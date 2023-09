GNW-Adhoc: Alation kündigt revAlation 2023-Konferenzreihe in London, Chicago und Sydney an

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://alation.com/), das Data Intelligence-Unternehmen

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), hat heute Details zu seiner

jährlichen globalen Konferenzreihe, revAlation

(https://revalation.alation.com/), bekanntgegeben. Die Konferenzreihe 2023

umfasst drei Konferenzen in London (10.-12. Oktober), Chicago (23.-24. Oktober)

und Sydney (9. November).

Führungskräfte und Produktverantwortliche des Children's Hospital of

Philadelphia (CHOP), von GKN Aerospace Engines

(https://www.gknaerospace.com/), ITV (https://www.itv.com/), Kellogg's

(https://www.kelloggs.com/en_US/home.html), Kroger, Sallie Mae, Sainsbury's, The

Very Group (https://www.theverygroup.com/), Alation (https://www.alation.com/)

und viele mehr werden in mehr als 30 Sitzungen sprechen. Die Referenten werden

die Zukunft von Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

intelligence/) erkunden - von generativer KI (https://www.alation.com/resource-

center/home/alation-ceo-cant-have-trusted-ai-without-trusted-data-alation-live-

on-bloomberg-technology/), Daten-Governance (https://www.alation.com/blog/what-

is-data-governance/) und Self-Service-Analytics

(https://www.alation.com/blog/what-is-self-service-analytics/) bis hin zu Cloud-

Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-cloud-transformation/). Die

Teilnehmer haben exklusiven Zugang zu Schulungen im Vorfeld der Konferenz, zu

Zertifizierungsprüfungen, zu praktischen Übungen und der Entdeckung neuer

Produkte. revAlation bietet außerdem Vordenkern aus Wirtschaft, Analyse und

Technik, die ihre Datenprogramme skalieren, die Möglichkeit, neue Kontakte zu

knüpfen und Ideen mit einer globalen Gemeinschaft von Datenführern

auszutauschen.

?Ich freue mich jedes Jahr auf die revAlation, weil ich dort die Möglichkeit

habe, Kunden und Partner persönlich zu treffen, ihre Herausforderungen zu

besprechen und Einblicke in ihre Produkt-Roadmaps zu erhalten", so Chantelle

Robertson, Head of Data Governance bei Domain.?Es ist ein wertvolles Forum, um

aus erster Hand etwas über den Einsatz der neuesten Innovationen wie GenAI und

Cloud-Transformation zu erfahren und mit neuen Ideen und Best Practices nach

Hause zu gehen, die unser Geschäft voranbringen."

?revAlation ist der Ort, an dem Datenexperten und Entscheidungsträger, die sich

für eine datengetriebene Kultur einsetzen, zusammenkommen, um Best Practices

auszutauschen, die neuesten Innovationen vorzustellen und schwierige Fragen zu

diskutieren", so Satyen Sangani (https://www.alation.com/leadership-team/), CEO

und Mitbegründer von Alation.?Wir freuen uns darauf, unsere globale

Gemeinschaft zu verbinden und unsere Branche durch Lernen und Networking

voranzubringen."

Zu den Höhepunkten der Konferenz gehören:

* Keynotes: Hören Sie, wie Alation-Führungskräfte und Führungskräfte von der

Commonwealth Bank of Australia, GKN Aerospace Engines, ITV, Kellogg's, The

Very Group und Seth Stephens-Davidowitz, ein renommierter

Datenwissenschaftler, den Wert von datengetriebener Entscheidungsfindung

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-driven-decision-making/)

erklären.

* Business- und Produkt-Breakout-Sessions: Lernen Sie Best Practices für die

Nutzung der GenAI-Chance, die Bewertung der Datenreife Ihres Unternehmens,

die Einführung eines föderalen, menschenzentrierten Ansatzes für Data

Governance und vieles mehr kennen.

* Praxis-Labs: Nehmen Sie an technischen Workshops teil, die ein breites

Spektrum an Themen und Fachkenntnissen abdecken.

* Data Radicals-Awards: Auszeichnung von Personen, die bei der Förderung der

Datenkultur und der Umgestaltung ihrer Unternehmen - und der Welt - durch

Daten führend sind.

* revAlation-Sponsoren und -Partner: Tauschen Sie sich mit Technologie- und

Dienstleistungsanbietern wie Acceldata, Anomalo (https://www.anomalo.com/),

BigEye, Data Meaning, DQLabs, Fivetran, Immuta

(https://www.immuta.com/), Lightup (https://lightup.ai/), Monte Carlo

(https://www.montecarlodata.com/), Sigma Computing, Snowflake

(https://www.alation.com/partners/snowflake/) und Soda

(https://www.alation.com/blog/alation-soda-data-quality-with-the-data-

catalog/) aus.

revAlation 2023 - Termine und Orte:

* London, Vereinigtes Königreich 10. bis 12. Oktober in etc.venues County Hall

* Chicago, USA: 23. und 24. Oktober im Venue SIX10

* Sydney, Australien: 9. November im Museum of Contemporary Art

Weitere Informationen zur Konferenzreihe und die Möglichkeit zur Anmeldung

finden Sie auf der revAlation 2023-Website (https://revalation.alation.com/) und

verfolgen Sie die neuesten Ankündigungen auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/alation) und X

(https://twitter.com/Alation) (früher bekannt als Twitter).

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und

ermöglicht Self-Service-Analytics (https://www.alation.com/blog/what-is-self-

service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-

cloud-transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-

is-data-governance/). Mehr als 500 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau

einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei

der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco,

Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal

in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr

2022 zu den Best Workplaces(TM) in Tech und Best Workplaces(TM) for Women im

Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alation.com (https://www.alation.com/).

Medienkontakt

Lauren Lloyd

PR Director

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

°