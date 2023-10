GNW-Adhoc: Alation stellt Alation Analytics Cloud zur Unterstützung von Unternehmen bei der Messung des Geschäftswerts ihrer Dateninitiativen vor

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://www.alation.com/), das Unternehmen für Data Intelligence

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), hat heute Alation Analytics

Cloud (https://www.alation.com/product/analytics-cloud/) angekündigt(1), eine

einheitliche Berichtsplattform. Analytics Cloud bietet eine visuelle Übersicht

über die Datennutzung eines Unternehmens und nutzt diese Erkenntnisse, um die

Dateninitiativen und den allgemeinen Reifegrad der Datenkultur zu bewerten.

Angesichts der enormen Möglichkeiten, die mit Daten, Analysen und KI verbunden

sind, können sich Unternehmen keine unkoordinierten Datenbemühungen mehr

leisten, die keinen eindeutigen Bezug zur Wertschöpfung haben. Die Mehrheit der

CDOs versäumt es jedoch, die durch Daten und Analysen erzielten

Geschäftsergebnisse zu bewerten und zu bepreisen, so der Harvard Business Review

(https://hbr.org/2023/09/how-the-best-chief-data-officers-create-value).

Unternehmen benötigen einen Rahmen für die Bewertung und Weiterentwicklung von

Datenverwaltungsfunktionen, da diese zu wichtigen strategischen Initiativen

werden. Den Unternehmen fehlen jedoch die Instrumente, um den Wert und die

Auswirkungen von Dateninitiativen auf das Unternehmen zu messen. Darüber hinaus

haben verschiedene Teams unterschiedliche Methoden zur Datenanalyse und

benötigen die Möglichkeit, kritische Nutzungsstatistiken zu bewerten, um ihre

Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) konsequent zu

verstehen und auszubauen.

Analytics Cloud bietet einen Rahmen, um den geschäftlichen Wert ihrer

Dateninitiativen zu verdeutlichen. Die Query Log Ingestion-Technologie von

Alation ermöglicht es Führungskräften zu verstehen, welche Datenquellen am

häufigsten genutzt werden und welche Teams welche Abfragen durchführen. Dies

ermöglicht es den Verantwortlichen, die Datennutzung im gesamten Unternehmen

abzubilden. Diese Erkenntnisse können dann dazu verwendet werden, die

Effektivität verschiedener Datenprogramme zu messen und wiederum den Reifegrad

der Datenkultur eines Unternehmens zu bewerten. Diese Erkenntnisse können auch

zur Optimierung von Abfragen und zur Rationalisierung von Datenquellen genutzt

werden, indem beispielsweise die Migration häufig genutzter Datensätze oder die

Stilllegung von Datenquellen, die nicht mehr aktiv genutzt werden, beschleunigt

wird, um Kosten zu senken.

?Dateninitiativen müssen, wie jedes andere strategische Ziel im Unternehmen

auch, eine greifbaren Kapitalrendite liefern, um den Wert zu demonstrieren und

eine kontinuierliche Unterstützung und Ressourcen zu rechtfertigen", so Maxine

Geltmeier (https://www.linkedin.com/in/maxine-geltmeier), Data Governance

Manager bei der First United Bank & Trust.?Das Verständnis und die

Veranschaulichung von Werten ist von größter Bedeutung. Wir müssen unseren

Datenreifegrad kennen und wissen, welche Datenprogramme mit den wichtigsten

Prioritäten des Unternehmens übereinstimmen und den Geschäftswert steigern. Wir

freuen uns, dass wir Zugang zu einem Tool haben, das uns hilft, unsere

Datenkultur weiterzuentwickeln und die Korrelation zwischen Dateninitiativen und

Unternehmensleistung nachzuweisen. Letztlich befähigt uns dies, als

verantwortungsvolle Hüter der uns anvertrauten Daten zu handeln."

?Unternehmen investieren in Daten als Schlüsselinitiative, was bedeutet, dass

die Verantwortlichen für Daten den Wert der Daten auf die gleiche Weise

veranschaulichen müssen wie ihre Kollegen aus der Geschäftsleitung", so Jonathan

Bruce (https://www.linkedin.com/in/jonbruce), Vice President of Product

Management bei Alation.?Analytics Cloud zeigt den Kunden ihre Daten auf eine

Art und Weise, die bisher nicht zugänglich war, und richtet sich an

Datenanalysten und -verwalter, die die Einführung eines Datenkatalogs

(https://www.alation.com/blog/what-is-a-data-catalog/) durchführen und

Nutzungsanalysen in ihren Unternehmen unterstützen. Alation bringt den Wert

von Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

intelligence/) zum Leben. Mit Analytics Cloud verfügen sie nun über die

Methodik, um den Wert, den sie dem Unternehmen bringen, zu verfolgen, zu

verstehen und darüber Bericht zu erstatten, um die Datenkompetenz zu bewerten

und eine datengestützte Grundlage für die Festlegung von Verbesserungsplänen zu

schaffen."

Analytics Cloud ermöglicht Unternehmen Folgendes:

* Messung des Reifegrads ihrer Datenkultur

(https://www.alation.com/blog/alation-data-culture-maturity-model-fueling-

business-growth/): Unternehmen können den Reifegrad ihrer Datenkultur anhand

von vier entscheidenden Komponenten messen: Datenführerschaft

(https://www.alation.com/blog/mastering-data-leadership/), Datensuche und

-entdeckung, Datenkompetenz (https://www.alation.com/blog/second-pillar-of-

data-culture-data-literacy/)und Daten-Governance

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-governance/).

* Bewertung ihrer Datenprogramme: Datenverantwortliche können den Fortschritt

von Dateninitiativen anhand von Metriken wie dem gesamten kuratierten

Vermögen, der Gesamtzahl aktiver Nutzer und vielen anderen messen.

* Kartierung des Datenverbrauchs: Unternehmens- und Datenverantwortliche

können die Wirksamkeit einzelner Datenprodukte erkennen, indem sie die

tatsächliche Nutzung verfolgen. Berichte geben Aufschluss darüber, welche

Abfragen von welchen Benutzern für welche Datenspeicher ausgeführt werden.

Die Berichte enthalten auch Einzelheiten über die Gesamtausführungszeit von

Datenbankabfragen und zeigen Bereiche mit Optimierungsbedarf auf.

Analytics Cloud ist ab heute verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie

https://www.alation.com/product/analytics-cloud/.

Lesen Sie The Alation Data Culture Maturity Model: The Path to Data Excellence

(https://www.alation.com/resource-center/whitepapers-ebooks/alation-data-

maturity-model/) (Das Reifegradmodell für Datenkultur von Alation: Der Weg zur

Datenexzellenz) und erfahren Sie, wie Sie Ihre Fähigkeiten im Bereich des

Datenmanagements verbessern und den Erfolg im datengesteuerten Zeitalter

vorantreiben können.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen und

ermöglicht Self-Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-self-

service-analytics/), Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-

cloud-transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-

is-data-governance/). Mehr als 500 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau

einer Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei

der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung, darunter Cisco,

Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal

in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr

2022 zu den Best Workplaces(TM) in Tech und Best Workplaces(TM) for Women im

Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alation.com (https://www.alation.com/).

(1)Alation Analytics Cloud befindet sich derzeit in der Pilotphase und wird

voraussichtlich im Jahr 2024 allgemein verfügbar sein

