GNW-Adhoc: Cellebrite revolutioniert die Datenerfassung mit bahnbrechender SaaS-Lösung als integralem Bestandteil der Case-to-Closure-Plattform des Unternehmens

Is Cellebrite DI Ltd. (CLBT) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?

Are Business Services Stocks Lagging Cellebrite DI Ltd. (CLBT) This Year?

Heute im Fokus

Conti will in Hessen 1.200 Stellen streichen. Apple verkauft im Februar weniger iPhones in China. Goldpreis nahe Rekordhoch. FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen. Bitcoin im Aufwind.