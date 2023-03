GNW-Adhoc: Classic Parade gibt seine Gründung als britische Limited bekannt

^LONDON, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach 20 Jahren in Familienbesitz wird

Classic Parade, ein Hypercar-Vermieter in London, mit sofortiger Wirkung zu

einer Limited Company, die von Investoren aus Katar finanziell unterstützt wird.

Dieser Schritt resultiert aus einer strategischen Geschäftsentscheidung, sich

auf das Wachstum außerhalb des Vereinigten Königreichs zu konzentrieren. Zurzeit

bietet Classic Parade Luxus-Hypercar-Vermietungen im ganzen Vereinigten

Königreich an, aber mit der erneuten Investition seiner neuen Eigentümer will

das Unternehmen zum Premium-Hypercar-Vermieter in ganz Europa werden. Kein

anderer Anbieter von Luxus-Superautos bedient einen so großen geografischen

Bereich in der Region; Classic Parade wird der erste sein.

Das bestehende Fahrzeugportfolio ist umfangreich und umfasst bekannte Marken in

der Luxusfahrzeugbranche wie Ferrari, McLaren, Rolls Royce, Porsche, Audi und

andere. Ein Mietvertrag kann innerhalb von nur 24 Stunden abgeschlossen werden,

so dass Sie im Vereinigten Königreich bereits am nächsten Tag ein Hypercar

mieten können. Mit den gleichen Dienstleistungen, die in ganz Europa angeboten

werden sollen, wird Classic Parade seine Flotte erweitern, um die Nachfrage

seines wachsenden Kundenstamms zu erfüllen. Alle verfügbaren Fahrzeuge finden

Sie auf der Website von Classic Parade

(https://www.classicparade.co.uk/supercar-hire/porsche). Hier ist ein Einblick

in die Flotte von Classic Parade:

* Ferrari SF90 Stradale: Der Ferrari SF90 Stradale hat eine beeindruckende

Leistung von 986 PS. Mit seiner kräftigen roten Farbe ist er heute eines der

begehrtesten Fahrzeuge.

* McLaren Speedtail: Die schnittige Karosserie dieses Fahrzeugs bietet

Aerodynamik und seine 1050 PS sind für viele Kunden ein Argument dafür, es

anzumieten.

* Lamborghini Sian: Mit einem Tagesmietpreis von 6000 GBP liegt dieses Modell

in der Spitzengruppe der verfügbaren Lamborghinis. Er hat 808 PS und schafft

es von 0-100 km/h in 2,8 Sekunden.

* Porsche 918 Spyder: Bei einem Preis von 3500 GBP pro Tag können Fahrer die

Fähigkeit des Porsche 918 Spyder testen, in 2,2 Sekunden von 0-100 km/h zu

kommen.

Es gibt verschiedene Preiskategorien für die Anmietung von Supercars, wobei für

jeden Vertrag eine Kaution hinterlegt werden muss. Wenn das Fahrzeug in gutem

Zustand an Classic Parade zurückgegeben wird, wird die Kaution an den Kunden

zurückerstattet. In jedem Vertrag ist eine Selbstfahrer-Vermietungsversicherung

für 2 Fahrer enthalten, wobei die Fahrer mindestens 25 Jahre alt sein müssen, um

die von Classic Parade gemieteten Fahrzeuge zu fahren.

Classic Parade expandiert schrittweise und wird Sie informieren, sobald der

Service an den Standorten in Europa aufgenommen wird. Sobald diese Standorte in

Betrieb sind, werden sie einen 24-Stunden-Service und Lieferungen an jedem Tag

der Woche anbieten können.

Ein weiterer Service, der Kunden in ganz Europa zur Verfügung stehen wird, ist

das?Try Before You Buy"-Programm, das potenzielle Käufer Zugang zu den

Fahrzeugen ermöglicht, für die sie sich interessieren, bevor sie diese Fahrzeuge

endgültig kaufen. Bevor Sie in ein teures Fahrzeug investieren, können die

Kunden von Classic Parade das gleiche Luxusfahrzeug für eine beliebige

Zeitspanne fahren. Flexible Mietbedingungen und maßgeschneiderte Preispakete

machen dies möglich.

Wer einen Supercar von Classic Parade im Vereinigten Königreich mieten möchte,

kann sich an rent@classicparade.co.uk (mailto:rent@classicparade.co.uk) oder

+44 (0) 333 355 3595 wenden. An anderen Standorten ist die Vermietung derzeit

nicht möglich, aber wenn sich das ändert, finden Sie hier Aktualisierungen. Das

Team von Classic Parade steht Ihnen 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung,

um Fragen zu beantworten oder die Details der Supercar-Vermietung für Kunden im

Vereinigten Königreich zu klären.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e320844d-

7478-4095-83aa-44c56e95cb84

Kontakt

Classic Parade

+44 (0) 333 355 3595

rent@classicparade.co.uk (mailto:rent@classicparade.co.uk)

