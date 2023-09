GNW-Adhoc: CertiK stellt SkyInsightsTM vor: Ein Wendepunkt in der Krypto-Compliance und im Risikomanagement

^Singapore, Sept. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, ein führender Anbieter

von Web3 Smart Contracts und Blockchain-Sicherheit, kündigt heute die Einführung

von SkyInsightsTM an. SkyInsightsTM wurde entwickelt, um die dringenden

Anforderungen von Web3-Firmen und Stakeholdern in Bezug auf die Einhaltung von

Kryptowährungen und das Risikomanagement zu erfüllen. SkyInsightsTM

unterstreicht das Engagement von CertiK, den Standard für Sicherheit und

Transparenz in der gesamten Branche zu erhöhen. In einer Zeit, in der sich der

globale Trend zur Verschärfung der AML/CFT-Vorschriften beschleunigt, ist der

Bedarf an Tools wie SkyInsights deutlicher denn je.

SkyInsightsTM nutzt die umfangreichen Echtzeit-Datenbanken von CertiK und bietet

mit mehr als einer Milliarde Adresskennzeichnungen und über 150 verschiedenen

Kennzeichnungskategorien einen umfassenden Überblick über das Transaktions- und

Kontrahentenrisiko. Schon Jahre bevor Begriffe wie DeFi in aller Munde waren,

hat CertiK wichtige Daten gesammelt, Wallets gekennzeichnet, Sicherheitsvorfälle

identifiziert und Echtzeitwarnungen ausgegeben.

Mit der heutigen Einführung von SkyInsightsTM wird dieses riesige Datenreservoir

genutzt, um den Standard der Krypto-Compliance neu zu definieren. Die Plattform

bietet unübertroffene Wallet-Screening-Fähigkeiten und die Möglichkeit, "Ihre

Transaktion" besser als je zuvor zu kennen. SkyInsightsTM ist unverzichtbar für

alle Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten zu tun haben und Klarheit

und Kontrolle über ihre Transaktions- und Kontrahentenrisiken suchen.

Die Plattform fügt sich nahtlos in das umfassende Angebot an Sicherheitsdiensten

von CertiK ein und unterstreicht die Strategie und Vision von CertiK im Bereich

der End-to-End-Sicherheit. Eine sinnvolle Krypto-Compliance erfordert tiefe

Einblicke in alle Schichten des Web3-Stacks, von den Smart Contracts, auf denen

die Protokolle aufbauen, über die Wallets-Adressen, die mit ihnen interagieren,

bis hin zu den Transaktionen, die die zu überwachende On-Chain-Aktivität

darstellen.

Die umfassende Transaktionsüberwachungssoftware SkyInsightsTM macht nicht nur

auf potenzielle Probleme aufmerksam, sondern liefert auch verwertbare

Erkenntnisse für eine rasche Abhilfe. Prüfpfade werden automatisch erstellt, und

die Eskalation von Fällen ist so einfach wie ein Mausklick. Mit SkyInsightsTM

ist die Einhaltung von Kryptowährungen nicht nur ein Kästchen, das angekreuzt

werden muss, sondern ein rationalisierter Prozess, der Unternehmen mit

Kryptowährungsrisiken schützt und die Integrität der Branche stärkt. Durch die

Nutzung der fortschrittlichen Expertise von CertiK bei der Überwachung und

Analyse von Sicherheitsvorfällen und der Aktualisierung der Datenbank in

Echtzeit stellt SkyInsightsTM sicher, dass die Warnungen sowohl präzise als auch

pünktlich sind.

Jason Cao, Chief Operating Officer bei CertiK, erklärt: "Die Einführung von

SkyInsightsTM bekräftigt das Engagement von CertiK, in der Branche Maßstäbe für

die Sicherheit im Web3 zu setzen. Mit diesem leistungsstarken Krypto-

Risikomanagement- und Compliance-Tool reagieren wir nicht nur auf die

Bedürfnisse der Branche, sondern sichern proaktiv die Zukunft des Web3."

BitMart ist die erste Handelsplattform, die CertiKs Produkt SkyInsights zur

Risikoprüfung und Transaktionsüberwachung einsetzt, und wird diese

Zusammenarbeit nutzen, um das umfassende Risiko- und Compliance-Management-

System von SkyInsights in vollem Umfang zu nutzen und den Nutzern zu helfen,

klügere Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus werden BitMart und CertiK zusammenarbeiten, um

Technologiestandards für Freeze Asset Requests (FAQ) voranzutreiben, Standards

für die Datenkennzeichnung zu erforschen und Prozesse für den

Informationsaustausch zu standardisieren. All dies mit dem Ziel, die

Datengenauigkeit und -abdeckung zu verbessern, um die Sicherheit und gesunde

Entwicklung der Web3-Industrie zu fördern.

Sheldon Xia, Gründer und CEO von BitMart, erklärte: "Durch die Integration der

von SkyInsights bereitgestellten Transaktionsüberwachung und Echtzeit-Warndaten

werden wir den Nutzern transparentere und vertrauenswürdigere Informationen zur

Kontrolle des Compliance-Risikos bieten. Wir hoffen, dass wir durch die

Einführung von maßgeblichen Sicherheitsplattformen von Drittanbietern wie CertiK

die Sicherheit des Handelsökosystems weiter verbessern und den Einfluss von

BitMart in der gesamten Branche ausweiten können."

Seit 2022 hat CertiK über 1.100 Sicherheitsvorfälle mit einem Gesamtschaden von

4,8 Milliarden Dollar aufgedeckt. Durch die Nutzung der umfangreichen

Datenbankressourcen von CertiK haben die SaaS-Sicherheitsprodukte des

Unternehmens mehr als zwei Milliarden Wallets und Smart-Contract-Adressen aktiv

überwacht und nachverfolgt und bieten umfassende Echtzeitbewertungen von

Sicherheitstrends für fast 12.000 Projekte. Bis heute hat CertiK mehr als 4.100

Web 3.0-Projekte geprüft, fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code

identifiziert und digitale Vermögenswerte im Wert von fast 370 Milliarden Dollar

geschützt.

SkyInsightsTM ist die jüngste Manifestation der Vision von CertiK für eine

sicherere, transparentere Web3-Welt. Die Plattform ermöglicht es Web3-

Unternehmen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. So können sie die

Zukunft dieser dynamischen Branche gestalten und gleichzeitig sicher sein, dass

ihre Compliance-Anforderungen erfüllt werden.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit. Das Unternehmen

kombiniert die manuelle Überprüfung durch Experten mit erstklassiger KI-

Technologie, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu

überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der

Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die web3-Welt

zu sichern. CertiK wendet Spitzeninnovationen aus dem akademischen Bereich auf

Unternehmen an und ermöglicht es, unternehmenskritische Anwendungen mit

Sicherheit und Korrektheit zu skalieren.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im

Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat

CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale

Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000

Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende

Projekte wie Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain und TON.

CertiK wird von InsightPartners, Sequoia , Tiger Global, Coatue Management,

Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs,

Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star,

Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.

