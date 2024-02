GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies kündigt Konferenzteilnahmen und Beauftragung von Outside The Box Capital als Marketing- und Investor-Relations-Dienstleis...

^LONDON, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR105&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF)

(FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie

nutzt, um geringerwertige Rohmaterialien wie z. B. Kunststoffabfälle, Bitumen

und erneuerbare Öle in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umzuwandeln, kündigt

seine Teilnahme an kommenden Konferenzen an. Darüber hinaus hat das Unternehmen

einen neuen Marketing- und Beratungsvertrag mit Outside the Box Capital Inc

(https://outsidethebox.capital/). über die Erbringung von Marketing- und

Investor-Relations-Dienstleistungen geschlossen.

12. bis 13. März 2024 - Houston, Texas

Chemical Recycling North America - AMI-Veranstaltungen (https://www.ami-

events.com/event/36d6bcf2-7199-4cff-b447-

150c23fd8d14/summary?RefId=Website_AMI)

Die vierte Ausgabe der Chemical Recycling North America ist ein Pflichttermin

für Fachleute aus der Recycling- und Chemieindustrie. Diese Veranstaltung ist

eine erstklassige Plattform für die Erkundung der neuesten Fortschritte und

Innovationen im chemischen Recycling. Sie bietet den Teilnehmenden die

Möglichkeit, sich mit Branchenführern zu vernetzen, Wissen auszutauschen und

neue Strategien zur Bewältigung der mit dem Recycling chemischer Materialien

verbundenen Herausforderungen kennenzulernen. Als Vertreter für Aduro wird

Gene Cammack, Chief Operating Officer, anwesend sein.

14. März 2024 - Edmonton, Alberta

Alberta Circular Plastics Day 2024 - Alberta Plastic Recycling Association

(APRA) (https://albertaplasticsrecycling.com/acpd/)

Der zweite jährlich stattfindende Alberta Circular Plastics Day wird am

14. März 2024 im NAIT Productivity and Innovation Centre in Edmonton

abgehalten. Diese von der Alberta Plastics Recycling Association ausgerichtete

Veranstaltung konzentriert sich auf die Zukunft der Kreislaufwirtschaft für

Kunststoffe in Alberta und bietet Fachleuten der Branche Einblicke und

Möglichkeiten zum Networking. Abe Dyck, Head of Corporate Development bei

Aduro, wird von 14:45 bis 15:45 Uhr einen Vortrag halten und sich an einer

Podiumsdiskussion mit dem Titel?Success Stories - We are the Champions! See

what others have done to help advance the plastics circular economy"

beteiligen.

24. bis 26. März 2024 - San Antonio, Texas

International Petroleum Conference 2024 - American Fuels & Petrochemical

Manufacturers (AFPM) (https://afpm.org/events/IPC24)

Die AFPM International Petroleum Conference ist eine der weltweit größten

Konferenzen zum Thema Erdöl. Sie ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen

der Raffinerieindustrie und versammelt wichtige Führungskräfte,

Entscheidungsträger und technische Experten aus dem Bereich der

Erdölraffinierung, Technologiedienstleister, Vertrags- und

Beratungsunternehmen sowie Ausrüstungshersteller aus aller Welt. Aduro wird

die Rolle der Hydrochemolytic(TM)-Technologie sowohl bei der teilweisen

Aufbereitung von Bitumen als auch beim chemischen Recycling von Kunststoffen

diskutieren. Gene Cammack, Chief Operating Officer bei Aduro, wird bei dieser

Veranstaltung vorab vereinbarte Einzelgespräche führen.

Marketing- und Investor-Relations-Vertrag mit Outside the Box Capital

Das Unternehmen gab den Abschluss eines Marketing- und Beratungsvertrags (der

?OTBC-Vertrag") mit der unabhängigen Marketingfirma Outside The Box Capital Inc.

(?OTBC") mit Sitz in Oakville, Ontario, bekannt. Der Vertrag sieht die

Erbringung von Marketingberatungs- und Investor-Relations-Dienstleistungen vor,

darunter auch Marketingdienstleistungen über Social-Media-Kanäle und Online-

Medien.

Im Zusammenhang mit der OTBC-Vereinbarung zahlt Aduro OTBC für eine anfängliche

Laufzeit von acht Monaten ab dem 22. Februar 2024 eine Bargebühr von insgesamt

175.000 CAD zuzüglich Steuern, wobei 75.000 CAD am oder vor dem

26. Februar 2024 und der Restbetrag von 100.000 CAD am oder vor dem

24. Juni 2024 zu entrichten sind. Darüber hinaus gewährte Aduro OTBC eine

Zuteilung von 67.000 Aktienoptionen des Unternehmens. Die Optionen wurden

unmittelbar nach der Zuteilung unverfallbar und können über einen Zeitraum von

12 Monaten zu einem Preis von 1,49 CAD je Stammaktie ausgeübt werden. OTBC steht

in keiner direkten Beziehung zu dem Unternehmen, außer wie in dieser

Pressemitteilung beschrieben.

Die Zusammenarbeit mit OTBC ist ein weiterer Schritt in den Bemühungen des

Unternehmens, die Kommunikation mit der derzeitigen Anlegergemeinschaft zu

verbessern und seinen Bekanntheitsgrad auf ein breiteres Publikum auszuweiten.

OTBC ist auf verschiedene Social-Media-Plattformen spezialisiert und kann so die

Wahrnehmung und eine weitreichende Verbreitung der Nachrichten des Unternehmens

fördern.

Die Aktienoptionen und die Stammaktien, die bei Ausübung der OTBC gewährten

Optionen ausgegeben werden können, unterliegen den Beschränkungen für den

Weiterverkauf, die durch geltende Gesetze oder Vorschriften auferlegt werden.

Dies schließt eine gesetzliche Haltefrist ein, die vier Monate und einen Tag

nach dem Datum der Gewährung abläuft.

Keines der Wertpapiere, die bei der Ausübung der von der Gesellschaft

ausgegebenen Aktienoptionen erworben werden, wird gemäß dem United States

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das?Gesetz von 1933")

registriert und darf in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden,

sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots in einem Staat dar, in dem ein solches Angebot,

eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, noch dürfen

die Wertpapiere in einem solchen Staat verkauft werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für

das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem

Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von

erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die

Hydrochemolytic(TM)-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen

Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ

niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet - ein wegweisender Ansatz,

der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com)

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 604-362-7011

Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx-act/)

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com)

(mailto:enquire@arrowheadbid.com)+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder

Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des

Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung

gehören unter anderem die Erwartungen hinsichtlich der Erbringung von Marketing-

und Investor-Relations-Dienstleistungen durch OTBC sowie insbesondere die

erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Marketing-Dienstleistungen,

einschließlich der Verbesserung der Kommunikation mit der derzeitigen

Anlegergemeinschaft, der Ausweitung des Bekanntheitsgrads des Unternehmens auf

ein breiteres Publikum und der Förderung einer stärkeren Wahrnehmung und

weitreichenden Verbreitung der Nachrichten des Unternehmens. Obwohl das

Unternehmen die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen für

angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die

zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der ihnen

innewohnenden Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen

gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens

abweichen, sind unter anderem, dass die Marketing-Dienstleistungen nicht wie

erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu

den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen

und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen,

eintreten. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies

nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder

abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d68c55a8-60ae-4381-979b-

ec899cfb8290

