GNW-Adhoc: BAWAG Group erzielte in Q1 2024 Nettogewinn von 167 Mio. ? und RoTCE von 23,7%

GNW-Adhoc: BAWAG Group: Hauptversammlung genehmigt Dividende in Höhe von 5 ? je Aktie

Heute im Fokus

Rüstungsfirmen gründen Projektgesellschaft für neues Kampfpanzersystem. Sixt reduziert Zahl der Elektroautos in der Flotte. Opel macht Fortschritte bei E-Manta. Skoda will auch nach 2035 Verbrenner fertigen. Beschäftigte bei thyssenkrupp Steel planen Protestkundgebung. US-Gewerkschaft setzt Einkommenserhöhung bei Daimler Truck durch. Heidelberger Druck geht wohl von Zuwachs beim Auftragseingang in Q$ aus. Desaströser BVB hofft auf Paris.