GNW-Adhoc: atai Life Sciences gibt Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 und operative Highlights sowie klinische Daten aus der Phase-1-Studie mit DMX-1...

^* Mehrere Wirkstoffe im fortgeschrittenen klinischen Stadium der Entwicklung,

einschließlich der laufenden Phase-2b-Studie zu RL-007 für Patienten mit

kognitiver Beeinträchtigung im Zusammenhang mit Schizophrenie

* Die Ergebnisse von DMX-1002 (Ibogain) in Phase 1 ermöglichen Gespräche mit

Zulassungsbehörden, um die Durchführung einer Proof-of-Concept-Studie bei

Patienten mit Opioidkonsumstörung zu prüfen

* Die Liquidität des Unternehmens in Höhe von 227 Mio. USD und die zugesagten

Darlehen werden den Betrieb voraussichtlich bis zum ersten Halbjahr 2026

finanzieren

NEW YORK und BERLIN, Aug. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UNr9qaj0f07x0v0u3EnbnPbmJOmc-

XY7cNzpZfvDcF-iMshPifzuiY7QD0BaEaMCWxG7MSHGfU1IgWlaVkrUJCVs_IhUy-

t0B7zHHSmqOwJFyhPE7qWYlzNrah2Ba2NkRa0lkGMN83dC0WHO_nFU1csu-

4TP8Z5FxRCA3w1ZQpvQSlC9uwIsXspZ-

krW0q7O1LIFN_ZYyV2D2gnCG1naG6yiAKRTuQoq4apOQDHPCOo=) Sciences (NASDAQ: ATAI)

(?atai"), ein im klinischen Stadium tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich der Aufgabe verschrieben hat, die Behandlung von psychischen Erkrankungen

zu transformieren, gab die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 und

aktuelle Unternehmens-Updates bekannt.

?Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Vision, psychische Erkrankungen zu

heilen, damit jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann", so Florian

Brand, CEO und Mitgründer von atai.?Mit Blick auf die zweite Hälfte des Jahres

2023 und darüber hinaus sehen wir uns gut positioniert, um unsere wichtigsten

klinischen Programme weiter voranzubringen. Besonders ermutigend sind die

Fortschritte, die unser Team bei der Weiterentwicklung von RL-007 in der

laufenden randomisierten, placebokontrollierten Phase-2b-Studie sowie bei der

weiteren Evaluierung von VLS-01 in Teil 3 der laufenden Phase-1-Studie gemacht

hat. Wir freuen uns, heute Daten aus der Phase-1-Studie mit DMX-1002 (Ibogain)

vorlegen zu können."

?Die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Opioidkonsumstörung

(Opioid Use Disorder, OUD) sind nicht sehr wirksam, da etwa 75 % der Patienten,

die sich einer Therapie unterziehen, innerhalb eines Jahres einen Rückfall

erleiden", sagte Srinivas Rao, CSO und Mitgründer.?DMX-1002 hat das Potenzial,

eine krankheitsmodifizierende Behandlung für diese gefährdete Patientengruppe zu

werden, die versucht, ihren hartnäckigen Kreislauf der Drogenabhängigkeit zu

beenden."

?Die Ergebnisse dieser Studie stimmen mit dem bekannten Nebenwirkungsprofil von

Ibogain, dem aktiven Bestandteil von DMX-1002, überein", sagte Dr. Marek Malik,

emeritierter Professor für kardiale Elektrophysiologie am Imperial College,

London, und klinischer Berater für das Entwicklungsprogramm DMX-1002.?Es ist

bekannt, dass Ibogain eine Verlängerung des elektrokardiographischen QT-

Intervalls verursachen kann. Die medikamentös bedingte Verlängerung des QT-

Intervalls ist ein Phänomen, das bei vielen, aber nicht bei allen Arzneimitteln

mit Herzrhythmusstörungen in Verbindung gebracht wurde. Die QT-bedingte

Nebenwirkung von Ibogain dürfte in einem kontrollierten Umfeld mit angemessener

Herzüberwachung und Sicherheitsprotokollen beherrschbar sein. Bei

Patientenpopulationen mit schwerwiegenden Problemen wie denjenigen, die mit OUD

leben, kann eine Ibogain-Behandlung in einem solchen Rahmen einen

Paradigmenwechsel für die Patienten bedeuten."

DMX-1002 (Ibogain) in Phase 1 - Update zu Ergebnissen und Programm:

Heute gab das Unternehmen die Ergebnisse der Phase-1-Studie zu DMX-1002 bekannt,

einem Modulator cholinerger, glutamaterger und monoaminerger Rezeptoren, der für

die Behandlung von OUD entwickelt wird.

Die Einfachblindstudie der Phase 1 untersuchte die Sicherheit, Verträglichkeit

und Pharmakokinetik ansteigender Einzeldosen von DMX-1002 bei gesunden

Freiwilligen. Es wurden orale Dosen von 3 mg/kg, 6 mg/kg und 9 mg/kg bei 20

Teilnehmern untersucht. Die Ergebnisse der Phase-1-Studie zeigen, dass die orale

Verabreichung von DMX-1002 in einer Dosierung von 9 mg/kg Plasmakonzentrationen

erreichte, die den in früheren Studien(1,2) beschriebenen entsprechen, in denen

die Probanden über psychedelische Erfahrungen berichteten und ein

therapeutischer Nutzen durch OUD erzielt wurde.

Die behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse (Adverse Events, AE) ähnelten

denen, die in früheren Studien mit DMX-1002 beobachtet wurden, und fast alle

(>94 %) wurden als leicht bis moderat eingestuft. Es wurden keine

schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.

Bei einem der beiden Teilnehmer, die 9 mg/kg DMX-1002 erhielten, erreichte die

QT-Verlängerung Werte, die denen der in der Literatur angegebenen Dosis von

10 mg/kg nahe kamen(3) (Median-Änderung: 95 ms). Bei diesem Teilnehmer wurde

eine QTcF-Verlängerung von 90-94 ms mit einem QTcF-Intervall von 493-501 ms

beobachtet. Der Patient war asymptomatisch, hatte keine Herzrhythmusstörungen

und die QTc-Veränderung bildete sich ohne Eingriff oder Folgeerscheinungen

zurück.

Während der Studie arbeitete das Unternehmen eng mit Kardiologieexperten

zusammen, die zu dem Schluss kamen, dass eine QT-Verlängerung dieser

Größenordnung zwar ein klinisches Risiko darstellt, die Überwachung jedoch dazu

beitragen kann, das Risiko zu mindern, um die Sicherheit der Patienten zu

gewährleisten, insbesondere in einem medizinischen Umfeld. Der Nutzen des

Medikaments muss in Wirksamkeitsstudien ermittelt und gegen die festgestellten

Risiken abgewogen werden.

Das Unternehmen plant, die Zulassungsbehörden einzuschalten, um zu prüfen, ob

DMX-1002 in eine Wirksamkeitsstudie bei Patienten mit OUD aufgenommen werden

kann.

Jüngste Entwicklungen:

RL-007 (Kognitionsfördernder Neuromodulator bei kognitiver Beeinträchtigung im

Zusammenhang mit Schizophrenie)

* Bei der laufenden Phase-2b-Studie handelt es sich um eine randomisierte,

placebokontrollierte Doppelblindstudie von 6 Wochen Dauer, in der RL-007 in

den Dosierungen 20 mg und 40 mg im Vergleich zu einem Placebo untersucht

wird.

* Der primäre Endpunkt der Studie ist die Veränderung des neurokognitiven

Composite-Scores der MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) gegenüber

dem Ausgangswert, ein gut etablierter regulatorischer Endpunkt.

* Das Unternehmen geht davon aus, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres

2024 erste Ergebnisse aus dieser Studie vorlegen wird.

VLS-01 (N,N-Dimethyltryptamin [DMT] bei behandlungsresistenter Depression

[?TRD"])

* Die laufende Phase-1-Studie ist darauf ausgelegt, die Sicherheit,

Verträglichkeit, PK und PD von VLS-01 zu untersuchen, das durch intravenöse

(IV) Infusion und unter Verwendung unserer proprietären oralen

transmukosalen Filmformulierung (OTF) verabreicht wird.

* In Teil 1 (IV) und Teil 2 (OTF) war VLS-01 gut verträglich, ohne

dosislimitierende Toxizität und mit einem günstigen Sicherheitsprofil. VLS-

01 führte zu einem allgemein dosisabhängigen Anstieg der Exposition, und die

Verabreichung führte bei der Mehrheit der Probanden zu subjektiven

psychedelischen Erfahrungen. Teil 3 befasst sich mit der weiteren

Optimierung von PK und PD unserer proprietären OTF-Formulierung,

einschließlich weiterer Dosisbereiche.

* Das Unternehmen geht davon aus, dass es im dritten Quartal 2023 weitere

klinische Daten vorlegen kann.

PCN-101 (R-Ketamin für TRD)

* Das Unternehmen gab kürzlich den Abschluss der offenen Phase-1-

Überbrückungsstudie bekannt, in der die Sicherheit, die Verträglichkeit und

das pharmakokinetische Profil von 60 mg, 90 mg und 120 mg subkutan (SQ)

verabreichtem PCN-101 im Vergleich zu 60 mg intravenös (IV) verabreichtem

PCN-101 untersucht wurden.

* Die pharmakokinetische (PK) Analyse zeigt, dass 120 mg PCN-101, die subkutan

verabreicht werden, zu einer ungefähren Verdopplung der

Arzneimittelexposition (AUC) führen, während die maximale Konzentration

(Cmax) ungefähr die gleiche bleibt wie bei der 60 mg Infusionsdosis.

* Bei der höchsten SQ-Dosis von 120 mg lagen die Raten für die Sedierung

(definiert als MOAA/S-Score 4 und Veränderung gegenüber dem Ausgangswert >0) bei jeweils

14 %. Insgesamt sprechen die Daten dafür, das Konzept der häuslichen

Anwendung von PCN-101 in künftigen Studien zu testen.

* Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit Perception Neuroscience zusammen, um

Optionen für eine strategische Partnerschaft zu prüfen.

EMP-01 (3,4-Methylendioxy-Methamphetamin-Derivat [MDMA] für posttraumatische

Belastungsstörungen [?PTSD"])

* Die Phase-1-Studie soll die Sicherheit und Verträglichkeit ansteigender

Einzeldosen von EMP-01 bei gesunden erwachsenen Probanden untersuchen.

* Die Aufnahme der Probanden wurde vor Kurzem abgeschlossen, und das

Unternehmen rechnet damit, im vierten Quartal 2023 erste klinische Daten

vorlegen zu können.

COMP360 (Psilocybin-Therapie für TRD, Anorexia nervosa und PTSD)

* COMPASS Pathways führt derzeit ein Phase-3-Programm durch, das sich aus zwei

Zulassungsstudien zusammensetzt, von denen jede eine Langzeit-

Nachbeobachtungskomponente enthält. Topline-Daten aus der Zulassungsstudie

1 (COMP005) werden für den Sommer 2024 erwartet. Der primäre Endpunkt in

beiden Zulassungsstudien ist die Veränderung des MADRS-Gesamtscores in Woche

6 gegenüber dem Ausgangswert.

* Die American Medical Association hat kürzlich den Wortlaut des neuen CPT®-

III-Kodex (Current Procedural Terminology) für die kontinuierliche

Überwachung und Intervention während der Therapie mit psychedelischen

Medikamenten veröffentlicht. Der Kodex wird am 1. Januar 2024 in Kraft

treten und im CPT-Handbuch veröffentlicht werden. Sobald der neue Kodex in

Kraft tritt, wird er einen Mechanismus zur Verfolgung und Meldung der Abgabe

von psychedelischen Behandlungen bieten.

Konsolidierte Finanzergebnisse

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen: Die

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristigen Anlagen beliefen

sich zum 30. Juni 2023 auf 227,5 Mio. USD gegenüber 273,1 Mio. USD zum 31.

Dezember 2022. Der Rückgang in Höhe von 45,6 Mio. USD lag in erster Linie am

Nettozahlungsmittelverbrauch für betriebliche Aktivitäten in Höhe von 43,7 Mio.

USD und an Darlehen für verbundene Unternehmen in Höhe von 3,0 Mio. USD. Das

Unternehmen geht davon aus, dass seine Liquidität und die zugesagten Darlehen

ausreichen werden, um den Betrieb bis zum ersten Halbjahr 2026 zu finanzieren.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): Die Ausgaben für Forschung und

Entwicklung beliefen sich in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023 auf 15,5

Mio. USD, einschließlich 3,3 Mio. USD an aktienbasierter Vergütung, im Vergleich

zu 17,9 Mio. USD, einschließlich 3,9 Mio. USD an aktienbasierter Vergütung in

den drei Monaten bis zum 30. Juni 2022. Der Rückgang um 2,4 Mio. USD war in

erster Linie auf einen Rückgang der Kosten im Zusammenhang mit unseren nicht-

klinischen Aktivitäten um 1,8 Mio. USD und einen Rückgang der Ausgaben für

Auftragsforschungsinstitute um 0,6 Mio. USD zurückzuführen.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und administrativen Ausgaben

beliefen sich auf 16,6 Mio. USD, einschließlich 5,4 Mio. USD an aktienbasierter

Vergütung für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, verglichen mit 17,2 Mio.

USD, einschließlich 5,7 Mio. USD an aktienbasierter Vergütung für die drei

Monate bis zum 30. Juni 2022. Der Rückgang von 0,6 Mio. USD war in erster Linie

auf einen Rückgang bei den Personalkosten um 0,4 Mio. USD und bei den

Verwaltungskosten der Aktiengesellschaft um 0,2 Mio. USD zurückzuführen.

Nettoverlust: Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust für die drei Monate

zum 30. Juni 2023 betrug 33,1 Mio. US-Dollar (einschließlich unbarer

aktienbasierter Vergütungsaufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. US-Dollar) gegenüber

36,6 Mio. US-Dollar (einschließlich unbarer aktienbasierter

Vergütungsaufwendungen in Höhe von 9,5 Mio. US-Dollar) für den

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Über atai Life Sciences

atai ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das

anstrebt, die Behandlung von psychischen Erkrankungen zu transformieren. Es

wurde als Reaktion auf den erheblichen ungedeckten Bedarf und die mangelnde

Innovation im Bereich der Behandlung psychischer Erkrankungen gegründet. atai

widmet sich der effizienten Entwicklung innovativer Therapeutika zur Behandlung

von Depressionen, Angstzuständen, Sucht und anderen psychischen Erkrankungen.

Durch die Bündelung von Ressourcen und Best Practices will atai die Entwicklung

neuer Arzneimittel verantwortungsvoll beschleunigen, um bei Patienten mit

psychischen Erkrankungen klinisch sinnvolle und nachhaltige Verhaltensänderungen

zu erreichen.

Die Vision von atai besteht darin, psychische Erkrankungen zu heilen, damit

jeder überall ein erfüllteres Leben führen kann. Weitere Informationen finden

Sie unter www.atai.life

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PaNAnpQLVEUte3Ysw_FHCOvXDsecs1SXr38v

LjtWBFQqPtEuX_ZAzp36Xo0rUy7NMqtubohldge3Yz-R-zbajg==).

Referenzen:

1. DC Mash et. al. [1998]

2. DC Mash et. al. [2018]

3. T Knuijver et al. [2021]

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Die Wörter?glauben",

?können",?werden",?schätzen",?fortsetzen",?antizipieren",?beabsichtigen",

?erwarten",?könnten",?würden",?projizieren",?planen",?potenziell",

?vorläufig",?wahrscheinlich" und ähnliche Ausdrücke dienen zur Identifizierung

zukunftsgerichteter Aussagen. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen

sind unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen und Prognosen in Bezug auf

einen oder alle der folgenden Punkte: unsere zukünftigen Betriebsergebnisse und

unsere Finanzlage; der Erfolg, die Kosten und der Zeitplan der Entwicklung

unserer Produktkandidaten, einschließlich des Fortschritts der präklinischen und

klinischen Studien und der damit verbundenen Meilensteine; der Zeitpunkt für die

Bekanntgabe unserer Studienergebnisse und Entwicklungspläne, einschließlich

unserer klinischen Studien für RL-007, VLS-01, DMX-1002, PCN-101 und EMP-01; der

Zeitpunkt und unsere Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten und

aufrechtzuerhalten; unsere Geschäftsstrategie und -pläne, einschließlich der

Vorteile unserer Unternehmensumstrukturierung; potenzielle Übernahmen,

Partnerschaften und andere strategische Vereinbarungen; die Angemessenheit

unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Finanzierung unserer

Geschäftstätigkeit; die verfügbare Finanzierung im Rahmen der Darlehensfazilität

von Hercules Capital, Inc.; die Pläne und Ziele des Managements bezüglich

zukünftiger Tätigkeiten und Investitionen; und unsere Teilnahme an kommenden

Veranstaltungen und Konferenzen.

Da zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können

die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen

Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: unsere kurze

Unternehmensgeschichte, die Verluste in der Vergangenheit und die Erwartung,

dass wir in absehbarer Zukunft weiterhin erhebliche Verluste erleiden werden;

wir werden erhebliche zusätzliche Finanzmittel benötigen, um unsere

Geschäftsziele zu erreichen, einschließlich der Entwicklung und Vermarktung

unserer Produktkandidaten; wir haben noch nie Einnahmen erzielt und werden

möglicherweise nie rentabel sein; unsere Produktkandidaten enthalten

kontrollierte Substanzen, deren Verwendung in der Öffentlichkeit Kontroversen

auslösen können; die klinische und präklinische Entwicklung ist ungewiss, und

unsere Programme können sich verzögern oder nie zu klinischen Studien führen;

unsere Abhängigkeit von Dritten, die uns bei der Durchführung unserer klinischen

Studien unterstützen, und die Auswirkungen auf diese Studien aufgrund von

Faktoren wie der Nichteinhaltung von Studien- oder Testfristen durch Dritte;

unsere Abhängigkeit von qualifizierten Therapeuten, die in klinischen

Prüfzentren Dritter arbeiten, um bestimmte unserer Produktkandidaten zu

verabreichen, und das Unvermögen, eine ausreichende Anzahl von Therapeuten

anzuwerben und zu halten; den Zeitplan und das Ergebnis der behördlichen

Prüfungen und/oder Genehmigungen, die vor der Vermarktung erforderlich sind; die

Erforschung und Entwicklung von Medikamenten, die auf das zentrale Nervensystem

(ZNS) abzielen, ist besonders schwierig, und es kann schwierig sein,

vorherzusagen und zu verstehen, warum ein Medikament bei einigen Patienten eine

positive Wirkung hat, bei anderen aber nicht; starker Wettbewerb; die Erlangung

geistigen Eigentums sowie Erhalt und Schutz desselben; die eingeschränkte

operative Tätigkeit aufgrund von Auflagen in etwaigen

Finanzierungsvereinbarungen, einschließlich unserer Darlehensfazilität von

Hercules Capital, Inc.; unsere Gesamtsteuerbelastung auf der Grundlage unserer

Management- und Betriebstätigkeit. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

unterliegen einer Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

angegebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten

und Annahmen, die in unserem für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr

bei der Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereichten Formular 10-K

und in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q beschrieben sind, und die

durch andere Unterlagen, die wir bei der SEC einreichen oder vorlegen,

aktualisiert werden können.

Alle hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt

der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir verpflichten uns nicht dazu,

diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund nach dem Datum dieser

Pressemitteilung zu aktualisieren oder diese Aussagen den tatsächlichen

Ergebnissen oder geänderten Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist nach

geltendem Recht erforderlich.

ATAI LIFE SCIENCES N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Amounts in thousands, except share and per share amounts)

(unaudited)

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30,

2023 2022 2023 2022

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

License

revenue $ 172 $ 170 $ 209 $ 170

Operating

expenses:

Research and

development 15,476 17,949 34,757 33,409

Acquisition of

in-process

research and

development - 357 - 357

General and

administrative 16,558 17,221 30,529 35,203

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Total

operating

expenses 32,034 35,527 65,286 68,969

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Loss from

operations (31,862 ) (35,357 ) (65,077 ) (68,799 )

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Other income

(expense), net 204 4,551 263 6,072

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Loss before

income taxes (31,658 ) (30,806 ) (64,814 ) (62,727 )

Provision for

income taxes (185 ) (51 ) (351 ) (92 )

Losses from

investments in

equity method

investees, net

of tax (1,928 ) (6,652 ) (2,961 ) (12,248 )

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Net loss (33,771 ) (37,509 ) (68,126 ) (75,067 )

Net loss

attributable

to

noncontrolling

interests (729 ) (891 ) (1,948 ) (1,580 )

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Net loss

attributable

to ATAI Life

Sciences N.V.

stockholders $ (33,042 ) $ (36,618 ) $ (66,178 ) $ (73,487 )

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Net loss per

share

attributable

to ATAI Life

Sciences N.V.

stockholders -

basic and

diluted $ (0.21 ) $ (0.24 ) $ (0.42 ) $ (0.48 )

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Weighted

average common

shares

outstanding

attributable

to ATAI Life

Sciences N.V.

stockholders -

basic and

diluted 155,792,490 153,971,202 155,793,323 153,751,456

----------------- ----------------- ----------------- ----------------

ATAI LIFE SCIENCES N.V.

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Amounts in thousands)

June 30 December 31,

2023 2022

------------- -------------------------------

(unaudited) (1)

Assets

Cash and cash equivalents $ 141,090 $ 190,613

Securities carried at fair value 86,402 82,496

Prepaid expenses and other

current assets 6,257 14,036

Short term notes receivable -

related parties, net 9,021 -

Property and equipment, net 1,043 928

Operating lease right-of-use

asset, net 1,367 226

Other investments 3,991 6,755

Long term notes receivable -

related parties, net 1,157 7,262

Other assets 3,267 3,125

------------- -------------------------------

Total assets $ 253,595 $ 305,441

------------- -------------------------------

Liabilities and Stockholders'

Equity

Accounts payable 3,859 2,399

Accrued liabilities 12,855 17,306

Current portion of lease

liability 322 180

Other current liabilities 890 12

Non-current portion of contingent

consideration liability - related

parties 842 953

Non-current portion of lease

liability 1,095 44

Convertible promissory notes -

related parties, net of discounts

and deferred issuance costs 420 415

Long-term debt, net 14,868 14,702

Other liabilities 2,807 3,664

Total stockholders' equity

attributable to ATAI Life

Sciences N.V. stockholders 212,550 260,740

Noncontrolling interests 3,087 5,026

------------- -------------------------------

Total liabilities and

stockholders' equity $ 253,595 $ 305,441

------------- -------------------------------

(1) The condensed consolidated financial statements as of and for the year

ended December 31, 2022 are derived from the audited consolidated financial

statements as of that date.

°