GNW-Adhoc: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung

^* Ausbau und Weiterentwicklung der Onkologie-Pipeline mit insgesamt 20

Produktkandidaten in 24 laufenden klinischen Studien, einschließlich fünf

randomisierter Phase-2-Studien; Start mehrerer Studien mit

Zulassungspotenzial für 2023 und 2024 geplant

* Angekündigte Lizenzvereinbarung mit OncoC4 zur Ergänzung des Onkologie-

Portfolios des Unternehmens mit einem Checkpoint-Immunmodulator der nächsten

Generation im klinischen Stadium; Beginn einer randomisierten Phase-3-Studie

im Laufe des Jahres 2023 geplant

* Beginn von Phase-1-Studien für vier mRNA-basierte Impfstoffkandidaten gegen

Infektionskrankheiten

* Rund zwei Milliarden Dosen COMIRNARTY® im Jahr 2022 in Rechnung gestellt,

darunter rund 550 Millionen Dosen der an Omikron angepassten bivalenten

COVID-19-Impfstoffe

* Umsatz im vierten Quartal bzw. im gesamten Geschäftsjahr von 4,3 Milliarden

Euro(1) bzw. 17,3 Milliarden Euro(1)

* Jahresüberschuss von 9,4 Milliarden Euro und vollständig verwässertes

Ergebnis pro Aktie von 37,77 Euro (39,77 US-Dollar²)

* Starke Liquidität mit 13,9 Milliarden Euro an Zahlungsmitteln und

Zahlungsmitteläquivalenten; 1,8 Milliarden Euro Bruttogewinnanteil wurden

zum 12. Januar 2023 vereinnahmt

* Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 0,5 Milliarden

US-Dollar für den Zeitraum bis Ende des Jahres 2023 beabsichtigt

Telefonkonferenz und Webcast sind für den 27. März 2023 um 14 Uhr MESZ geplant

MAINZ, Deutschland, 27. März 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html)(Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Unternehmen") hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 und das

gesamte Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2022 endete, veröffentlicht und

Informationen zur Geschäftsentwicklung bekanntgegeben.

?Wir haben signifikante Fortschritte im Jahr 2022 gemacht, indem wir unsere

Pipeline weiterentwickelt und den weltweit ersten an Omikron BA.4/BA.5

angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Darüber

hinaus haben mehrere unserer neuen Modalitäten ermutigende klinische Daten

erzielt und wir haben neun neue Programme in die klinische Erprobung gebracht",

sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von BioNTech.?Im Jahr 2023 und

darüber hinaus wollen wir weiter in unsere Transformation investieren, wobei wir

uns auf den Aufbau kommerzieller Kapazitäten in der Onkologie konzentrieren und

auf Zulassungsstudien hinarbeiten. Unser mittelfristiges Ziel ist es, die

Zulassung mehrerer Onkologieprodukte in Krebsindikationen mit hohem

medizinischen Bedarf anzustreben."

Finanzergebnisse des vierten Quartals sowie des Geschäftsjahres 2022

+--------------------+---------+---------+------------------+------------------+

|in Millionen, außer| | | | |

|Angaben pro Aktie | Q4 2022 | Q4 2021 |Geschäftsjahr 2022|Geschäftsjahr 2021|

+--------------------+---------+---------+------------------+------------------+

|Umsatzerlöse(1) |4.278,3 EUR|5.532,5 EUR| 17.310,6 EUR| 18.976,7 EUR|

+--------------------+---------+---------+------------------+------------------+

|Nettogewinn |2.278,7 EUR|3.166,2 EUR| 9.434,43 EUR| 10.292,5 EUR|

+--------------------+---------+---------+------------------+------------------+

|Verwässertes | | | | |

|Ergebnis pro Aktie | 9,26 EUR| 12,18 EUR| 37,77 EUR| 39,63 EUR|

+--------------------+---------+---------+------------------+------------------+

Der ausgewiesene Gesamtumsatz betrug 4.278,3 Mio. EUR(1) in dem zum 31. Dezember

2022 endenden Quartal, verglichen mit 5.532,5 Mio. EUR(1) für den

Vorjahreszeitraum. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr belief

sich der Gesamtumsatz auf 17.310,6 Mio. EUR(1), verglichen mit 18.976,7 Mio. EUR(1)

im Vorjahreszeitraum und entspricht damit der Nachfrage nach COVID-19-

Impfstoffen.

Die Umsatzkosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember 2022 endenden Quartal auf

183,5 Mio. EUR, verglichen mit 583,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für das am 31.

Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Umsatzkosten auf 2.995,0

Mio. EUR, verglichen mit 2.911,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzkosten

wurden durch Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Vorräten und durch

Aufwendungen für nicht mehr benötigte Produktionskapazitäten aus Verträgen mit

Auftragsfertigungsunternehmen beeinflusst. Darüber hinaus waren die Umsatzkosten

in dem zum 31. Dezember 2022 endenden Quartal durch Rückstellungsauflösungen

beeinflusst.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember

2022 endenden Quartal auf 509,8 Mio. EUR, verglichen mit 271,5 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beliefen

sich die Forschungs- und Entwicklungskosten auf 1.537,0 Mio. EUR, verglichen mit

949,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist vor allem auf die Ausgaben im

Zusammenhang mit der Entwicklung und Produktion der an Omikron angepassten

bivalenten COVID-19-Impfstoffe von BioNTech und Pfizer sowie auf das

Voranschreiten der klinischen Studien für BioNTechs Pipeline-Kandidaten

zurückzuführen. Ein weiterer Grund für den Anstieg ist die höhere

Mitarbeiterzahl im F&E-Bereich und die Ausgaben im Rahmen von BioNTechs

anteilsbasierten Vergütungsvereinbarungen.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich in dem zum 31. Dezember 2022

endenden Quartal auf 122,9 Mio. EUR, verglichen mit 130,9 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr beliefen

sich die allgemeinen Verwaltungskosten auf 484,7 Mio. EUR, verglichen mit 285,8

Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere

Aufwendungen für IT und externe Dienstleistungen sowie auf einen Anstieg des

Personalbestands zurückzuführen.

Für das zum 31. Dezember 2022 endende Quartal sind Ertragsteuern in Höhe von

893,9 Mio. EUR angefallen, verglichen mit 1.547,7 Mio. EUR für den

Vorjahreszeitraum. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr belief

sich der Steueraufwand auf 3.519,7 Mio. EUR, verglichen mit 4.753,9 Mio. EUR im

Vorjahreszeitraum. Der abgeleitete effektive jährliche Ertragsteuersatz für das

Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 betrug 27,2 %.

Der Nettogewinn für das zum 31. Dezember 2022 endende Quartal betrug 2.278,7

Mio. EUR, verglichen mit 3.166,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Für das am 31.

Dezember 2022 endende Geschäftsjahr belief sich der Nettogewinn auf 9.434,4 Mio.

EUR, verglichen mit 10.292,5 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum 31. Dezember

2022 13.875,1 Mio. EUR. Nach Ende des Berichtszeitraums ist die Zahlung zur

Abgeltung des Bruttogewinnanteils von BioNTech für das dritte Quartal 2022 (wie

vertraglich definiert) in Höhe von 1.816,5 Mio EUR von unserem Kooperationspartner

zum 12. Januar 2023 eingegangen. Die vertragliche Abrechnung des

Bruttogewinnanteils im Rahmen der COVID-19-Kooperation mit Pfizer hat einen

zeitlichen Versatz von mehr als einem Kalenderquartal. Da das Geschäftsquartal

von Pfizer für Tochtergesellschaften außerhalb der Vereinigten Staaten von dem

Finanzberichtszyklus von BioNTech abweicht, entsteht ein zusätzlicher zeitlicher

Abstand zwischen der Umsatzrealisierung und dem Zahlungseingang.

Ausstehende Aktien: Zum 31. Dezember 2022 befanden sich 243.215.169 Aktien im

Umlauf.

?Die Auslieferung unserer an Omikron angepassten bivalenten Impfstoffe war

entscheidend für unsere COVID-19-Impfstoffumsätze, die 2022 zu einem

Geschäftsjahr mit einem weiteren starken Finanzergebnis gemacht haben", sagte

Jens Holstein, CFO von BioNTech.?Wir glauben, dass uns der finanzielle Erfolg

des Unternehmens im Geschäftsjahr 2022 eine optimale Ausgangsposition bietet, um

die Weiterentwicklung unserer diversifizierten klinischen Pipeline zu

beschleunigen und darauf aufbauend unsere Forschung und Entwicklung in den

kommenden Jahren zu intensivieren. Die angekündigte Übernahme von InstaDeep und

die jüngst geplante Lizenz- und Kollaborationsvereinbarung mit OncoC4, die unser

bestehendes Portfolio um ein klinisches Programm erweitert, zielen darauf ab,

mittel- bis langfristig Wert für BioNTech zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass

unser Engagement im Bereich der COVID-19-Impfstoffe unsere bereits bestehende

Finanzkraft in den kommenden Jahren stärken wird. Als wissenschafts- und

innovationsgetriebenes Unternehmen wollen wir weiterhin stark in Forschung und

Entwicklung investieren und sind bereit, in M&A-Transaktionen sowie

Kollaborationen zu investieren, um zukünftiges Wachstum für das Unternehmen zu

schaffen."

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023:

Der Ausblick des Unternehmens umfasst die folgenden Komponenten:

BioNTech COVID-19-Impfstoffumsätze für das Geschäftsjahr 2023:

+----------------------------------------------------------------+-----------+

|Geschätzte Einnahmen von BioNTech aus COVID-19-Impfstoffumsätzen| |

|für das Geschäftsjahr 2023 |~ 5 Mrd. EUR |

+----------------------------------------------------------------+-----------+

Diese Umsatzprognose spiegelt die erwarteten Umsätze im Zusammenhang mit

BioNTechs Anteil am Bruttogewinn aus dem Verkauf des COVID-19-Impfstoffs in den

Gebieten der Kollaborationspartner, die erwarteten Umsätze aus dem direkten

Verkauf des COVID-19-Impfstoffs an Kunden im Vertriebsgebiet von BioNTech sowie

die erwarteten Umsätze aus den von BioNTech hergestellten und an

Kollaborationspartner verkauften Produkten wider. Letztere Umsätze können durch

Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Vorräte beeinflusst werden und werden

mit dem Kollaborationspartner Pfizer geteilt, sobald sie tatsächlich anfallen.

Die Umsatzprognose basiert auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf den im Jahr 2023 beginnenden erwarteten Übergang von einem

Marktumfeld mit Einkaufsverträgen zwischen Regierungen und Impfstoffherstellern

zu kommerziellen Marktbestellungen und einer regulatorischen Empfehlung zur

Anpassung der COVID-19-Impfstoffe, um jüngst zirkulierende Varianten oder

Sublinien von SARS-CoV-2 zu adressieren. Die geschätzten Umsatzerlöse von

BioNTech für den COVID-19-Impfstoff spiegeln die erwarteten Lieferungen im

Rahmen bestehender oder zugesagter Lieferverträge sowie erwartete Verkäufe im

Rahmen herkömmlicher kommerzieller Bestellungen wider. Eine erneute Verhandlung

des bestehenden Liefervertrags mit der Europäischen Kommission erfolgt aktuell,

mit der Möglichkeit, dass die Auslieferungen von Impfstoffdosen über mehrere

Jahre gestaffelt werden und/oder eine Mengenreduzierung erfolgen könnte. Während

eine erhöhte Nachfrage infolge einer Impfstoffadaption angenommen wird, werden

weniger Erstimpfungen und eine niedrigere Quote für Auffrischungsimpfungen

innerhalb der Gesamtbevölkerung erwartet. Es wird von einer saisonalen Nachfrage

ausgegangen, wodurch sich die erwarteten Umsätze deutlich in die zweite

Jahreshälfte verschieben.

Geplante Ausgaben und Investitionen im Geschäftsjahr 2023:

+---------------------------------------------+-----------------------------+

| Forschungs- und Entwicklungskosten | 2.400 Mio. EUR - 2.600 Mio. EUR |

+---------------------------------------------+-----------------------------+

| Vertriebs- und allgemeine Verwaltungskosten | 650 Mio. EUR - 750 Mio. EUR |

+---------------------------------------------+-----------------------------+

| Investitionsausgaben | 500 Mio. EUR - 600 Mio. EUR |

+---------------------------------------------+-----------------------------+

Geschätzte Steuerannahmen für das Geschäftsjahr 2023:

+-------------------------------------------------------------------------+----+

|Geschätzter jährlicher effektiver Ertragsteuersatz für die BioNTech- | |

|Gruppe |~27%|

+-------------------------------------------------------------------------+----+

Die Zahlen spiegeln die aktuellen Basisprognosen wider und beinhalten

potenzielle Effekte, die durch zusätzliche Kooperationen oder potenzielle M&A-

Transaktionen verursacht oder verstärkt werden, soweit diese bereits offengelegt

wurden. Die Daten sind auf der Grundlage konstanter Wechselkurse berechnet

worden.

Operativer Rückblick des vierten Quartals und wichtige Ereignisse nach Ende des

Berichtszeitraums

COVID-19-Impfstoffprogramme - BNT162 (COMIRNATY)

Updates zum Vertrieb

* Im Dezember 2022 gaben BioNTech und Pfizer bekannt, dass weltweit etwa 2

Milliarden Dosen COMIRNATY von den Unternehmen in Rechnung gestellt wurden,

darunter etwa 550 Millionen Dosen des an Omikron BA.4/5-angepassten

bivalenten COVID-19-Impfstoffs (Stand Mitte Dezember 2022).

* Im Januar 2023 gaben BioNTech und Pfizer bekannt, dass Verhandlungen über

die Anpassung der Fristen für die COMIRNATY-Liefervereinbarung mit der

Europäischen Kommission laufen. Die Vereinbarung mit der Europäischen

Kommission wurde im Mai 2021 unterzeichnet und eine Vereinbarung zur

Veränderung der Lieferfristen wurde im Mai 2022 geschlossen.

* Im Rahmen der Zusage von BioNTech und Pfizer, insgesamt zwei Milliarden

COVID-19-Impfstoffdosen zur Förderung eines gerechten Zugangs zu

Arzneimitteln für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen zur Verfügung

zu stellen, haben die Unternehmen entsprechend der Nachfrage bisher

insgesamt rund 1,7 Milliarden Dosen COMIRNATY ausgeliefert. Diese

Lieferungen enthielten dabei sowohl den an Omikron BA.4/5 angepassten

bivalenten COVID-19-Impfstoff als auch den ursprünglichen COVID-19-

Impfstoff.

Updates zur klinischen Entwicklung und zulassungsrelevante Updates

Ursprünglicher COVID-19-Impfstoff

* Im Oktober 2022 erhielten BioNTech und Pfizer die Empfehlung von der

Europäischen Kommission für die Umwandlung der bedingten Marktzulassung

(conditional Marketing Authorization,?cMA") in eine Standardzulassung (auch

als?vollständige Marktzulassung" bezeichnet). Die Umwandlung umfasst alle

bisherigen Indikationen und Formulierungen für die Impfstoffe aus der

COMIRNATY-Produktgruppe, die in der Europäischen Union zugelassen sind,

einschließlich der an Omikron BA.1- sowie Omikron BA.4/5-angepassten

bivalenten Impfstoffe für Personen ab 12 Jahren.

* Im Oktober 2022 erhielten BioNTech und Pfizer von der Europäischen

Kommission eine Standardzulassung für eine Impfserie mit drei Dosen zu je 3

µg des ursprünglichen COVID-19-Impfstoffs für Kinder im Alter von 6 Monaten

bis 5 Jahren.

* Im Oktober 2022 erhielten BioNTech und Pfizer von der Europäischen

Kommission eine Zulassung für den ursprünglichen COVID-19-Impfstoff als

Auffrischungsimpfung (vierte Dosis) für Personen ab 12 Jahren mit einem

Abstand von mindestens drei Monaten zwischen Verabreichung des

ursprünglichen COVID-19-Imfstoffs und der letzten Dosis eines COVID-19-

Impfstoffs.

Omikron BA.4-5 angepasste bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfung

* Im zweiten Halbjahr 2022 erhielten BioNTech und Pfizer die Zulassung oder

Genehmigung für eine 30-µg-Auffrischungsimpfung mit dem an Omikron BA.4/5-

angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff für Personen ab 12 Jahren von der

US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,

?FDA") (August), der Europäischen Kommission (September), dem

Gesundheitsministerium Kanadas (?Health Canada") (Oktober) und der

Gesundheitsbehörde der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik

China (?Health Bureau of the Hong Kong Special Administrative Region of the

People's Republic of China") (November). Der an Omikron BA.4/5 angepasste

bivalente COVID-19-Impfstoff wurde im Jahr 2022 in mehr als 65 Ländern und

Regionen genehmigt oder zugelassen. Die Zulassung einer 10-µg-

Auffrischungsimpfung mit dem an Omikron BA.4/BA.5 angepassten bivalenten

COVID-19-Impfstoff für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren wurde von der FDA

(Oktober) und der Europäischen Kommission (November) erteilt.

* Im November 2022 gaben BioNTech und Pfizer aktualisierte 30-Tage-Daten aus

der laufenden Phase-2/3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit,

Verträglichkeit und Immunogenität einer 30-µg Dosis ihres an Omikron BA.4/5

angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoffs bekannt. Die Daten zeigen eine

robuste und breit neutralisierende Antikörperantwort einen Monat nach Erhalt

einer 30-µg-Auffrischungsdosis. Der Anstieg der neutralisierenden

Antikörpertiter gegenüber Omikron BA.4/5 war im Vergleich zu den Werten vor

der Auffrischung bei denjenigen wesentlich höher, die den bivalenten

Impfstoff erhielten, als beim ursprünglichen COVID-19-Impfstoff, wobei beide

Impfstoffe ein ähnlich vorteilhaftes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil

aufwiesen.

* Im November 2022 gaben BioNTech und Pfizer die Ergebnisse einer Analyse

bekannt, in der die Immunantwort durch den an Omikron BA.4/5 angepassten

bivalenten COVID-19-Impfstoff gegen neuere Omikron-Sublinien mit

verbesserten Escape-Mechanismen einschließlich BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1 und

XBB.1, untersucht wurde. Die veröffentlichten Daten (Zou et al.

Neutralization of BA.4-BA.5, BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1, and XBB.1 with

Bivalent Vaccine; N Engl J Med 2023; 388:854-857) deuteten darauf hin, dass

der bivalente Impfstoff einen stärkeren Anstieg der neutralisierenden

Antikörpertiter gegen diese neu aufkommenden Omikron-Sublinien hervorruft

als der ursprüngliche COVID-19-Impfstoff.

* Im Dezember 2022 erhielten BioNTech und Pfizer die Notfallzulassung

(Emergency Use Authorization,?EUA") der FDA für ihren an Omikron BA.4/5-

angepassten bivalenten COVID-19-Impfstoff als dritte 3-µg Dosis der primären

Impfserie mit drei Dosen für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 5 Jahren.

COVID-19-Impfstoffe der nächsten Generation

* Im November 2022 haben BioNTech und Pfizer eine Phase-1-Studie zur

Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität von BNT162b4,

eines COVID-19-Impfstoffkandidaten der nächsten Generation, begonnen. Dieser

hat zum Ziel, die T-Zell-Antworten gegen SARS-CoV-2 zu verstärken, den

Schutz gegen aufkommende Varianten auszuweiten sowie die Dauer des Schutzes

zu verlängern.

mRNA-Kombinationsimpfstoffprogramm gegen COVID-19 und Grippe (BNT162b2 + BNT161)

* Im Oktober 2022 haben BioNTech und Pfizer mit einer unverblindeten Phase-1-

Dosisfindungsstudie zur Evaluierung der Sicherheit, Verträglichkeit und

Immunogenität eines kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Influenza

und COVID-19 begonnen, die Personen mit einer einzelnen Impfung gegen

Influenza und COVID-19 schützen soll. Ein Datenupdate wird 2023 erwartet.

* Im Dezember erhielten BioNTech und Pfizer von der FDA den Fast-Track-Status

für ihren mRNA-basierten Kombinationsimpfstoff.

Update zur Pipeline für Infektionskrankheiten im vierten Quartal 2022 und

Ausblick

HSV-2-Impfstoff-Programm - BNT163

* Im Dezember 2022 initiierte BioNTech eine Phase-1-Studie mit BNT163, einem

Impfstoffkandidaten gegen das Herpes-Simplex-Virus (?HSV") zur Prävention

von durch HSV-2 und möglicherweise auch HSV-1 verursachten genitalen

Läsionen. Die Studie wird die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität

von BNT163 untersuchen. Ein Datenupdate wird in der zweiten Hälfte 2023

erwartet.

Malaria-Impfstoffprogramm - BNT165

* Im Dezember 2022 initiierte BioNTech eine Phase-1-Studie mit BNT165b1, dem

ersten Kandidaten des unternehmenseigenen BNT165-Programms zur Entwicklung

eines Multi-Antigen-Malariaimpfstoffkandidaten. In dieser ersten klinischen

Studie (NCT05581641) soll die Sicherheit, Verträglichkeit und

exploratorische Immunogenität des Impfstoffkandidaten untersucht werden. Ein

Datenupdate wird in der zweiten Hälfte 2023 erwartet.

Gürtelrose Impfstoffprogramm - BNT167

* Im Februar 2023 haben BioNTech und Pfizer eine randomisierte Phase-1/2-

Dosisfindungsstudie mit BNT167, dem mRNA Impfstoffkandidaten der Unternehmen

gegen Gürtelrose (auch bekannt als Herpes-Zoster-Virus) gestartet. Die

klinische Studie (NCT05703607) wird die Sicherheit, Verträglichkeit und

Immunogenität von mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Gürtelrose untersuchen. Ein

Datenupdate wird 2023 erwartet.

Update zur Onkologie-Pipeline im vierten Quartal 2022 und Ausblick

* Im Jahr 2022 hat BioNTech fünf First-in-Human-Studien für folgende

Kandidaten initiiert:

* BNT116, ein FixVac-Program gegen nicht-kleinzellige Lungenkarzinome (non-

small cell lung cancer,?NSCLC"),

* BNT141 und BNT142, zwei RiboMabs-Kandidaten gegen CLDN18.2-positive und

CLDN6-positive solide Tumore, sowie

* zwei weitere Antikörperkandidaten aus der Zusammenarbeit mit Genmab, die in

soliden Tumoren evaluiert werden. Dabei handelt es sich um BNT313, einem

HexaBody, der sich gegen CD27 richtet, sowie BNT322 (unveröffentlichte

Zielstruktur).

BNT113, ein Kandidat auf Basis von BioNTechs mRNA-basiertem off-the-shelf

Immuntherapieansatz FixVac wird als Erstlinientherapie für Patientinnen und

Patienten mit inoperablen rezidivierenden oder metastasierenden HPV16-positivem

Kopf-Hals-Karzinom (head and neck squamous-cell carcinoma,?HNSCC") entwickelt,

die PD-L1 exprimieren. BNT113 wurde bisher nicht mit einer anti-PD1-Therapie

kombiniert.

* BioNTech hat im Dezember 2022 auf dem jährlich stattfindenden

Immunonkologie-Kongress der European Society for Medical Oncology (?ESMO")

vorläufige Sicherheitsdaten aus dem ersten Teil (Teil A) der laufenden

Phase-2-Studie präsentiert. Die Studie untersucht die Sicherheit von BNT113

in Kombination mit Pembrolizumab. Bis zum 5. Juli 2022 hatten 12 von 15

behandelten Patientinnen und Patienten die Sicherheitsanalyse durchlaufen

(Pembrolizumab und vier Dosen BNT113). Die Daten zeigten, dass die

Sicherheit von BNT113 akzeptabel war und mit dem jeweiligen

Sicherheitsprofil von BNT113 und Pembrolizumab als Monotherapie

übereinstimmt. Für die Kombination wurden keine neuen Sicherheitssignale

beobachtet. Der randomisierte B-Teil der Studie läuft derzeit.

Autogene Cevumeran (BNT122) ist ein Produktkandidat auf Basis eines Ansatzes für

individualisierte Neoantigen-spezifische Immuntherapie (iNeST), der in

Kollaboration mit Genentech, Inc. (?Genentech"), einem Mitglied der Roche-

Gruppe, zur adjuvanten Behandlung sowie zur Behandlung von metastasierten

Krebsarten entwickelt wird. Jede Dosis Autogene Cevumeran enthält bis zu 20

verschiedene Neoantigene, die für jede Patientin und jeden Patienten ausgewählt

werden.

* 2023 erwarten BioNTech und Genentech ein Daten-Update aus einer laufenden,

nicht-verblindeten Phase-2-Studie. Die Studie untersucht die Sicherheit und

Wirksamkeit von Autogene Cevumeran in Kombination mit Pembrolizumab im

Vergleich zur alleinigen Behandlung mit Prembrolizumab bei Patientinnen und

Patienten mit zuvor unbehandeltem metastasierendem Melanom.

* Der Beginn einer Phase-2-Studie mit Autogene Cevumeran zur adjuvanten

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Adenokarzinom der

Bauchspeicheldrüse (pancreatic ductal adenocarcinoma,?PDAC") ist für 2023

geplant.

BNT211 ist ein Zelltherapiekandidat auf Basis chimärer Antigenrezeptoren

(chimeric antigen receptor,?CAR"), der sich gegen das Antigen CLDN6 als neue

Zielstruktur richtet. Der Kandidat wird als Monotherapie und in Kombination mit

einem CAR-T-Zellen-amplifizierenden RNA-Impfstoff (CAR-T cell Amplifying RNA

Vaccine,?CARVac") getestet, der für CLDN6 kodiert. CARVac soll die Vermehrung

der übertragenen CAR-T-Zellen in vivo fördern und so deren Langlebigkeit und

Wirksamkeit erhöhen.

* BioNTech erwartet 2023 ein Daten-Update aus der laufenden Phase-1/2-Dosis-

Eskalations- und Expansionsstudie, in der CLDN6 CAR-T-Zellen mit oder ohne

Zugabe von CARVac in Patientinnen und Patienten mit CLDN6-positiven

rezidivierenden oder refraktären fortgeschrittenen soliden Tumoren

untersucht werden.

* Im September 2022 präsentierte BioNTech auf dem ESMO-Kongress 2022 Follow-

up-Daten aus seiner laufenden Phase-1/2-Studie. Bei den beiden untersuchten

Dosisleveln wurden ermutigende Anzeichen für eine Anti-Tumor-Aktivität sowie

ein kontrollierbares Sicherheitsprofil beobachtet. Bei der Analyse der

Wirksamkeit in 21 Patientinnen und Patienten, die zum Stichtag ausgewertet

werden konnten, lag die beste Ansprechrate bei 33 % und die

Stabilisierungsrate (disease control rate,?DCR") bei 67 %. Davon zeigte ein

Patient eine vollständige Remission (complete response,?CR"), sechs

Patientinnen und Patienten ein teilweises Ansprechen (partial response,

?PR") und sieben Patientinnen und Patienten eine stabile Erkrankung (stable

disease,?SD"). Besonders ermutigende klinische Resultate wurden bei

Patienten mit Hodenkarzinom beobachtet, die mit dem zweiten Dosislevel nach

Lymphodepletion (n=7) behandelt wurden. Hierbei zeigte ein Patient eine

vollständige Remission, drei Patienten ein teilweises Ansprechen und zwei

Patienten eine stabile Erkrankung, was einer Ansprechrate (overall response

rate,?ORR") von 57 % und einer Krankheitskontrollrate von 85 % entspricht.

* Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2024 eine Phase-2-Studie für BNT211 bei

Patienten mit Platinum-resistenten Hodenkarzinom als Zweitlinienbehandlung

oder darüber hinaus zu beginnen.

BNT312 (GEN1042) ist ein innovativer bispezifischer Antikörper-Produktkandidat,

der durch das Vernetzen von CD40- und 4-1BB-positiven Zellen eine konditionale

Immunaktivierung auslösen soll.

* BioNTech und Genmab A/S (?Genmab") haben im Dezember 2022 ein Daten-Update

zur Sicherheit in den Expansionskohorten aus der laufenden Phase-1/2-Studie

von BNT312 als Kombinationstherapie auf dem jährlich stattfindenden ESMO-

Kongress veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass BNT312 in Kombination mit

Pembrolizumab (?PEM") mit oder ohne Chemotherapie (?CTx") gut vertragen

wurde. Außerdem trat keine dosislimitierende Toxizität auf. Die meisten

Nebenwirkungen hatten einen Schweregrad von 1 bis 2 und waren behandelbar.

Die Kombination aus BNT312 (GEN1042) mit Pembrolizumab und Chemotherapie

zeigte ermutigende erste Anzeichen für Wirksamkeit in Patientinnen und

Patienten mit fortgeschrittenem metastasierendem Kopf-Hals-Karzinomen. Dabei

zeigten 4 von 4 der zur Auswertung verfügbaren Patientinnen und Patienten

ein Ansprechen. Die beobachtete Immunantwort, die durch BNT312 hervorgerufen

wurde, blieb bei der Kombinationstherapie erhalten. Die Studie rekrutiert

weiter Patientinnen und Patienten in allen Kohorten (nicht-kleinzelliges

Lungenkarzinom, duktales Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse und

metastasierendes Kopf-Hals-Karzinom)

BNT313 (GEN1053) ist ein monospezifischer Antikörperkandidat, der sich gegen

CD27 richtet und bösartige solide Tumore adressiert. Er basiert auf Genmabs

HexaBody-Technologie. Der Kandidat wurde entwickelt, um eine Clusterbildung von

CD27 auf der Plasmamembran von T-Zellen zu induzieren. Diese hat zum Ziel, die

Aktivierung, Vermehrung und Differenzierung von T-Zellen zu verbessern, ohne sie

zu dezimieren.

* Im November 2022 wurde eine Phase-1-Studie zur Untersuchung der Sicherheit,

Verträglichkeit und vorläufigen Wirksamkeit von BNT313 als Monotherapie zur

Behandlung von bösartigen soliden Tumoren begonnen.

* BioNTech hat auf der 37. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of

Cancer (?SITC") im November 2022 präklinische Daten vorgestellt, die den

Wirkmechanismus von BNT313 charakterisieren. In den in-vitro-Experimenten

zeigte sich, dass BNT313 eine CD27-agonistische Wirkung vermittelt, die

unabhängig von der Fc-Gamma-Rezeptor-vermittelten Vernetzung ist. In-vitro

verstärkte der HexaBody-CD27 die Aktivierung, Vermehrung und

proinflammatorische Zytokinsekretion menschlicher CD4+ und CD8+ T-Zellen

sowie die CD8+ T-Zell-vermittelte zytotoxische Aktivität gegen Tumorzellen.

Eine in-vivo-Expression von menschlichem CD27-Protein in Mäusen verstärkte

die Expansion und IFN-?-Sekretion von antigenspezifischen CD8+ T-Zellen.

Insgesamt zeigten die Daten einen Wirkmechanismus, der BNT313 von Referenz-

Antikörpern gegen CD27 abhebt.

Geschäftsentwicklungen im vierten Quartal 2022 und wichtige Ereignisse nach

Abschluss des Berichtszeitraums

* Im November 2022 hat BioNTechs Tochtergesellschaft BioNTech Pharmaceuticals

Asia Pacific Pte. Ltd. den Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb

einer GMP-zertifizierten Produktionsanlage in Singapur bekanntgegeben, die

auch als regionaler Hauptsitz von BioNTech dienen soll.

* Im November 2022 schloss BioNTech eine Forschungskollaboration mit Ryvu

Therapeutics S.A. (?Ryvu") zur Entwicklung und Vermarktung von

immunmodulierenden niedermolekularen Wirkstoffen sowie von niedermolekularen

Wirkstoffen aus Ruyvus STING-Agonisten-Portfolio ab.

* Im November 2022 wurde die zweite Tranche von BioNTechs

Aktienrückkaufprogramm für American Depositary Shares (?ADSs") im Wert von

bis zu 0,5 Mrd. $, das am 7. Dezember 2022 begann und am 17. März 2023

endete, genehmigt. In Summe wurden unter beiden Tranchen des

Aktienrückkaufprogramms 9.166.684 ADSs zu einem Durchschnittspreis von

142.04 $ für insgesamt 1,3 Mrd. $ (1.268,4 Mio. EUR) zurückgekauft.

* Zum 31. Dezember 2022 verfügte BioNTech über ein im Handelsregister

eingetragenes Grundkapital in Höhe von 248.552.200 EUR, das in 248.552.200

Namensaktien aufgeteilt war, einschließlich eines Betrags von 5.337.031 EUR,

der sich auf 1.548.439 in Form von ADSs gehaltenen Stammaktien und

3.788.592 Stammaktien bezieht (jeweils gehalten in Eigenbesitz).

* Im Dezember 2022 gab BioNTech bekannt, dass die ersten sechs ISO-normierten

Schiffscontainer für den ersten BioNTainer in Europa fertiggestellt und nach

einer anschließenden Qualitätsprüfung durch BioNTech für den Weitertransport

nach Kigali, Ruanda, vorbereitet wurden. Die Container kamen im März 2023

dort an.

* Im Januar 2023 gab BioNTech bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme

seines mehrjährigen strategischen Kollaborationspartners InstaDeep Ltd.

(?InstaDeep") unterzeichnet hatte, die den Aufbau vollständig integrierter,

unternehmensweiter Kapazitäten zur Nutzung von Technologien wie künstlicher

Intelligenz (?KI") und maschinellem Lernen (machine learning,?ML") über

alle Plattformen und Geschäftsbereiche von BioNTech hinweg ermöglichen soll.

Durch die Transaktion soll die Belegschaft von BioNTech voraussichtlich um

rund 240 hochqualifizierte Fachkräfte erweitert werden, darunter Teams in

den Bereichen KI, ML, Bioengineering, Data Science und Softwareentwicklung.

* Im Februar 2023 stellte BioNTech den Bau der ersten unternehmenseigenen

Herstellungsstätte für Plasmid-DNA in Marburg fertig.

* Im März 2023 gab BioNTech eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung mit

OncoC4, Inc. (?OncoC4") zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung

von ONC-392, einem monoklonalem Anti-CTLA-4-Antikörperkandidaten, als Mono-

oder Kombinationstherapie in verschiedenen Krebsindikationen, bekannt. Die

Unternehmen planen im Jahr 2023 den Start einer Phase-3-Studie (NCT05671510)

mit ONC-392 als Monotherapie bei Patientinnen und Patienten mit nicht-

kleinzelligem Lungenkarzinom, deren Erkrankung nach einer PD-1/PD-L1-

Behandlung fortschreitet. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten

Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen

Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Übersicht zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social,

Governance,?ESG")

* BioNTech hat am 27. März 2023 seinen ESG-Bericht (Nachhaltigkeitsbericht

2022,?Sustainability Report 2022") veröffentlicht. Der Bericht ist im

Bereich Investor Relations auf der BioNTech-Website zu finden.

Bevorstehende Veranstaltungen für Investoren & Analysten

* Die Hauptversammlung ist für den 25. Mai 2023 geplant.

* BioNTech plant, am 7. November 2023 einen Innovations-Tag auszurichten.

Fußnoten

Der vollständig geprüfte und konsolidierte Konzernabschluss ist in BioNTechs

Jahresbericht im Dokument 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende

Geschäftsjahr beschrieben, der heute bei der SEC eingereicht wurde und unter

https://www.sec.gov/ (the "Annual Report") verfügbar ist.

(1) Der Bruttogewinnanteil von BioNTech wird auf der Grundlage vorläufiger Daten

geschätzt, die zwischen Pfizer und BioNTech geteilt wurden, wie im

Geschäftsbericht näher beschrieben. Alle Änderungen des geschätzten Anteils am

Bruttogewinn des Kooperationspartners werden prospektiv erfasst.

² Berechnet auf Basis des von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten

durchschnittlichen Wechselkurses für das am 31. Dezember 2022 endende

Geschäftsjahr.

Telefonkonferenz und Webcast Informationen

BioNTech veröffentlicht Quartalsergebnisse sowie ein Unternehmensupdate für das

vierte Quartal 2022 sowie das Geschäftsjahr 2022 und lädt Investorinnen und

Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit ein, am Veröffentlichungstag, dem

27. März 2023, um 14:00 Uhr MESZ (8:00 Uhr EDT) an der Telefonkonferenz samt

Webcast mit Investment-Analystinnen und -Analysten teilzunehmen.

Um telefonischen Zugang zu der Live-Telefonkonferenz zu erhalten, registrieren

Sie sich bitte unter diesem Link

(https://register.vevent.com/register/BI80e9bb4e15bb407eae8899d0d0dd8f0b). Nach

der Registrierung werden die Einwahldaten und der zugehörige PIN übermittelt.

Die Präsentation wird samt Ton über diesen Webcast-Link (https://protect-

us.mimecast.com/s/B6E7C31jyMF8XmOLCv6MYu?domain=urldefense.com) verfügbar sein.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Folien und den Webcast der

Telefonkonferenz auch über die Seite?Events & Präsentationen2 im Bereich

Investor Relations auf der Webseite des Unternehmens unter https://biontech.de/

abrufen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach Beendigung der

Telefonkonferenz zur Verfügung stehen und auf der Website des Unternehmens für

30 Tage nach der Konferenz verfügbar sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies ist ein Immuntherapie-Unternehmen der

nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere

schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine

Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die

Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst

individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis,

innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bi-spezifische

Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules.

Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen

und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner

vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern

verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten.

BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern

aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Genmab, Sanofi, Genentech (ein

Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5SCew-fo4xvfFuqn-

NDLTr16mHL3XR5rgxpctEWsZXt8GnIAc5y4EwSP4fu0J6Qw3Kcjsw_eywVmrMXtXy4nBhqQ1UEzEfjT7

IEMNchp2f4BZvvxroo_Nj6SH3sxXr6CHh3m9JHnYpCb07AxAUHTO2bdAT6q2i2E0ySZ0IIclRdgsb0XT

zZ-ucJFfJjddP01LIPxb9jUBC_Crq5isp_sA2DoOwrOvpI5Lb3K6mO_6ko=).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: BioNTechs zu erwartende Umsätze und Nettogewinne durch die Verkäufe

von BioNTechs COVID-19-Impfstoff, der dort als COMIRNATY(®) bezeichnet wird, wo

er bedingte oder vollständige Marktzulassung erhalten hat, diese beziehen sich

auf Vertriebsgebiete, die in der Verantwortung von BioNTechs

Kollaborationspartnern liegen, insbesondere solche Angaben, die auf vorläufigen

Schätzungen von BioNTechs Partnern beruhen; die Geschwindigkeit und der Grad der

Marktakzeptanz von BioNTechs COVID-19-Impfstoff und weiterer Produktkandidaten,

falls diese zugelassen werden; der Beginn, der Zeitplan und Fortschritt sowie

die Ergebnisse und die Kosten von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich der für zusätzliche Formulierungen von

BioNTechs COVID-19-Impfstoff, sowie BioNTechs laufende und zukünftige

präklinische und klinische Studien, einschließlich Aussagen in Bezug auf Beginn

und Abschluss der Studien oder den Zeitpunkt von Studien und Versuchen und damit

verbundenen Vorbereitungsarbeiten, und die Verfügbarkeit von Ergebnissen; der

Zeitpunkt und die erwarteten Auswirkungen der geplanten Übernahme von InstaDeep

Ltd. durch das Unternehmen sowie Kooperations- und Lizenzvereinbarungen mit

OncoC4, Inc. und anderen; die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die

Impfstoffproduktion und -versorgung, inklusive der BioNTainer, sowie die Art und

Umsetzbarkeit dieser Lösungen; und BioNTechs Schätzungen für die Umsatzerlöse

aus dem Vertrieb und weiterer Erlöse; der Vertriebs-, Forschungs-, Entwicklungs-

, Vertriebs- und Marketing-, Verwaltungs-, und allgemeinen Kosten, der

Investitionsausgaben und der Ertragsteuern, und im Umlauf befindliche Aktien. In

manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von

Begriffen wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",

?zielt ab",?schätzt",?glaubt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"

oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren

Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten. Die zukunftsgerichteten

Aussagen in dieser Pressemitteilung sind weder Versprechen noch Garantien und

sollten nicht als solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen

viele außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht

werden.

Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:

BioNTechs Preis- und Kostenübernahmeverhandlungen mit staatlichen Behörden,

privaten Krankenversicherungen und anderen Kostenträgern nach BioNTechs ersten

Verkäufen an nationale Regierungen; die künftige kommerzielle Nachfrage und der

medizinische Bedarf an Erst- oder Auffrischungsdosen mit einem COVID-19-

Impfstoff; die Konkurrenz durch andere COVID-19-Impfstoffe oder bezogen auf

BioNTechs weitere Produktkandidaten, einschließlich solcher mit anderen

Wirkmechanismen und anderen Herstellungs- und Vertriebsbedingungen, basierend

auf unter anderem Wirksamkeit, Kosten, Lager- und Lieferbedingungen, die Breite

der zugelassenen Anwendung, Nebenwirkungsprofil und Beständigkeit der

Immunantwort; den Zeitpunkt und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für

Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von

BioNTechs COVID-19-Impfstoff, COVID-19 zu verhindern, das von aufkommenden

Virusvarianten verursacht wird; die Fähigkeit von BioNTech und seinen

Vertragspartnern, die notwendigen Energieressourcen zu verwalten und zu

beschaffen; BioNTechs Fähigkeit, Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und

Prüfpräparate zu identifizieren und zu entwickeln; die Fähigkeit und

Bereitschaft von BioNTechs Kooperationspartnern, die Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten und

Prüfpräparate fortzusetzen; die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf

Entwicklungsprogramme, Lieferketten, Kooperationspartner und die finanzielle

Leistungsfähigkeit von BioNTech; unvorhergesehene Sicherheitsprobleme und

Ansprüche in Zusammenhang mit potenziellen Personenschäden oder Todesfällen

durch die Verwendung von BioNTechs COVID-19-Impfstoff sowie anderer von BioNTech

entwickelter oder hergestellter Produkte und Produktkandidaten; die Fähigkeit

BioNTechs und die von BioNTechs Kollaborationspartnern, BioNTechs COVID-19-

Impfstoff zu kommerzialisieren und zu vermarkten und, falls sie zugelassen

werden, BioNTechs Produktkandidaten; Risiken in Bezug auf das globale

Finanzsystem und die Märkte; BioNTechs Fähigkeit, BioNTechs Entwicklung und

Expansion zu steuern; regulatorische Entwicklungen in den USA und anderen

Ländern; die Fähigkeit, BioNTechs Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren

und BioNTechs Produkte, einschließlich der angestrebten COVID-19-

Impfstoffproduktion, und BioNTechs Produktkandidaten herzustellen; und andere

Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Jahresbericht (Form 20-F) für das am 31. Dezember

2022 endende Jahr und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten

zu lesen. Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5SCew-fo4xvfFuqn-

NDLTu86svEntPw3B4JSIMfoYJw_mhfASCBlIITVQv22UibV5GVIz6h6MdR6kaQcy9kQ5atNOnuPe4Xw3

nxYrI_eHDlLB51GeoQN6c59xZYvulexOeF-

9v4ZcMVWzz0GSY77kyMNM6kYGs0yp4Z1el25W4XMXim5NPVQ5mzEy9NjJ89VipGH_uASe1I97n94t2KF

nqIg-nLJWfJgcny6HXj8Csg=) verfügbar. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von BioNTech

und gelten nur zum jetzigen Zeitpunkt.

KONTAKTE

Investoranfragen

Michael Horowicz

+1 (617) 955 7420

Investors@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LpQcjn56nfLn62zW1w7FTFXDtatmoH3JYHA6

HSzYWG9I0va__t7CaZaXdNbHMJTRj9z2zDhXtwer2uf4tgEu4xdkEk3T4QLrb9WUWX_W8hs=)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

+49 (0)6131 9084 1513

Media@biontech.de

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=KrG6NeazjdWB12mIsSvjNFOJDiRPBVoG7fws

Upz465Fm-sWsbyNZh_SmjsXF2vdVIiGaO8U6jkRHriHX544-rL0zayrj9dmycwONoOKCHpQ=)

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung

Drei Monate zum 31. Geschäftsjahre zum 31.

Dezember Dezember

| | | | | |

| 2022| 2021| 2022| 2021| 2020|

| | | | | |

(in Millionen, bis | | | | | |

auf Ergebnis je | | | | | |

Aktie) |(ungeprüft)| (ungeprüft) | | | |

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Umsatzerlöse | | | | | |

| | | | | |

Kommerzielle Umsätze | 4.271,3 EUR| 5.525,9 EUR|17.194,6 EUR|18.874,0 EUR| 303,5 EUR|

| | | | | |

Forschungs- und | | | | | |

Entwicklungsumsätze | 7,0| 6,6| 116,0| 102,7| 178,8|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

Summe Umsatzerlöse | 4.278,3 EUR| 5.532,5 EUR|17.310,6 EUR|18.976,7 EUR| 482,3 EUR|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Umsatzkosten | (183,5)| (583,2)| (2.995,0)| (2.911,5)| (59,3)|

| | | | | |

Forschungs- und | | | | | |

Entwicklungskosten | (509,8)| (271,5)| (1.537,0)| (949,2)| (645,0)|

| | | | | |

Vertriebs- und | | | | | |

Marketingkosten | (14,6)| (17,9)| (59,5)| (50,4)| (14,5)|

| | | | | |

Allgemeine und | | | | | |

Verwaltungskosten | (122,9)| (130,9)| (484,7)| (285,8)| (94,0)|

| | | | | |

Sonstige betriebliche| | | | | |

Aufwendungen | (376,2)| (67,1)| (407,0)| (94,4)| (2,4)|

| | | | | |

Sonstige betriebliche| | | | | |

Erträge | 221,6| 237,8| 815,3| 598,4| 250,5|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

Betriebsergebnis | 3.292,9 EUR| 4.699,7 EUR|12.642,7 EUR|15.283,8 EUR|(82,4) EUR|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Finanzerträge | 38,8| 16,3| 330,3| 67,7| 1,6|

| | | | | |

Finanzaufwendungen | (159,1)| (2,1)| (18,9)| (305,1)| (65,0)|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

Gewinn vor Steuern | | | | | (145,8)|

| 3.172,6 EUR| 4.713,9 EUR|12.954,1 EUR|15.046,4 EUR| EUR|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Ertragsteuern | (893,9)| (1.547,7)| (3.519,7)| (4.753,9)| 161,0|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

Gewinn der Periode | 2.278,7 EUR| 3.166,2 EUR| 9.434,4 EUR|10.292,5 EUR| 15,2 EUR|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Ergebnis je Aktie | | | | | |

| | | | | |

Unverwässertes | | | | | |

Ergebnis je Aktie | 9,38 EUR| 12,96 EUR| 38,78 EUR| 42,18 EUR| 0,06 EUR|

| | | | | |

Verwässertes Ergebnis| | | | | |

je Aktie | 9,26 EUR| 12,18 EUR| 37,77 EUR| 39,63 EUR| 0,06 EUR|

----------------------+-----------+-------------+----------+----------+--------+

Konzern-Bilanz

|31. Dezember|31. Dezember|

| | |

(in Millionen) | 2022| 2021|

| | |

Aktiva | | |

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Langfristige Vermögenswerte | | |

| | |

Immaterielle Vermögenswerte | 219,7 EUR| 202,4 EUR|

| | |

Sachanlagen | 609,2| 322,5|

| | |

Nutzungsrechte | 211,9| 197,9|

| | |

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 80,2| 21,3|

| | |

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 6,5| 14,4|

| | |

Latente Steueransprüche | 229,6| -|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe langfristiger Vermögenswerte | 1.357,1 EUR| 758,5 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Kurzfristige Vermögenswerte | | |

| | |

Vorräte | 439,6| 502,5|

| | |

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und | | |

sonstige Forderungen | 7.145,6| 12.381,7|

| | |

Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 189,4| 381,6|

| | |

Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte | 271,9| 113,4|

| | |

Ertragsteueranspruch | 0,4| 0,4|

| | |

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 13.875,1| 1.692,7|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe kurzfristiger Vermögenswerte | 21.922,0 EUR| 15.072,3 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Bilanzsumme | 23.279,1 EUR| 15.830,8 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

| | |

| | |

Passiva | | |

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Eigenkapital | | |

| | |

Gezeichnetes Kapital | 248,6| 246,3|

| | |

Kapitalrücklagen | 1.828,2| 1.674,4|

| | |

Eigene Anteile | (5,3)| (3,8)|

| | |

Gewinnrücklagen | 18.833,0| 9.882,9|

| | |

Sonstige Rücklagen | (848,9)| 93,9|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe Eigenkapital | 20.055,6 EUR| 11.893,7 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Langfristige Schulden | | |

| | |

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 176,2| 171,6|

| | |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen | 6,1| 6,1|

| | |

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 10,4| 4,4|

| | |

Rückstellungen | 8,6| 184,9|

| | |

Vertragsverbindlichkeiten | 48,4| 9,0|

| | |

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 17,0| 12,8|

| | |

Latente Steuerschulden | 6,2| 66,7|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe langfristiger Schulden | 272,9 EUR| 455,5 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Kurzfristige Schulden | | |

| | |

Leasingverbindlichkeiten und Darlehen | 36,0| 129,9|

| | |

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 204,1| 160,0|

| | |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen | 785,1| 1.190,4|

| | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten | 24,4| 90,0|

| | |

Ertragsteuerverbindlichkeiten | 595,9| 1.568,9|

| | |

Rückstellungen | 367,2| 110,2|

| | |

Vertragsverbindlichkeiten | 77,1| 186,1|

| | |

Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten | 860,8| 46,1|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe kurzfristiger Schulden | 2.950,6 EUR| 3.481,6 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Summe Schulden | 3.223,5 EUR| 3.937,1 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Bilanzsumme | 23.279,1 EUR| 15.830,8 EUR|

-----------------------------------------------------+------------+------------+

Konzern-Kapitalflussrechnung

Drei Monate zum 31. Geschäftsjahre zum 31.

Dezember Dezember

| | | | | |

| 2022| 2021| 2022| 2021| 2020|

| | | | | |

(in Millionen) |(ungeprüft)|(ungeprüft)| | | |

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Betriebliche Tätigkeit | | | | | |

| | | | | |

Gewinn der Periode | 2.278,7 EUR| 3.166,2 EUR|9.434,4 EUR|10.292,5 EUR| 15,2 EUR|

| | | | | |

Ertragsteuern | 893,9| 1.547,7| 3.519,7| 4.753,9| (161,0)|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Gewinn vor Steuern | | |12.954,1 | | (145,8)|

| 3.172,6 EUR| 4.713,9 EUR| EUR|15.046,4 EUR| EUR|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Anpassungen zur Überleitung des | | | | | |

Ergebnisses vor Steuern auf die | | | | | |

Netto-Cashflows: | | | | | |

| | | | | |

Abschreibungen auf Sachanlagen, | | | | | |

immaterielle Vermögenswerte und | | | | | |

Nutzungsrechte | 29,0| 26,0| 123,3| 75,2| 38,7|

| | | | | |

Ausgaben für anteilsbasierte | | | | | |

Vergütung | 19,4| 20,5| 108,6| 93,9| 32,1|

| | | | | |

Umrechnungsdifferenzen, netto | 847,8| (92,0)| 625,5| (387,5)| 41,3|

| | | | | |

Gewinn aus dem Abgang von | | | | | |

Sachanlagen | 0,2| 4,2| 0,6| 4,6| 0,6|

| | | | | |

Finanzerträge ohne | | | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | (38,8)| (0,3)| (265,3)| (1,5)| (1,6)|

| | | | | |

Finanzaufwendungen ohne | | | | | |

Fremdwährungsdifferenzen | 2,1| 2,2| 18,9| 305,2| 22,3|

| | | | | |

Veränderungen der Zuwendungen | | | | | |

der öffentlichen Hand | 0,3| 20,6| 0,3| (89,0)| 92,0|

| | | | | |

Sonstige nicht zahlungswirksame | | | | | |

Erträge / (Aufwendungen) | -| (2,2)| -| (2,2)| 1,7|

| | | | | |

Unrealisierter | | | | | |

(Nettogewinn)/Nettoverlust aus | | | | | |

erfolgswirksam zum beizulegenden| | | | | |

Zeitwert bewerteten derivativen | | | | | |

Finanzinstrumenten | (323,3)| 32,4| (241,0)| 57,3| -|

| | | | | |

Veränderungen des | | | | | |

Nettoumlaufvermögens: | | | | | |

| | | | | |

Abnahme / (Zunahme) der | | | | | |

Forderungen aus Lieferungen und | | | | | |

Leistungen, sonstigen | | | | | |

Forderungen, | | | | | |

Vertragsvermögenswerten und | | | | | |

sonstigen Vermögenswerten | (646,8)| (1.712,7)| 4.369,9|(11.808,1)| (247,9)|

| | | | | |

Abnahme / (Zunahme) der Vorräte | (144,8)| (109,1)| 62,9| (438,4)| (49,8)|

| | | | | |

Zunahme der Verbindlichkeiten | | | | | |

aus Lieferungen und Leistungen, | | | | | |

sonstige | | | | | |

Finanzverbindlichkeiten, | | | | | |

sonstige Verbindlichkeiten, | | | | | |

Vertragsverbindlichkeiten, | | | | | |

Rückerstattungsverbindlichkeiten| | | | | |

und Rückstellungen | (674,6)| 362,2| 85,7| 1.516,1| 204,6|

| | | | | |

Erhaltene Zinsen | 22,8| 0,2| 29,3| 1,2| 1,4|

| | | | | |

Gezahlte Zinsen | (5,0)| (6,1)| (21,5)| (12,2)| (3,6)|

| | | | | |

Erstattete / (gezahlte) | | | | | |

Ertragsteuern, netto | (1.387,4)| (3.456,9)|(4.222,1)| (3.457,9)| 0,5|

| | | | | |

Auszahlungen für anteilsbasierte| | | | | |

Vergütung | (44,3)| (2,4)| (51,8)| (13,4)| -|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Cashflows aus der betrieblichen | | |13.577,4 | | |

Tätigkeit | 829,2 EUR| (199,5) EUR| EUR| 889,7 EUR|(13,5) EUR|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Investitionstätigkeit | | | | | |

| | | | | |

Erwerb von Sachanlagen | (136,6)| (39,4)| (329,2)| (127,5)| (66,0)|

| | | | | |

Erlöse aus der Veräußerung von | | | | | |

Sachanlagen | 0,2| 2,0| 0,6| 3,4| 1,2|

| | | | | |

Erwerb von immateriellen | | | | | |

Vermögenswerten und | | | | | |

Nutzungsrechten | (7,9)| (14,0)| (34,1)| (26,5)| (19,4)|

| | | | | |

Erwerb von Tochterunternehmen | | | | | |

und Geschäftsbetrieben abzüglich| | | | | |

erworbener Zahlungsmittel | -| (20,8)| -| (20,8)| (60,6)|

| | | | | |

Erwerb von Finanzinstrumenten | (16,7)| (19,5)| (47,8)| (19,5)| -|

| | | | | |

(Investitionen) / Erlöse aus der| | | | | |

Fälligkeit von sonstigen | | | | | |

finanziellen Vermögenswerten | -| (8,2)| 375,2| (375,2)| -|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Cashflows aus der | | | | | (144,8)|

Investitionstätigkeit | (161,0) EUR| (99,9) EUR| (35,3) EUR| (566,1) EUR| EUR|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Finanzierungstätigkeit | | | | | |

| | | | | |

Zahlungseingänge aus der Ausgabe| | | | | |

von gezeichnetem Kapital | | | | | |

abzüglich Transaktionskosten | -| -| 110,5| 160,9| 753,0|

| | | | | |

Zahlungseingänge aus der | | | | | |

Aufnahme von Darlehen | 0,2| -| 0,8| -| 156,0|

| | | | | |

Tilgung von Darlehen | -| (50,7)| (18,8)| (52,6)| (1,6)|

| | | | | |

Tilgung von | | | | | |

Leasingverbindlichkeiten | (9,2)| 1,8| (41,1)| (14,1)| (12,7)|

| | | | | |

Aktienrückkaufprogramm | (55,7)| -| (986,4)| -| -|

| | | | | |

Dividenden | -| -| (484,3)| -| -|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Cashflows aus der | | |(1.419,3)| | |

Finanzierungstätigkeit | (64,7) EUR| (48,9) EUR| EUR| 94,2 EUR| 894,7 EUR|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

| | | | | |

| | | | | |

Nettozunahme von Zahlungsmitteln| | | | | |

und Zahlungsmitteläquivalenten | 603,5| (348,3)| 12.122,8| 417,8| 736,4|

| | | | | |

Wechselkursbedingte Änderungen | | | | | |

der Zahlungsmittel und | | | | | |

Zahlungsmitteläquivalente | (152,1)| 15,3| 59,6| 64,7| (45,3)|

| | | | | |

Zahlungsmittel und | | | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zu | | | | | |

Beginn der Berichtsperiode | 13.423,7| 2.025,7| 1.692,7| 1.210,2| 519,1|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+

Zahlungsmittel und | | | | | |

Zahlungsmitteläquivalente zum | | |13.875,1 | |1.210,2 |

31. Dezember | 13.875,1 EUR| 1.692,7 EUR| EUR| 1.692,7 EUR| EUR|

---------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+--------+°