GNW-Adhoc: Anaqua nimmt in Japan weiter Fahrt auf: Neue Führung, Kunden, Lösungen und Headquarter

^BOSTON / MÜNCHEN, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/de/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=JapanL

eadership2023), der weltweit führende Anbieter von Technologien für das

Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute Veränderungen in seinem

Führungsteam in Japan bekannt, mit denen das Unternehmen seinen starken

Wachstumskurs in diesem Land fortsetzt. Futoshi Saito wird ab 10. Oktober 2023

als President und Geschäftsführer von Anaqua Japan fungieren. Er wird für die

laufende Geschäftsentwicklung und die Bereitstellung erweiterter Kundenlösungen

in Japan verantwortlich sein.

Saito hatte zuvor Führungspositionen bei LexisNexis als Managing Director für

Japan und Südkorea sowie bei Thomson Reuters (jetzt Teil von Clarivate) als

Leiter des Bereichs IP & Science in Japan inne. Saito hat einen Bachelor-

Abschluss in International Studies von der Dokkyo University und studierte an

der Graduate School of History an der State University of New York in Albany.

Anaqua gab gleichzeitig die Eröffnung seines neuen japanischen Hauptsitzes im

TOKYO TORCH Tokiwabashi Tower bekannt. Das größere Platzangebot trägt dem

beschleunigten Wachstum des Unternehmens Rechnung, das sich in einer 50-

prozentigen Steigerung der Neuabschlüsse im laufenden Jahr und einer eine

weiteren Verstärkung des Teams ausdrückt. Mit diesem Schritt setzt Anaqua Japan

sein Ziel fort, in Mitarbeiter, Infrastruktur und Lösungen zu investieren, um

seinen Kunden die umfassendste und effektivste IP-Management-Software und

-Lösung in Japan zu bieten. Zu den jüngsten Investitionen von Anaqua in Japan

gehören darüber hinaus die Eröffnung eines zweiten Microsoft Azure Kunden-

Rechenzentrums, zusätzliche Teammitglieder für den wachsenden Bereich der

Patentgebühren und -verlängerungen, sowie die Entwicklung Japan-spezifischer

Erweiterungen der AQX- IP Management Plattform sowohl für den Pharmamarkt als

auch für Markenspezialisten.

"Ich freue mich, ein Teil von Anaqua zu werden - ein Unternehmen, das ich

während meiner Karriere in IP und LegalTech seit vielen Jahren bewundere" sagte

Futoshi Saito. "Ich fühle mich geehrt, Anaqua Japan durch die nächste

Wachstumsphase zu führen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre IP-

Portfolios besser zu schützen und deren Wert zu maximieren."

Bob Romeo, CEO von Anaqua, sagte: "Wir sind hoch erfreut, Futoshi Saito mit der

Leitung der Geschäfte in Japan zu betrauen. Seine umfassende Erfahrung in den

Bereichen IP und Technologie wird es ihm ermöglichen, sich schnell in unser

Geschäft und den Markt einzuarbeiten, um wichtige Beziehungen mit unseren

bestehenden und zukünftigen Kunden aufzubauen und unser Team und unsere weitere

Geschäftsentwicklung erfolgreich zu führen. Ich bin sehr stolz auf unsere

Geschäftstätigkeit in Japan und freue mich auf die weitere Zukunft."

