abzulehnen. Die Angebotsdokumentation

darf von niemandem zum Zweck der Werbung für Käufe oder Verkäufe von Aktien von

GAM ("GAM Aktien") oder Aktien von Liontrust ("Liontrust Aktien") durch

juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in einer Restricted

Jurisdiction wohnhaft oder inkorporiert sind. Jede Person, die ein

Annahmeformular im Zusammenhang mit dem Angebot abgibt, wird aufgefordert zu

bestätigen, dass: (i) sie das Angebot, die Angebotsdokumentation oder das

Annahmeformular oder sonstige Dokument betreffend das Angebot nicht in einer

Restricted Jurisdiction erhalten hat und kein solches Dokument in einer oder in

eine Restricted Jurisdiction gesendet, übermittelt oder anderweitig vertrieben

hat; (ii) sie weder direkt noch indirekt den Versand, die Mittel oder

Handelsinstrumente oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer

Restricted Jurisdiction im Zusammenhang mit dem Angebot genutzt hat; (iii) sie

sich nicht in einer Restricted Jurisdiction befindet oder befand, als sie die

Bedingungen des Angebots akzeptiert hat oder das Annahmeformular zurückgesandt

hat; und (iv) falls sie in einer fiduziarischen Funktion, Vermittlungsfunktion

oder anderen Funktion als Intermediär handelt, (a) sie entweder freies Ermessen

betreffend Investitionen in die vom Annahmeformular gedeckten Wertpapiere hat

oder (b) die Person, in deren Namen sie handelt, sich ausserhalb der Restricted

Jurisdictions befunden hat, als er oder sie die Person instruiert hat, das

Angebot anzunehmen.

Vorbehaltlich der anwendbaren wertpapierrechtlichen Gesetzen und Regularien

beabsichtigt die Anbieterin, ein "Vendor Placement" in Bezug auf das Angebot für

Inhaber von GAM Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika und jeder anderer

Jurisdiktionen in welcher das Angebot nicht durchgeführt wird, anzubieten oder

in denen nach alleinigem Ermessen von Liontrust ein Angebot von Wertpapieren an

eine solche Person die Einreichung einer Registrierungserklärung bei der United

States Securities and Exchange Commission (die "SEC") oder einer anderen

relevanten Aufsichtsbehörde erfordern würde oder die aus anderen Gründen nicht

zur Teilnahme an dem Angebot gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Regularien

berechtigt sind. Dementsprechend beabsichtigt die Anbieterin das Angebot so zu

strukturieren, dass jeder dieser Inhaber den durchschnittlichen Nettobarerlöse

aus dem Verkauf der Liontrust Aktien erhält, auf die dieser ansonsten im Rahmen

des Angebots Anspruch hätte (eine solche Strukturierung ein "Vendor Placement"),

es sei denn ein solcher Inhaber gibt diejenigen Zusicherungen, Garantien und

Bestätigungen ab, die Liontrust verlangen kann, und Liontrust nach eigenem

Ermessen entscheidet, dass ein solcher Inhaber die Liontrust Aktien ohne

Einreichung einer Registrierungserklärung (registration statement) bei der SEC

oder einer anderen zuständigen Aufsichtsbehörde erhalten kann. Jeder Verkauf von

Liontrust Aktien im Rahmen eines Vendor Placements würde ausserhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika und jeglicher Restricted Jurisdictions im Rahmen

eines zentralisierten Verkaufsprozesses erfolgen und anfallenden Gebühren und

Kosten unterliegen.

2. United States of America

Shareholders of GAM Holding AG in the United States of America are advised that

the GAM Shares are not listed on a U.S. securities exchange and that GAM Holding

AG is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities

Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"), and is not required to,

and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission

thereunder.

The Liontrust Shares to be offered in exchange for GAM Shares pursuant to the

exchange offer of Liontrust Asset Management Plc for all publicly held

registered shares of GAM Holding AG (the "Offer") have not been and will not be

registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities

Act"), nor under any law of any state of the United States of America, and may

not be offered, sold, resold or delivered, directly or indirectly, in or into

the United States of America, except pursuant to an exemption from the

registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state

securities laws. The pre-announcement of the Offer, the offer prospectus

relating to the Offer and any other materials relating to the Offer does not

constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any

securities in the United States of America. Liontrust Asset Management Plc will

not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the

Offer, in the United States of America.

The securities referred to herein have not been and are not presently expected

to be listed on any US securities exchange or quoted on any inter-dealer

quotation system in the United States of America. None of GAM Holding AG or

Liontrust Asset Management Plc presently intends to take any action to

facilitate a market in such securities in the United States of America.

Neither the U.S. Securities and Exchange Commission, nor any U.S. state

securities commission, has approved or disapproved of the securities to be

offered in exchange for GAM Shares pursuant to the Offer or any related

transaction or determined if the information contained herein or in any offering

circular to be prepared in connection with the Offer is accurate or complete.

Any representation to the contrary is a criminal offense in the U.S.

As used herein, "United States of America", "U.S." or "US" means the United

States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the

U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana

Islands), any state of the United States of America and the District of

Columbia.

3. United Kingdom

The Offer is only being made within the United Kingdom pursuant to an exemption

under Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of

the European Union (Withdrawal) Act 2018 (as amended and together with any

applicable adopting or amending measures in the United Kingdom, the "UK

Prospectus Regulation") from the requirement to publish a prospectus that has

been approved by the UK Financial Conduct Authority and published in accordance

with the UK Prospectus Regulation.

4. European Economic Area

The Offer is only being made within the European Economic Area ("EEA") pursuant

to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 (as amended and together with

any applicable adopting or amending measures in any relevant member state of the

EEA, the "Prospectus Regulation"), from the requirement to publish a prospectus

that has been approved by the competent authority in that relevant member state

and published in accordance with the Prospectus Regulation or, where

appropriate, approved in another relevant member state and notified to the

competent authority in that relevant member state, all in accordance with the

Prospectus Regulation.

5. Japan

The Offer is not addressed to shareholders of GAM Holding AG whose place of

residence, seat or habitual abode is in Japan, and such shareholders may not

accept the offer.

Reference is made to the offer prospectus for the full offer restrictions.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden",

"könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser

Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren,

als zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne

Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und

Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder

Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der

Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen

Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,

Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver

Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die

richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder

implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener

Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder

übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung

zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine

Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der

Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse

von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten

Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen

Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre

Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und

ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 7 zum Konzernabschluss im

Halbjahresbericht für H1 2023.

°