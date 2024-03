GNW-Adhoc: ADC Therapeutics gibt Geschäftsergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023 sowie aktuelle Geschäftszahlen bekannt

^ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) Nettoumsatz von 16,6 Mio. US-Dollar im

?Im Laufe des Jahres 2023 haben wir unsere Geschäfts- und

Kapitalallokationsstrategie neu ausgerichtet, unser Team verstärkt und eine

klare Roadmap erstellt, um die Wertschöpfung für alle unsere Stakeholder

voranzutreiben", so Ameet Mallik, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics.

?Im 4. Quartal haben wir die Ergebnisse unserer Strategie in einer Reihe von

Schlüsselbereichen gesehen. Die Auswirkungen unseres neuen Vermarktungsmodells

führten zu einem erneuten Wachstum des ZYNLONTA(®)-Verkaufsvolumens im Vergleich

zum 3. Quartal, sowohl im kommunalen als auch im akademischen Umfeld. In der

Zwischenzeit lieferte unsere priorisierte Pipeline ermutigende Daten, die wir im

Januar in einem Business-Update mitteilen konnten. Wir haben auch zum ersten Mal

unsere neue, differenzierte Plattform für solide Tumore vorgestellt, die dem

Unternehmen durch interne und externe Entwicklung erhebliche Chancen eröffnen

kann. Mit einem erwarteten Cashflow bis ins 4. Quartal 2025 und mehreren

potenziell wertsteigernden Katalysatoren, die vor uns liegen, bin ich von

unseren Aussichten begeistert und freue mich darauf, Sie im Jahr 2024 über

unsere Fortschritte zu informieren."

Jüngste Höhepunkte und Entwicklungen

ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

* ZYNLONTA erzielte im 4. Quartal 2023 einen Produktumsatz von 16,6 Millionen

US-Dollar, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem 3. Quartal 2023 und

einem Rückgang von 16 % gegenüber dem 4. Quartal 2022 entspricht. Nach der

Umstrukturierung des kommerziellen Modells kehrte das Wachstum im 4. Quartal

2023 im Vergleich zum Vorquartal zurück, wobei das Verkaufsvolumen sowohl im

kommunalen als auch im akademischen Bereich zunahm. Der Rückgang des

Nettoumsatzes im Vergleich zum Vorjahr spiegelt die Störungen wider, die

sich im Laufe des Jahres aus der Umstrukturierung des Go-to-Market-Modells

ergaben, sowie die Auswirkungen des verschärften Wettbewerbs und höhere

Brutto-Netto-Erlösabzüge, die teilweise durch einen leichten Preisanstieg

ausgeglichen wurden.

Hämatologie-Pipeline

* LOTIS-5: Die Phase III Bestätigungsstudie für ZYNLONTA in Kombination mit

Rituximab bei Patienten mit 2L+ diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)

verzeichnet weiterhin eine beschleunigte Rekrutierung. Wie vom klinischen

Team festgestellt und vom unabhängigen Datenüberwachungsausschuss (IDMC)

bestätigt, haben wir in dieser Studie eine unerwartet hohe Zensierung

beobachtet. Infolgedessen müssen wir möglicherweise über die ursprünglich

geplanten 350 Patienten hinaus weitere Patienten aufnehmen, um die

erforderliche Anzahl der vordefinierten progressionsfreien Überleben Events

zu erreichen. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass die

Rekrutierung dieser Studie im Jahr 2024 abgeschlossen sein wird. Das IDMC

stellte keine Sicherheitsbedenken fest und empfahl auf seiner letzten

Sitzung am 16. Januar 2024, die Studie fortzusetzen.

* LOTIS-7: Für die Phase Ib-Studie mit ZYNLONTA in Kombination mit den

bispezifischen Antikörpern Glofitamab oder Mosunetuzumab zur Behandlung von

stark vorbehandelten Patienten mit DLBCL, follikulärem Lymphom (FL) und

Marginalzonen-Lymphom (MZL) werden derzeit aktiv Patienten aufgenommen. Der

Zeitraum der dosislimitierenden Toxizität (DLT) wurde für die ersten beiden

Dosierungsstufen von ZYNLONTA (90 µg/kg, 120 µg/kg) in beiden Armen

freigegeben und wir nehmen derzeit Patienten mit 150 µg/kg auf. Nach der

ersten Bewertung durch den Prüfarzt haben wir bei der Mehrheit der

Patienten, die die ersten beiden Dosierungen erhalten haben, Anzeichen für

eine Anti-Tumor-Aktivität gesehen, und zwar bei Patienten mit gemischten

Histologien einschließlich DLBCL, FL und MZL. Das Unternehmen beabsichtigt,

weitere Daten zu veröffentlichen, sobald ein größerer und ausgereifter

Datensatz verfügbar ist.

* Investigator-initiierte Studie: Wie das Unternehmen am 4. Januar 2024

bekannt gab, ergab eine mündliche Präsentation auf der Jahrestagung 2023 der

American Society of Hematology (ASH) der von der Universität Miami

initiierten Studie, die ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei

Hochrisikopatienten mit rezidiviertem oder refraktärem FL untersucht, eine

beste Gesamtansprechrate von 96,3 % und eine vollständige Ansprechrate von

85,2 %. Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 9,7 Monaten wurde das

mediane progressionsfreie Überleben (Progression-free Survival, PFS) nicht

erreicht, und das PFS betrug nach 12 Monaten 92,3 %. Die Mehrzahl der

unerwünschten Ereignisse (UE) entsprach Grad 1. Zu den UE des Grades 3

gehörten Neutropenie (n=2; 6,2 %) und je ein Fall (3,1 %) von Hyperglykämie,

erhöhter ALT, Müdigkeit, Dyspnoe und Hautinfektion. Neutropenie war das

einzige UE des Grades 4 (n=1; 3,1 %).

* ADCT-602 (gegen CD22): Die Dosiseskalation und -erweiterung in der Phase-I-

Studie mit rezidivierter oder refraktärer akuter lymphatischer Leukämie in

Zusammenarbeit mit dem MD Anderson Cancer Center schreitet voran, und es

werden weitere klinische Prüfzentren hinzugefügt, um die Rekrutierung zu

beschleunigen.

Pipeline für solide Tumore

* ADCT-601 (gegen AXL gerichtet): In der Phase Ib-Studie wurde die maximal

verträgliche Dosis erreicht, und die Studie befindet sich derzeit in der

Dosisoptimierung. Am 4. Januar 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass frühe

Anzeichen von Anti-Tumor-Aktivität sowohl in der Monotherapie als auch in

der Kombination zu beobachten waren und dass das Sicherheitsprofil darauf

hindeutet, dass ADCT-601 in den getesteten Dosierungen gut verträglich ist.

Weitere Daten aus der Studie werden voraussichtlich im Rahmen einer

Präsentation auf der Jahrestagung 2024 der American Association for Cancer

Research (AACR) (5.-10. April 2024) vorgestellt werden. Die Details der

Zusammenfassung sind online verfügbar. Die laufende Dosisoptimierungs-

/Expansionsphase besteht aus einem Monotherapie-Arm, der Patienten mit

Sarkom, Bauchspeicheldrüsenkrebs und AXL-exprimierendem nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs (NSCLC) umfasst, und einem Kombinationsarm mit Gemcitabin bei

Patienten mit Sarkom und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das Screening auf

Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde vor kurzem in der Monotherapie-Gruppe

eingeführt.

* Pipeline im Frühstadium: Das Unternehmen bringt ein Portfolio von ADCs in

der Erprobungsphase voran, darunter solche, die auf Claudin-6, NaPi2b und

PSMA abzielen. Diese Kandidaten basieren auf einem innovativen,

firmeneigenen Ansatz, der Exatecan mit einem neuartigen hydrophilen Linker

als hochwirksame und differenzierte Nutzlast einsetzt. Die Daten zu den

Claudin-6- und NaPi2b-Programmen werden voraussichtlich in Präsentationen

auf der AACR-Jahrestagung 2024 vorgestellt. Die Details zu den Abstracts

sind derzeit online verfügbar. Für das 2. Quartal 2024 ist ein Event für

Research-Investoren geplant, um weitere Informationen zu teilen.

Bevorstehende erwartete Meilensteine

ZYNLONTA

* Erreichen einer kommerziellen Markenrentabilität im Jahr 2024

* LOTIS-5: Abschluss der Rekrutierung im Jahr 2024

* LOTIS-7: Zusätzliche Daten aus der Phase Ib Dosis-Eskalation bei 3L+ in

gemischten Histologien (Teil 1) im 2. Quartal 2024 und aus der Dosis-

Expansion bei 2L+ DLBCL (Teil 2) in 2H 2024

* Vom Prüfer initiierte Studie in FL: Die Studie wird im Rahmen einer

multizentrischen klinischen Studie auf 100 Patienten ausgeweitet. Updates

werden bei medizinischen Treffen erwartet.

* Vom Prüfarzt initiierte Studie bei MZL: Die Studie ist darauf ausgelegt, 50

Patienten in eine multizentrische klinische Studie einzubeziehen. Eine

Futility-Analyse wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 durchgeführt

werden. Updates werden bei medizinischen Treffen erwartet.

Pipeline

ADCT-601 (gegen AXL)

* Zusätzliche Daten-Updates aus der Phase-I-Studie bei Patienten mit Sarkom,

Bauchspeicheldrüsenkrebs und NSCLC im Jahr 2024

ADCT-602 (gegen CD22)

* Zusätzliche Daten aus der Phase-I-Studie im Jahr 2024

Präklinisch

* Entwicklung eines breiten Portfolios von ADCs für solide Tumorindikationen

Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. Dezember 2023 auf 278,6 Millionen US-

Dollar, im Vergleich zu 326,4 Millionen US-Dollar zum 31. Dezember 2022. Das

Unternehmen geht derzeit davon aus, dass sich seine Liquiditätsreserven bis ins

4. Quartal 2025 erstrecken werden.

Produkterlöse

Der Nettoproduktumsatz betrug 16,6 Millionen US-Dollar im 4. Quartal und 69,1

Millionen US-Dollar im Gesamtjahr 2023, im Vergleich zu 19,8 Millionen US-Dollar

im 4. Quartal und 74,9 Millionen US-Dollar im Gesamtjahr 2022. Die

Nettoprodukterlöse beziehen sich auf die Verkäufe von ZYNLONTA in den USA. Der

Rückgang im 4. Quartal und im Gesamtjahr war in erster Linie auf höhere Brutto-

Netto-Abzüge und ein geringeres Verkaufsvolumen zurückzuführen, das durch die

Unterbrechung infolge der Umstrukturierung der Handelsorganisation und den

verstärkten Wettbewerb beeinträchtigt wurde, was teilweise durch einen leicht

höheren Preis ausgeglichen wurde.

Lizenzeinnahmen und -gebühren

Die Lizenzeinnahmen und Lizenzgebühren beliefen sich auf 0,1 Millionen US-Dollar

für das 4. Quartal und 0,5 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2023, im

Vergleich zu 50,0 Millionen US-Dollar und 135,0 Millionen US-Dollar für das 4.

Quartal bzw. das Gesamtjahr 2022. Der Rückgang im 4. Quartal und im Gesamtjahr

ist in erster Linie auf Abschlags- und Meilensteinzahlungen im Rahmen unserer

exklusiven Lizenzverträge mit Sobi und MTPC zurückzuführen, die im Jahr 2022

verbucht wurden.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E)

Die F&E-Ausgaben beliefen sich auf 30,3 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal

und 127,1 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2023, im Vergleich zu 48,1

Millionen US-Dollar und 186,5 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal bzw. das

Gesamtjahr 2022. Die F&E-Aufwendungen sanken aufgrund geringerer Investitionen

in Camidanlumab Tesirin (Cami) sowie aufgrund von Produktivitätsinitiativen und

gezielten Investitionen in priorisierte Entwicklungsprogramme. Der Rückgang der

F&E-Ausgaben im Zusammenhang mit Cami ist in erster Linie auf den Abschluss der

Phase-II-Studie im Jahr 2022 und die Entscheidung des Unternehmens

zurückzuführen, das Programm zu pausieren, während es das Feedback der FDA

auswertet.

Die F&E-Aufwendungen im 4. Quartal und im Gesamtjahr 2023 sanken auch aufgrund

geringerer aktienbasierter Vergütungsaufwendungen, die sich aus Schwankungen des

Aktienkurses und dem Verfall von Prämien in Verbindung mit Kündigungen ergaben.

Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (V&M)

Die V&M-Kosten beliefen sich auf 13,9 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal und

57,5 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2023, im Vergleich zu 16,2 Millionen

US-Dollar und 69,1 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal bzw. das Gesamtjahr

2022. Der Rückgang der V&M-Kosten für das 4. Quartal und das Gesamtjahr ist in

erster Linie auf geringere Ausgaben für Marketing und Analytik, niedrigere Löhne

und Sozialleistungen sowie geringere aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

zurückzuführen, die sich aus Schwankungen des Aktienkurses und dem Verfall von

Prämien im Zusammenhang mit Kündigungen ergeben.

Allgemeine und Verwaltungskosten

Allgemeine und Verwaltungskosten beliefen sich auf 11,3 Millionen US-Dollar für

das 4. Quartal und 48,4 Millionen US-Dollar für das Gesamtjahr 2023, verglichen

mit 15,7 Millionen US-Dollar und 74,4 Millionen US-Dollar für das 4. Quartal

bzw. das Gesamtjahr 2022. Diese Kosten sanken im 4. Quartal und im Gesamtjahr

vor allem aufgrund geringerer aktienbasierter Vergütungsaufwendungen, die sich

aus Schwankungen des Aktienkurses und dem Verfall von Prämien im Zusammenhang

mit Kündigungen ergaben, sowie aufgrund niedrigerer Lohn- und Sozialleistungen

und Versicherungskosten.

Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust

Der Nettoverlust belief sich auf 85,0 Millionen US-Dollar bzw. 1,03 US-Dollar

pro unverwässerter und verwässerter Aktie im 4. Quartal 2023 und auf 240,1

Millionen US-Dollar bzw. 2,94 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter

Aktie im Gesamtjahr 2023. Dies steht im Vergleich zu einem Nettoverlust von

23,3 Millionen US-Dollar oder einem Nettoverlust von 0,29 US-Dollar pro

unverwässerter und verwässerter Aktie im 4. Quartal 2022 und 157,1 Millionen US-

Dollar oder einem Nettoverlust von 2,01 US-Dollar pro unverwässerter und

verwässerter Aktie im Gesamtjahr 2022. Der Anstieg des Nettoverlustes in beiden

Zeiträumen spiegelt in erster Linie den Rückgang der Lizenzeinnahmen und

Lizenzgebühren sowie höhere Steueraufwendungen und geringere Produkterlöse

wider, die teilweise durch niedrigere Betriebskosten ausgeglichen wurden.

Der bereinigte Nettoverlust, eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, belief

sich auf 79,5 Millionen US-Dollar bzw. einen bereinigten Nettoverlust von 0,97

US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie für das 4. Quartal 2023 und

185,7 Millionen US-Dollar bzw. einen bereinigten Nettoverlust von 2,27 US-Dollar

pro unverwässerter und verwässerter Aktie für das Gesamtjahr 2023. Dies steht im

Vergleich zu einem bereinigten Nettoverlust von 6,7 Millionen US-Dollar bzw.

einem bereinigten Nettoverlust von 0,08 US-Dollar pro unverwässerter und

verwässerter Aktie für das 4. Quartal 2022 und 80,3 Millionen US-Dollar bzw.

einem bereinigten Nettoverlust von 1,03 US-Dollar pro unverwässerter und

verwässerter Aktie für das Gesamtjahr 2022. Der Anstieg des bereinigten

Nettoverlustes für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023 spiegelt in erster

Linie den Rückgang der Lizenzeinnahmen und Lizenzgebühren wider, zusammen mit

höheren Einkommenssteueraufwendungen und geringeren Produkterlösen, die

teilweise durch niedrigere Betriebskosten ausgeglichen wurden.

Details zur Telefonkonferenz

Das Management von ADC Therapeutics wird heute um 8:30 Uhr Eastern Time eine

Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast veranstalten, um die

Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2023 zu besprechen und

ein Unternehmens-Update zu geben. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen,

registrieren Sie sich bitte hier

(https://register.vevent.com/register/BI3c77362dc8544a78bfd586437515e00f).

Registrierte Teilnehmer erhalten die Einwahlnummer und die eindeutige PIN. Es

wird empfohlen, sich 10 Minuten vor der Veranstaltung anzumelden, Sie können

sich jedoch auch jederzeit vorher anmelden. Ein Live-Webcast der

Telefonkonferenz wird unter?Events & Presentations" (Veranstaltungen und

Präsentationen) im Investorenbereich der ADC Therapeutics-Website unter

ir.adctherapeutics.com (http://ir.adctherapeutics.com/) verfügbar sein. Der

archivierte Webcast wird für 30 Tage nach der Telefonkonferenz verfügbar sein.

Über ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

ZYNLONTA(®) ist ein CD19-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Sobald

ZYNLONTA an eine CD19-exprimierende Zelle gebunden ist, wird es von der Zelle

internalisiert, wobei Enzyme eine Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Nutzlast

freisetzen. Die wirksame Nutzlast bindet an die Nebenrille der DNA mit geringer

Verzerrung, so dass sie für DNA-Reparaturmechanismen weniger sichtbar ist. Dies

führt letztendlich zu einem Stillstand des Zellzyklus und zum Tod der

Tumorzellen.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die Europäische Arzneimittel-

Agentur (EMA) haben ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) für die Behandlung

erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-

Zell-Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, einschließlich

nicht anderweitig spezifiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL),

DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und auch hochgradigem

B-Zell-Lymphom zugelassen. Die Studie umfasste ein breites Spektrum stark

vorbehandelter Patienten (im Median drei vorherige Therapielinien) mit schwer

behandelbarer Krankheit, darunter Patienten, die auf die Erstlinientherapie

nicht ansprachen, Patienten, die auf alle vorherigen Therapielinien refraktär

waren, Patienten mit Doppel-/Dreifach-Hit-Genetik und Patienten, die vor ihrer

Behandlung mit ZYNLONTA eine Stammzelltransplantation und eine CAR-T-Therapie

erhielten. Diese Indikation ist von der FDA im Rahmen eines beschleunigten

Zulassungsverfahrens und in der Europäischen Union im Rahmen einer bedingten

Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere

Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des

klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden. Bitte

lesen Sie die vollständigen Verschreibungsinformationen einschließlich wichtiger

Sicherheitsinformationen über ZYNLONTA unter www.ZYNLONTA.com

(http://www.zynlonta.com/).

ZYNLONTA wird auch als therapeutische Option in Kombinationsstudien bei anderen

B-Zell-Tumoren und früheren Therapielinien untersucht.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen

Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-

Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie

weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen

und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC

Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der

Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des

rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei

oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der

Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren

Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere AWK in der

laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt

über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/

(https://www.adctherapeutics.com/) und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/adc-therapeutics/).

ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Verwendung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den Finanzinformationen, die in Übereinstimmung mit den U.S.

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) erstellt wurden, enthält dieses

Dokument auch bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen, die auf der Sicht

des Managements auf die Performance basieren:

* Bereinigte Gesamtbetriebskosten

* Bereinigter Nettoverlust

* Bereinigter Nettoverlust pro Aktie

Das Management verwendet solche Kennzahlen intern, um unsere operative Leistung

zu überwachen und zu bewerten, zukünftige Betriebspläne zu erstellen und

strategische Entscheidungen über die Kapitalallokation zu treffen. Wir sind der

Ansicht, dass diese bereinigten Finanzkennzahlen Investoren und anderen Personen

nützliche Informationen bieten, um unsere operativen Ergebnisse in der gleichen

Weise wie unser Management zu verstehen und zu bewerten, und dass sie die

Vergleichbarkeit der operativen Leistung sowohl in vergangenen als auch in

zukünftigen Berichtszeiträumen erleichtern. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen haben

als Finanzkennzahlen nur begrenzte Aussagekraft und sollten zusätzlich zu den

nach GAAP erstellten Informationen und nicht isoliert oder als Ersatz für diese

betrachtet werden. Bei der Erstellung dieser ergänzenden Nicht-GAAP-Kennzahlen

schließt das Management in der Regel bestimmte GAAP-Positionen aus, die nach

Ansicht des Managements keinen Hinweis auf unsere laufende operative Leistung

geben. Darüber hinaus betrachtet die Geschäftsleitung diese GAAP-Posten nicht

als normale, wiederkehrende Betriebsausgaben. Diese Posten entsprechen jedoch

möglicherweise nicht der GAAP-Definition von ungewöhnlichen oder nicht

wiederkehrenden Posten. Da Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen keine standardisierten

Definitionen und Bedeutungen haben, können sie sich von den Nicht-GAAP-

Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden, was ihre Nützlichkeit als

vergleichende Finanzkennzahlen verringert. Aufgrund dieser Einschränkungen

sollten Sie diese bereinigten Finanzkennzahlen neben anderen GAAP-

Finanzkennzahlen betrachten.

Die folgenden Posten sind vom bereinigten Nettoverlust und dem bereinigten

Nettoverlust je Aktie ausgeschlossen:

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Wir schließen den Aufwand für

aktienbasierte Vergütungen aus unseren bereinigten Finanzkennzahlen aus, da der

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen, der nicht zahlungswirksam ist, von

Periode zu Periode aufgrund von Faktoren schwankt, die nicht in unserem

Einflussbereich liegen, wie z. B. der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausgabe der

aktienbasierten Vergütungen. Der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen war und

wird auch in absehbarer Zukunft ein wiederkehrender Aufwand in unserem Geschäft

und ein wichtiger Bestandteil unserer Vergütungsstrategie sein.

Bestimmte andere Posten: Wir schließen aus unseren bereinigten Finanzkennzahlen

bestimmte andere wesentliche Posten aus, von denen wir glauben, dass sie nicht

die Performance unseres Geschäfts darstellen. Solche Posten werden von der

Geschäftsleitung auf individueller Basis sowohl nach quantitativen als auch nach

qualitativen Aspekten ihrer Natur bewertet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu

erheben, sind Beispiele für bestimmte andere wesentliche Posten, die von unseren

bereinigten Finanzkennzahlen ausgeschlossen sind: Änderungen des Marktwerts von

Derivaten und Optionsscheinverpflichtungen und der effektive Zinsaufwand im

Zusammenhang mit der Kreditvereinbarung mit Deerfield und der vorrangig

besicherten Kreditfazilität sowie der effektive Zinsaufwand und die kumulativen

Nachholanpassungen im Zusammenhang mit der aufgeschobenen

Lizenzgebührverpflichtung im Rahmen der Lizenzkaufvereinbarung mit HealthCare

Royalty Partners.

In der beigefügten Überleitung von GAAP-Kennzahlen zu Nicht-GAAP-Kennzahlen

finden Sie Erläuterungen zu den Beträgen, die bei der Ermittlung der Nicht-GAAP-

Kennzahlen ausgeschlossen und einbezogen wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-

Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In

einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie?können",

?werden",?sollten",?würden",?erwarten",?beabsichtigen",?planen",

?antizipieren",?glauben",?schätzen",?vorhersagen",?potenziell",?scheinen",

?anstreben",?zukünftig",?fortsetzen" oder?erscheinen" oder der Verneinung

dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen

können, gehören unter anderem: der Erfolg der aktualisierten

Unternehmensstrategie des Unternehmens, die erwartete Liquiditätsreichweite bis

Anfang des 4. Quartals 2025, die Wirksamkeit der neuen kommerziellen

Vermarktungsstrategie, der Wettbewerb durch neue Technologien, die Fähigkeit des

Unternehmens, die Umsätze von ZYNLONTA(®) in den Vereinigten Staaten zu

steigern, die Fähigkeit von Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®), ZYNLONTA(®) im

Europäischen Wirtschaftsraum erfolgreich zu vermarkten, sowie die

Marktakzeptanz, die angemessene Kostenerstattung und die künftigen Umsätze aus

diesem Produkt; die Genehmigung der von Overland ADCT BioPharma eingereichten

BLA für ZYNLONTA(®) in China durch die NMPA und künftige Einnahmen daraus, die

Fähigkeit unserer strategischen Partner, einschließlich der Mitsubishi Tanabe

Pharma Corporation, die behördliche Zulassung für ZYNLONTA(®) in ausländischen

Gerichtsbarkeiten zu erhalten, sowie der Zeitpunkt und die Höhe künftiger

Einnahmen und Zahlungen an uns aus solchen Partnerschaften; der Zeitplan und die

Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder klinischen Studien des

Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich LOTIS 5 und 7, ADCT 601 und

602 sowie IITs in FL und MZL und frühe Forschung in bestimmten soliden Tumoren

mit verschiedenen Targets, Linkern und Nutzlasten; der Zeitplan und das Ergebnis

von Zulassungsanträgen für die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens;

Maßnahmen der FDA oder ausländischer Aufsichtsbehörden; prognostizierte

Einnahmen und Ausgaben; die Verschuldung des Unternehmens, einschließlich

Healthcare Royalty Management und Blue Owl- und Oaktree-Fazilitäten, und die

Beschränkungen, die den Aktivitäten des Unternehmens durch diese Verschuldung

auferlegt werden, die Fähigkeit, die Bedingungen der verschiedenen Verträge

einzuhalten und diese Verschuldung zurückzuzahlen, sowie die erheblichen

Barmittel, die zur Bedienung dieser Verschuldung erforderlich sind; und die

Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine

Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu

erhalten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind im Abschnitt

?Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und in

den anderen regelmäßigen und aktuellen Berichten sowie Einreichungen des

Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission enthalten. Diese

Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das

Unternehmen warnt Anleger davor, sich auf die in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

ADC Therapeutics SA

Consolidated Statement of Operations (Unaudited)

(in thousands, except for per share data)

For the three months ended For the years ended

December 31, December 31,

------------------------------ --------------------------

2023 2022 2023 2022

------------ ----------------- ------------- ------------

Revenue

Product revenues,

net $ 16,643 $ 19,798 $ 69,060 $ 74,908

License revenues

and royalties 147 50,000 498 135,000

------------ ----------------- ------------- ------------

Total revenue, net 16,790 69,798 69,558 209,908

------------ ----------------- ------------- ------------

Operating expense

Cost of product

sales (1,215) (320) (2,529) (3,301)

Research and

development (30,331) (48,081) (127,127) (186,457)

Selling and

marketing (13,927) (16,176) (57,464) (69,052)

General and

administrative (11,295) (15,689) (48,424) (74,442)

------------ ----------------- ------------- ------------

Total operating

expense (56,768) (80,266) (235,544) (333,252)

------------ ----------------- ------------- ------------

Loss from

operations (39,978) (10,468) (165,986) (123,344)

------------ ----------------- ------------- ------------

Other income

(expense)

Interest income 3,291 2,259 10,540 2,568

Interest expense (12,909) (9,756) (46,325) (36,731)

Loss on debt

extinguishment - - - (42,114)

Other, net 9,724 1,211 6,352 52,804

------------ ----------------- ------------- ------------

Total other income

(expense) 106 (6,286) (29,433) (23,473)

Loss before income

taxes (39,872) (16,754) (195,419) (146,817)

Income tax expense (43,171) (3,055) (39,106) (227)

------------ ----------------- ------------- ------------

Loss before equity

in net losses of

joint venture (83,043) (19,809) (234,525) (147,044)

Equity in net

losses of joint

venture (1,988) (3,535) (5,528) (10,084)

------------ ----------------- ------------- ------------

Net loss $ (85,031) $ (23,344) $ (240,053) $ (157,128)

------------ ----------------- ------------- ------------

Net loss per share

Net loss per share,

basic and diluted $ (1.03) $ (0.29) $ (2.94) $ (2.01)

Weighted average

shares outstanding,

basic and diluted 82,292,594 80,463,306 81,712,166 78,152,964

ADC Therapeutics SA

Consolidated Balance Sheet (Unaudited)

(in thousands)

December 31 December 31

2023 2022

--------------------- --------------------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents $ 278,598 $ 326,441

Accounts receivable, net 25,182 72,971

Inventory 16,177 12,073

Prepaid expenses and other current

assets 16,334 23,495

--------------------- --------------------

Total current assets 336,291 434,980

Non-current assets

Property and equipment, net 5,622 3,355

Operating lease right-of-use

assets 10,511 6,905

Interest in joint venture 1,647 7,613

Deferred taxes, net - 37,104

Other long-term assets 711 902

--------------------- --------------------

Total assets $ 354,782 $ 490,859

--------------------- --------------------

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'

EQUITY

Current liabilities

Accounts payable $ 15,569 $ 12,351

Accrued expenses and other current

liabilities 50,634 68,491

Operating lease liabilities,

short-term 1,467 1,097

--------------------- --------------------

Total current liabilities 67,670 81,939

Deferred royalty obligation 303,572 212,353

Senior secured term loans 112,730 109,714

Operating lease liabilities, long-

term 10,180 6,564

Other long-term liabilities 8,879 838

--------------------- --------------------

Total liabilities 503,031 411,408

--------------------- --------------------

Total shareholders' (deficit)

equity (148,249) 79,451

--------------------- --------------------

Total liabilities and

shareholders' equity $ 354,782 $ 490,859

--------------------- --------------------

ADC Therapeutics SA

Reconciliation of GAAP Measures to Non-GAAP Measures (Unaudited)

(in thousands, except for share and per share data)

Three Months Ended December 31, Years Ended December 31,

---------------------------------------- ------------------------------------------

(in % %

thousands) 2023 2022 Change Change 2023 2022 Change Change

---------- ---------- --------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Total

operating

expense (56,768) (80,266) 23,498 (29)% (235,544) (333,252) 97,708 (29)%

Adjustments:

Share-based

compensation

expense (i) 2,220 8,344 (6,124) (73)% 13,495 50,637 (37,142) (73)%

---------- ---------- --------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Adjusted

total

operating

expenses (54,548) (71,922) 17,374 (24)% (222,049) (282,615) 60,566 (21)%

---------- ---------- --------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Three months ended Twelve months ended

December 31, December 31,

------------------------- --------------------------

in thousands (except for

share and per share data) 2023 2022 2023 2022

------------ ------------ ------------- ------------

Net loss $ (85,031) $ (23,344) $ (240,053) $ (157,128)

Adjustments:

Share-based compensation

expense (i) 2,220 8,344 13,495 50,637

Convertible loans,

derivatives, change in

fair value income (ii) - - - (25,650)

Loss on debt

extinguishment (iii) - - - 42,114

Deerfield warrants

obligation, change in fair

value expense (income)

(ii) 279 (2,086) (497) (11,504)

Effective interest expense

on convertible loans (iv) - - - 7,684

Effective interest expense

on senior secured term

loan facility (iv) 4,650 3,912 18,398 5,845

Deferred royalty

obligation interest

expense (v) 8,253 5,844 27,915 23,200

Deferred royalty

obligation cumulative

catch-up adjustment

(income) expense (v) (9,823) 631 (4,972) (15,482)

------------ ------------ ------------- ------------

Adjusted net loss $ (79,452) $ (6,699) $ (185,714) $ (80,284)

------------ ------------ ------------- ------------

Net loss per share, basic

and diluted (1.03) (0.29) (2.94) (2.01)

------------ ------------ ------------- ------------

Adjustment to net loss per

share, basic and diluted 0.06 0.21 0.67 0.98

------------ ------------ ------------- ------------

Adjusted net loss per

share, basic and diluted (0.97) (0.08) (2.27) (1.03)

------------ ------------ ------------- ------------

Weighted average shares

outstanding, basic and

diluted 82,292,594 80,463,306 81,712,166 78,152,964

------------ ------------ ------------- ------------

(i) Der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen entspricht den Kosten für die

an unsere Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter ausgegebenen

Aktienzuteilungen. Der beizulegende Zeitwert der Prämien wird zum

Zeitpunkt der Gewährung der Prämie berechnet und über den erforderlichen

Dienstzeitraum abzüglich der tatsächlichen Verfallzeiten durch eine

Belastung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine entsprechende

Erhöhung der Kapitalrücklage innerhalb des Eigenkapitals erfasst. Diese

Buchungen sind nicht zahlungswirksam.

(ii) Die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Derivate auf das

Wandeldarlehen und der Deerfield-Optionsscheinverpflichtung ergibt sich

aus der Bewertung am Ende jedes Rechnungszeitraums. Es gibt mehrere

Inputs für diese Bewertungen, aber diejenigen, die am wahrscheinlichsten

zu signifikanten Änderungen der Bewertungen führen, sind Änderungen im

Wert des zugrunde liegenden Instruments (d. h. Änderungen im Preis

unserer Stammaktien) und Änderungen in der erwarteten Volatilität dieses

Preises. Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam.

(iii) Infolge der am 15. August 2022 abgeschlossenen Umtauschvereinbarung

verbuchte das Unternehmen einen Tilgungsverlust, der sich in erster

Linie aus der Differenz zwischen dem Gesamtnennbetrag und dem Buchwert

der Wandeldarlehen und der Ausstiegsgebühr sowie den nicht gezahlten

Zinszahlungen bis zum Fälligkeitstermin zusammensetzt.

(iv) Der effektive Zinsaufwand für Wandeldarlehen und vorrangig besicherte

Laufzeitdarlehen bezieht sich auf den Wertzuwachs unserer Darlehen gemäß

der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten.

(v) Der Zinsaufwand für abgegrenzte Lizenzgebühren bezieht sich auf die

Aufzinsung unserer abgegrenzten Lizenzgebührenverpflichtung gemäß dem

Lizenzkaufvertrag mit HCR und der kumulative Aufwand (Ertrag) für die

Nachholung der erwarteten Zahlungen an HCR auf der Grundlage einer

regelmäßigen Bewertung unserer zugrunde liegenden Umsatzprognosen.

