GNW-Adhoc: Alation bietet seinen Kunden Datenmarktplätze für vertrauenswürdige Daten von Drittanbietern

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Feb. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc.

(https://www.alation.com/), der führende Anbieter von Enterprise Data

Intelligence- Lösungen (https://www.alation.com/solutions-overview/), kündigt

den Launch von Alation Marketplaces an. Das neue Produkt für Datensätze von

Drittanbietern ergänzt die bestehenden Daten im Alation Data Catalog

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), um umfassendere Analysen zu

ermöglichen. Zusätzlich hat das Unternehmen Alation Anywhere

(https://www.google.com/url?q=https://www.alation.com/blog/alation-2022-4-

alation-

anywhere/&sa=D&source=docs&ust=1675820116229844&usg=AOvVaw1wOFWB4V6MShxJQxVWU7-

1) auf Microsoft Teams und Alation Connected Sheets auf Microsoft Excel

ausgeweitet, um Datenanwendern den Zugriff auf kontextbezogene Informationen aus

dem Katalog direkt im Tool ihrer Wahl zu ermöglichen.

Die Nutzung von Drittanbieterdaten kann sowohl Chancen als auch Risiken

bedeuten, die Unternehmen mit proprietären Daten, die aus dem eigenen Betrieb

stammen, möglicherweise nicht erkennen. Die Luftfahrtbranche beispielsweise wird

durch einen nahtlosen Fluss von intern erzeugten Daten über Kunden, Treibstoff

und vorausschauende Wartung angetrieben. Gleichzeitig ist der Zugang zu externen

Daten, wie z. B. Wetterdaten, von entscheidender Bedeutung für die Optimierung

des Kundenerlebnisses und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Da

jedoch die Zahl der Drittanbieter von Daten rapide zunimmt, wird die Beschaffung

zuverlässiger Drittanbieterdaten immer zeitaufwändiger und schwieriger.

Einfaches Entdecken externer Datensätze und Anreichern von Daten mit Alation

Marketplaces

Alation Marketplaces ermöglicht es Benutzern, externe Daten von Drittanbietern

wie Snowflake (https://www.alation.com/partners/snowflake/), Amazon Web Services

(AWS (https://www.alation.com/partners/aws/)) und data.gov (https://data.gov/)

zu erkunden, um bestehende Daten im Alation Data Catalog zu ergänzen. Jetzt

können Benutzer schnell Daten aus unterschiedlichen Lösungen in einer einzigen,

gut organisierten Umgebung mit leicht zu durchsuchenden Beispieldaten suchen und

entdecken. Mit Alation Marketplaces können alle Mitarbeiter einer Organisation

externe Daten bequem finden und integrieren, ein Vorgang der sonst mühsam und

schwierig ist.

?Alation Marketplaces ermöglicht es uns, unsere Daten in den Griff zu bekommen",

so Patricia Lendrum (https://www.linkedin.com/in/patricia-lendrum-515a6571),

Senior Data Governance Manager bei RaceTrac.?Wir waren mit einer Situation

konfrontiert, in der wir eine riesige Liste von Filialstandorten mit Adressen,

Breiten- und Längengraden hatten, aber für Steuerzwecke den Bezirk benötigten.

Zuvor hatte unser Team mit Google Earth die Koordinaten manuell eingegeben, um

den Bezirk zu finden. Mit Alation Marketplaces können wir leicht die Datensätze

finden, die wir für die automatische Kartierung von Bezirken benötigen. Diese

Datensätze haben unseren Mitarbeitern viel Zeit erspart und uns geholfen,

Steuerprobleme zu vermeiden."

?Die Ergänzung von Unternehmensdaten mit externen Daten kann interessante neue

Erkenntnisse liefern", bestätigt Aaron Kalb (https://www.linkedin.com/in/akalb),

Chief Strategy Officer und Mitbegründer von Alation.?Zuvor hatten wir nur die

Datensätze in den Datenumgebungen unserer Kunden katalogisiert. Mit den Alation

Marketplaces können die Nutzer auf einfache Weise eine Fülle relevanter

Datensätze entdecken und erforschen, ohne mehrere separate Websites durchsuchen

zu müssen. Mit Marketplaces erfüllen wir die Vision von Alation, Menschen dabei

zu helfen, den Datensatz zu finden, den sie brauchen, wo immer er auch sein

mag."

Data Intelligence für Geschäftsanwender

Alation setzt sein Versprechen um, sich mit weit verbreiteten Tools und

Anwendungen zu verbinden. Mit Alation Anywhere

(https://www.alation.com/blog/alation-2022-3-alation-anywhere-release/) für

Microsoft Teams, das in Kürze verfügbar sein wird, können Geschäftsanwender und

Datenteams hilfreiche Metadaten aus dem Alation Data Catalog direkt in Microsoft

Teams einsehen und nahtlos mit anderen zusammenarbeiten, ohne ihren Workflow zu

unterbrechen. Dies erweitert die bestehende Alation Anywhere-Integration für

Slack und Tableau (https://www.alation.com/blog/alation-2022-4-alation-

anywhere/). Zusätzlich unterstützt Alation Connected Sheets

(https://www.alation.com/press-releases/alation-connected-sheets-announcement/)

jetzt auch Microsoft Excel, um Geschäftsanwendern zu helfen, vertrauenswürdige

Daten in Echtzeit aus einer Vielzahl von Quelldatenbanken in das am häufigsten

verwendete Tabellenkalkulationsprogramm zu importieren.

Kalb fügt hinzu:?Jeder in einem Unternehmen sollte Zugang zu vertrauenswürdigen

Daten haben, von Datenanalysten und Datenwissenschaftlern bis hin zu

Geschäftsanwendern. Doch allzu oft können Geschäftsanwender keine

datengestützten Entscheidungen treffen, weil sie nicht wissen, woher sie

vertrauenswürdige Daten bekommen können oder sie sich auf ihre Kollegen aus der

Technologieabteilung verlassen müssen. Wir beseitigen diese Hindernisse, indem

wir alle Benutzer dort abholen, wo sie bereits sind - in den Tools, mit denen

sie am besten vertraut sind, von Microsoft Excel und Teams bis hin zu Slack und

Tableau (https://www.alation.com/partners/tableau/)."

Alation Connected Sheets für Microsoft Excel und Alation Marketplaces sind ab

sofort für bestehende Kunden verfügbar, und Alation Anywhere für Microsoft Teams

folgt in Kürze.

Weitere Informationen:

* Lesen Sie den Blog, Alation Marketplaces: The Power of Enterprise and

External Data - Combined! (https://www.alation.com/blog/alation-

marketplaces-combine-enterprise-external-data/)

* Erfahren Sie mehr über Alation Connected Sheets

(https://www.alation.com/product/connected-sheets/)

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für

Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data

Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation

dominiert den Markt für Datenkataloge (https://www.alation.com/blog/what-is-a-

data-catalog/). Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den

integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen

kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst

die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement

erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die

Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und

Geschäftsziele zu erreichen. Zu den Kunden zählen unter anderem AbbVie, American

Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank,

Finnair, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint.

Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc.

Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best

Workplaces(TM) for Women und Best Workplaces(TM) in Tech im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter

Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, Data Collective, Dell Technologies

Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital,

Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma

Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com

(https://www.alation.com/).

Alation Medienkontakt

Lauren Lloyd

Director of Public Relations

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

°