GNW-Adhoc: Alation bringt Business Lineage zur Unterstützung von Analyseteams auf den Markt, um das Vertrauen in die Daten zu steigern und die Verfügbarkeit ...

^REDWOOD CITY, Kalifornien, March 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://www.alation.com/), das Data Intelligence-Unternehmen

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), hat heute Business Lineage

(https://www.alation.com/product/data-lineage/) angekündigt, um

Geschäftsanwendern einen umfassenden und vielschichtigen Einblick in den Weg der

Daten zu geben, während sie durch die Systeme fließen und transformiert werden.

Diese Transparenz erhöht das Vertrauen in die Daten und verkürzt die Zeit bis

zur Verfügbarkeit von Insights. Business Lineage ist eine Erweiterung der

durchgängigen Datenherkunftsinformationen von Alation und bietet eine

Abstraktionsebene, mit der sich Ansichten von Datenflüssen filtern und

Beziehungen zwischen technischen, System- und Geschäftsmetadaten visualisieren

lassen. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht einen vollständigen Überblick,

sodass alle Benutzer Informationen sicher und effektiv nutzen können, um das

volle Potenzial der Informationsressourcen eines Unternehmens für eine bessere

Entscheidungsfindung freizusetzen.

KI- und Cloud-Technologien haben Unternehmen die Möglichkeit gegeben, ihre

Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle mithilfe ihrer Unternehmensdaten

zu verbessern. Die zunehmende Zahl von Datenquellen hat jedoch die

Datenfragmentierung verstärkt und Datensilos geschaffen, was eine effektive

Nutzung der Daten erschwert. Dadurch wird es komplizierter, die Herkunft der

Daten zurückzuverfolgen und die Transformation während ihres Lebenszyklus zu

verstehen. IDC berichtet, dass 41 % der Unternehmen der Meinung sind, dass sich

die Daten schneller ändern, als sie Schritt halten können, und 33 % glauben,

dass die Daten im gesamten Unternehmen disaggregiert sind oder sich in Silos

befinden, was sie daran hindert, mehr Nutzen aus den Daten zu ziehen. 64 %

dieser Unternehmen sind außerdem der Meinung, dass das Volumen der Metadaten

schneller oder wesentlich schneller wächst als die Rohdaten generiert oder

gesammelt werden. Unternehmen benötigen Informationen zur Datenherkunft, um den

Benutzern Transparenz von Anfang bis Ende zu bieten und das Vertrauen in die

Daten sicherzustellen.

Die Alation Data Intelligence Platform bietet tiefe und breite Konnektivität zu

über 100 Datenquellen (https://www.alation.com/product/connectors/) und somit

eine einheitliche Sicht auf die Daten, die durch umfangreiche Metadaten

abstrahiert und offengelegt werden. Dadurch erhalten Unternehmen durch eine

einzige Benutzeroberfläche einen umfassenden Überblick über ihre Datenumgebung

und flexible Möglichkeiten zur Visualisierung der Datenflüsse von Anfang bis

Ende auf geschäftlicher oder technischer Ebene. Benutzer können verschiedene

Filter anwenden, um weitere Details wie technische Codereferenzen oder

Datenzustandsindikatoren anzuzeigen, und so die Zeit bis zur Verfügbarkeit von

Insights verkürzen. Dieser Ansatz hilft Anwendern mit weniger technischen

Funktionen, z. B. Unternehmensanalysten, eigenständig und ohne Rückfragen

Datenprobleme zu verstehen und Metriken systemübergreifend zu verfolgen, um

Datenqualitätsprobleme aufzudecken. Mit Informationen zur Datenherkunft können

Benutzer sofort die Vertrauenswürdigkeit eines Dashboards zertifizieren und

schnell Qualitätsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Daten

bestätigt und vertrauenswürdig sind.

?Die praxisorienterte, durchgängige Business Lineage von Alation dient sowohl

geschäftlichen als auch technischen Personen im Unternehmen und hilft ihnen, den

Fluss ihrer Daten von der Erfassung bis zur Nutzung zu verstehen", so John

Gilbert, Data Governance Manager bei Cbus (https://www.alation.com/resource-

center/webinars/cbus-driving-data-literacy-with-self-service-analytics/).?Dies

ermöglicht einen Prüfpfad und eine Analyse der Auswirkungen von Änderungen,

wodurch sich die Risiken reduzieren und sichergestellt wird, dass

Unternehmensdaten als kritische Ressource verwaltet und auf effektive und

nachhaltige Weise implementiert werden. Diese grundlegende Stärkung der Data

Governance untermauert die vier Säulen einer ausgereiften Datenkultur und bietet

einen soliden Rahmen für unsere Organisation, um angesichts des Wandels unter

Einhaltung der Vorschriften wettbewerbsfähiger und innovativer zu werden"

?Das Sammeln von Daten ist nur der Anfang. Wenn jeder in die Lage versetzt wird,

sie wirklich zu verstehen und ihnen zu vertrauen, erschließt sich ihr wahrer

Wert", so Diby Malakar (https://www.linkedin.com/in/dibymalakar), Vice President

of Product Management bei Alation.?Business Lineage von Alation beleuchtet den

Weg der Daten und bietet den entscheidenden Kontext für wirkungsvolle

Entscheidungen. Die Integration vertrauenswürdiger Daten in die strategische

Planung versetzt Unternehmen in die Lage, schnelle und fundierte Entscheidungen

zu treffen, und stärkt die Data Governance als Grundpfeiler der

Geschäftsabläufe. Dadurch wird die Datenkultur gestärkt, Silos werden abgebaut

und es wird sichergestellt, dass die Daten in vollem Umfang und auf geregelte

Weise genutzt werden, indem Daten, Menschen und Richtlinien zusammengeführt

werden, um eine aufschlussreiche, kooperative Entscheidungsfindung zu fördern

und das volle Potenzial der Daten zu erschließen."

Die Datenherkunftsinformationen von Alation ermöglichen es technischen und

geschäftlichen Teams, das Vertrauen in die Daten zu stärken und die Zeit bis zur

Verfügbarkeit von Insights zu verkürzen:

* Erhöhte Transparenz. Durch die Bereitstellung von Datenkarten können alle

Benutzer von einem besseren Verständnis der Daten in einem für sie

sinnvollen visuellen Kontext profitieren. Die Benutzer können außerdem

kritische Kennzahlen und Metriken bis zu ihren Quellen zurückverfolgen und

wichtige Datenelemente mit kontextbezogenen Metadaten-Overlays hervorheben,

wie z. B. Datenstatus, Sensibilität, Richtlinien oder ein ausgewähltes

benutzerdefiniertes Feld, während Filter es den Benutzern ermöglichen, genau

das zu sehen, was sie brauchen, und die Bereiche von Interesse zu

analysieren.

* Stärkere Data Governance. Durch die Transparenz der Bewegung und Verwendung

sensibler Daten im gesamten Unternehmen verkürzt sich der Zeitaufwand für

Audits erheblich. Darüber hinaus können Governance-Teams Metadaten-Overlays

zur Klassifizierung in einer Business Lineage-Ansicht verwenden, um die

Bewegung und Verwendung dieser Daten zu sehen. Zudem bieten die

Datenherkunftsinformationen von Alation den Anwendern die Möglichkeit,

Änderungen zu überwachen und durch einen Prüfpfad nachzuvollziehen, was die

Governance durch eine rückblickende Betrachtung verbessert und die Analyse

der Auswirkungen vereinfacht. Das bedeutet, dass sich die Benutzer der

Konsequenzen ihrer Änderungen bewusst sind und wissen, wer davon betroffen

sein wird, was eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Teams fördert.

* Geringere Kosten. Business Lineage senkt die Entwicklungs- und

Wartungskosten durch die Rationalisierung von Änderungsprozessen.

Wirkungsanalyse und Trust Flags

(https://docs.alationdata.com/en/latest/welcome/BestPractices/UseTrustFlagst

oProceedwithConfidence.html) beschleunigen die Fehlererkennung und

-behebung, verhindern teure Ausfälle und verkürzen die für die

Ursachenanalyse benötigte Zeit. Darüber hinaus liefert der Query Log

Ingestion-Prozess von Alation essentielle operative Metadaten, die den

Datenteams Insights liefern und so durch Optimierung der Datenpipeline-

Performance und Reduzierung der technischen Komplexität Kosteneinsparungen

ermöglichen.

Lesen Sie den Blog?Unlock Trust and Transparency with Data Lineage

(https://www.alation.com/blog/unlock-trust-transparency-data-lineage/)"

(Vertrauen und Transparenz durch Datenherkunftsinformationen) und erfahren Sie

mehr darüber, wie Business Lineage (https://www.alation.com/product/data-

lineage/) von Alation allen Anwendern hilft, schneller Insights zu generieren

und bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Business Lineage befindet sich in der privaten Preview-Phase und wird

voraussichtlich im 2. Quartal 2024 allgemein verfügbar sein.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und

ermöglicht Self-Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-self-

service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-

cloud-transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-

is-data-governance/). Mehr als 550 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau

einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei

der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco,

Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal

in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr

2022 zu den Best Workplaces(TM) in Tech und Best Workplaces(TM) for Women im

Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alation.com (https://www.alation.com/).

Medienkontakt

Lauren Lloyd

PR Director

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

°