GNW-Adhoc: Basilea gibt Einreichung eines Zulassungsantrags bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration für Antibiotikum Cefto...

^* Antrag auf Marktzulassung für die Behandlung von Staphylococcus-aureus-

Bakteriämie (SAB), akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektionen

(ABSSSI) und ambulant erworbenen bakteriellen Lungenentzündungen (CABP)

* Zulassungsantrag hat Anspruch auf «Priority Review»

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 04. August 2023

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu

helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind,

gab heute bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde Food

and Drug Administration (FDA) einen Zulassungsantrag (New Drug Application, NDA)

für das Antibiotikum Ceftobiprol eingereicht hat. Darin beantragt Basilea die

Zulassung von Ceftobiprol in drei Indikationen: Staphylococcus-aureus-

Bakteriämie (SAB) einschliesslich rechtsseitiger infektiöser Endokarditis, akute

bakterielle Haut- und Weichteilinfektionen (ABSSSI) und ambulant erworbene

bakterielle Lungenentzündungen (CABP).

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: «Mit schätzungsweise 120,000

Fällen pro Jahr in den USA ist Staphylococcus-aureus-Bakteriämie eine häufige

Blutstrominfektion mit oft schweren Krankheitsverläufen und einer hohen

Sterblichkeit. Unser abgeschlossenes Phase-3-Programm zeigt die Wirksamkeit von

Ceftobiprol in dieser komplizierten Infektion und die weiteren, ebenfalls

erfolgreich abgeschlossenen Phase-3-Studien in ABSSSI und CABP belegen den

breiten klinischen Nutzen von Ceftobiprol. Aufgrund seiner starken

antibakteriellen Wirkung könnte Ceftobiprol in den USA eine wertvolle neue

Behandlungsoption für schwere bakterielle Infektionen werden, insbesondere wenn

der Verdacht auf MRSA besteht, das heisst auf Methicillin-resistente

Staphylococcus-aureus-Bakterien.»(1)

Der eingereichte Zulassungsantrag umfasst klinische Daten zur Wirksamkeit und

Sicherheit von Ceftobiprol aus den Phase-3-Studien ERADICATE (SAB),(2) TARGET

(ABSSSI)(3) und einer Phase-3-Studie in CABP.(4) Die ERADICATE-Studie war die

grösste jemals durchgeführte doppelt verblindete, randomisierte Zulassungsstudie

für ein neues Antibiotikum zur Behandlung von SAB.

Im Rahmen des US-amerikanischen Generate Antibiotics Incentives Now (GAIN) Acts

wurde Ceftobiprol der Status eines Qualified Infectious Disease Product (QIDP)

verliehen. Damit verbunden ist der Anspruch auf Priority Review, d.h. auf eine

Bearbeitung des Zulassungsantrags innerhalb von acht Monaten ab Einreichung.

Unter der Annahme, dass der Zulassungsantrag zur Prüfung angenommen wird,

rechnet Basilea daher mit einer Entscheidung der FDA über den Zulassungsantrag

im zweiten Quartal 2024. Basilea plant, Ceftobiprol in den USA durch einen

Partner vertreiben zu lassen und beabsichtigt, eine solche Partnerschaft noch

vor dem FDA-Entscheid über den Zulassungsantrag einzugehen.

Basileas Phase-3-Programm für Ceftobiprol wird zum Teil mit Bundesmitteln des

US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and

Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA),

unter der Vertragsnummer HHSO100201600002C finanziert. Basilea wurden rund USD

112 Mio. zugesprochen, was etwa 75 Prozent der mit den Phase-3-Studien in SAB

und ABSSSI, regulatorischen Aktivitäten und nicht-klinischen Arbeiten

verbundenen Kosten entspricht.

Über Ceftobiprol

Ceftobiprol Medocaril, das Prodrug des aktiven Wirkstoffs Ceftobiprol, ist ein

intravenös verabreichbares Antibiotikum aus der Wirkstoffklasse der

Cephalosporine mit rascher bakterizider Wirkung gegenüber einem breiten Spektrum

grampositiver Bakterien, wie beispielsweise Methicillin-resistenter

Staphylococcus-aureus-Bakterien (MRSA), und gramnegativer Bakterien.(5) Das

Medikament ist als Zevtera(®) und Mabelio(®) in zahlreichen Ländern innerhalb

und ausserhalb Europas zugelassen und auf dem Markt und zwar zur Behandlung von

erwachsenen Patienten mit im Spital oder ambulant erworbener bakterieller

Lungenentzündung (HABP, CABP, mit Ausnahme der beatmungsassoziierten

Lungenentzündung VABP). Basilea hat für Ceftobiprol eine Reihe von Lizenz- und

Vertriebspartnerschaften abgeschlossen, die mehr als 80 Länder abdecken. In den

USA ist Ceftobiprol nicht zugelassen und es besteht noch keine

Vertriebspartnerschaft.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem haben wir in unserem Portfolio präklinische Antiinfektivaprogramme.

Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX:

BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com

(https://www.basilea.com/).

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,

«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf

den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung

sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen

oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von

denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen

hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen

Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

