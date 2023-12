GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG gibt Update zu Strategie, erwarteten Finanzergebnissen für 2023 und Aktienrückkaufangebot

^14. Dezember 2023

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG gibt Update zu Strategie, erwarteten Finanzergebnissen für 2023

und Aktienrückkaufangebot

GAM gibt seine aktualisierte Strategie bekannt, die auf vier Säulen beruht und

von seinem Ankeraktionär NJJ Holding unterstützt wird, um nachhaltiges Wachstum

und Profitabilität zu erzielen. Die vier Säulen sind:

* Fokussierung auf Kunden in bestehenden Kernmärkten

* Verstärkung und Ausbau der aktiven Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-

Strategien durch Investitionen in Talente und Investment-Themen

* Diversifizierung in neue Bereiche von Anlageprodukten und Ausbau des Wealth

Management Angebots. Dies wird erreicht durch die Nutzung von GAMs

traditioneller Stärke im aktiven Asset Management und den Aufbau von

strategischen Partnerschaften

* Steigerung der Effektivität durch reduzierte Komplexität, um sich auf die

Investment Management Kompetenzen von GAM zu konzentrieren

Im Rahmen der aktualisierten Strategie erwartet GAM im Jahr 2024 neue

Partnerschaften im Bereich Alternatives, den Verkaufsabschluss des Fund-

Management-Services-Geschäfts für Dritte, die Lancierung der Private-Shares-

Strategie in Europa, den Abschluss der letzten Implementierungsphase der

SimCorp-Plattform, neue Distributionspartnerschaften für bestimmte geografische

Regionen sowie die Übertragung der Dienstleistungen für die Verwaltung der GAM

Fonds. Die Strategie beinhaltet auch ein Bekenntnis zu Vielfalt,

Gleichberechtigung und Inklusion. Als Folge dieses Bekenntnisses beabsichtigt

der Verwaltungsrat der GAM Holding AG an der Generalversammlung 2024 mindestens

zwei diverse Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat

vorzuschlagen.

GAM erwartet für das Gesamtjahr 2023 einen bereinigten Verlust vor Steuern

zwischen CHF 45 und 50 Millionen im Vergleich zum bereinigten Verlust vor

Steuern von CHF 42.8 Millionen im Jahr 2022. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein

IFRS-Nettoverlust nach Steuern in Höhe zwischen CHF 105 bis 110 Millionen

erwartet, verglichen zum IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 309.9 Millionen

im Jahr 2022.

Die durchschnittliche Management-Fee-Marge für das Geschäftsjahr 2024 wird

voraussichtlich auf rund 45 Basispunkte sinken, was auf den erwarteten Mix von

Assets zurückzuführen ist, der durch Nettozuflüsse auf Kundenseite und Verträge

mit bestehenden und neuen externen Partnern im Investment Management beeinflusst

wird, zum Beispiel mit Investcorp-Tages.

Die GAM Holding AG wird einen Aktienrückkauf von bis zu drei Millionen

Namenaktien (1.88 % der ausgegebenen Aktien) starten, um ihre aktienbasierten

Vergütungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Aktienrückkauf findet vom 15.

Dezember 2023 bis 17. Januar 2024, 12:00 Uhr MEZ, statt. Der Angebotspreis pro

Namenaktie beträgt CHF 0.425.

Die Auszahlung des Rückkaufpreises gegen Lieferung der Namenaktien erfolgt

voraussichtlich mit Valuta 19. Januar 2024. Übersteigt die Anzahl der

angedienten Namenaktien das maximale Volumen des Rückkaufangebots, werden die

Annahmeerklärungen anteilsmässig gekürzt. Mit der Durchführung des

Aktienrückkaufs ist die Helvetische Bank AG beauftragt. Die Bedingungen des

Rückkaufangebots sind auf der Website der Gesellschaft

(https://www.gam.com/de/our-company/investor-relations/share-buy-back-programme)

und auf der Website der Übernahmekommission (www.takeover.ch

(http://www.takeover.ch)) veröffentlicht.*

Im Anschluss an die Ankündigung vom 4. Oktober, dass die Investorengruppe

NewGAMe nach ihrem Übernahmeangebot nicht weniger als 27.1 % des Aktienkapitals

von GAM halten wird, wurde GAM von NewGAMe darüber informiert, dass sie neben

der FINMA auch die Genehmigung der britischen FCA, der luxemburgischen CSSF und

der Bank von Italien erhalten hat. NewGAMe geht davon aus, dass ihr

Übernahmeangebot Mitte Januar 2024 abgewickelt wird, sofern die Genehmigung der

irischen Zentralbank vorliegt.

Elmar Zumbühl, Chief Executive Officer bei GAM, sagt: «Ich freue mich, unsere

aktualisierte Strategie bekannt zu geben, die auf nachhaltiges Wachstum und

Profitabilität ausgerichtet ist und von unserem Ankeraktionär NJJ Holding

unterstützt wird. GAM stellt sich für die Zukunft auf, um erfolgreich zu sein

und langfristigen Wert für alle, unsere Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und

Aktionäre sowie Mitarbeitende zu schaffen.»

Bevorstehende Termine:

27. März 2024 Jahresergebnisse 2023

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die

verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. September 2023 auf insgesamt CHF

64.9 Milliarden, wovon CHF 20.2 Milliarden auf das Investment Management und CHF

44.7 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über

eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist

geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. Der

Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde

1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037

Schweiz.

°