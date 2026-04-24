GNW-Adhoc: Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft
Werte in diesem Artikel
^CLIQ Digital AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen
Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft
29. Apr 2026 / 12:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE
BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER
MITTEILUNG.
DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.
Cliq Digital AG beschließt Durchführung eines öffentlichen
Teilrückerwerbsangebots für bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft
· Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. April 2026
erfolgt Beschluss zur Durchführung des öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zum
Erwerb von bis zu ca. 51 % des Grundkapitals gegen Zahlung einer Gegenleistung
von EUR 3,85 je Aktie
· Annahmefrist läuft voraussichtlich vom 5. Mai 2026 bis zum 15. Juni
2026
Düsseldorf, 29. April 2026. Der Vorstand der Cliq Digital AG (?CLIQ" oder die
?Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
24. April 2026 beschlossen, ein öffentliches Teilrückerwerbsangebot für bis zu
2.987.012 Aktien der Gesellschaft (?CLIQ-Aktien") zu unterbreiten
(?Rückerwerbsangebot"). Die im Rahmen des Rückerwerbsangebots angebotene
Gegenleistung beträgt, entsprechend den Vorgaben des dem Rückerwerbs-angebot
zugrundeliegenden Hauptversammlungsbeschlusses, EUR 3,85 je CLIQ-Aktie. Damit
hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 11.499.996,20.
Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots beginnt am 5. Mai 2026, 0:00 Uhr
(MESZ) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, voraussichtlich am 15. Juni
2026 um 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Rückerwerbsangebots mehr als
2.987.012 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen
verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien.
Die Gesellschaft wird die von ihr auf Grundlage dieses Rückerwerbsangebots
erworbenen CLIQ-Aktien zwecks Kapitalherabsetzung unverzüglich nach Erwerb und
Erfüllung aller insoweit maßgeblichen Voraussetzungen einziehen.
Die weiteren Einzelheiten des Rückerwerbsangebots sind der Angebotsunterlage der
Gesellschaft zu entnehmen. Die Angebotsunterlage wird vor Beginn der
Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft
(https://cliqdigital.com/investors/) im Bereich?News & Aktionärsinformationen"
unter der Rubrik?Aktienrückkaufangebot" sowie im Bundesanzeiger
(https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden.
WICHTIGE HINWEISE:
DIESE MITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, DER BUNDESSTAATEN
DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA) (?VEREINIGTE
STAATEN"), IN KANADA, IN AUSTRALIEN, IN JAPAN UND ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN MANCHEN LÄNDERN RECHTLICHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGEN UND JEDER, DER IM BESITZ DIESER MITTEILUNG ODER DER DARIN IN BEZUG
GENOMMENEN INFORMATIONEN IST, SOLLTE SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN
UND DIESE EINHALTEN. EINE NICHTEINHALTUNG SOLCHER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINE
VERLETZUNG KAPITALMARKTRECHTLICHER GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN.
DIESE BEKANNTMACHUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER
EINE AUFFORDERUNG ZUM VERKAUF NOCH EIN ANGEBOT ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER
CLIQ DIGITAL AG (?CLIQ") DAR. DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN UND WEITERE DAS
ÖFFENTLICHE AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT BETREFFENDE BESTIMMUNGEN WERDEN IN DER
ANGEBOTSUNTERLAGE MITGETEILT WERDEN. INVESTOREN UND INHABERN VON WERTPAPIEREN
DER CLIQ WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGE SOWIE ALLE SONSTIGEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN AKTIENRÜCKERWERBSANGEBOT STEHENDEN
BEKANNTMACHUNGEN ZU LESEN, SOBALD DIESE BEKANNT GEMACHT WORDEN SIND, DA SIE
WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.
DAS ANGEBOT WIRD AUSSCHLIESSLICH AUF BASIS DER ANWENDBAREN BESTIMMUNGEN DES
DEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHTS, INSBESONDERE DES AKTIENGESETZES,
DURCHGEFÜHRT. DAS ANGEBOT SOLL NICHT NACH DEN RECHTLICHEN VORGABEN ANDERER
RECHTSORDNUNGEN ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DURCHGEFÜHRT WERDEN.
DEMENTSPRECHEND WURDEN KEINE BEKANNTMACHUNGEN, ANMELDUNGEN, ZULASSUNGEN ODER
GENEHMIGUNGEN FÜR DAS ANGEBOT AUSSERHALB DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
EINGEREICHT, VERANLASST ODER GEWÄHRT. INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN
DER CLIQ KÖNNEN NICHT DARAUF VERTRAUEN, DURCH DIE ANLEGERSCHUTZVORSCHRIFTEN
IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG ALS DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND GESCHÜTZT
ZU WERDEN. VORBEHALTLICH DER IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE BESCHRIEBENEN AUSNAHMEN
SOWIE GEGEBENENFALLS VON DEN JEWEILIGEN AUFSICHTSBEHÖRDEN ZU ERTEILENDEN
AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN SOLL WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR EIN ERWERBSANGEBOT
IN JENEN RECHTSORDNUNGEN UNTERBREITET WERDEN, IN DENEN DIES EINEN VERSTOSS GEGEN
DAS JEWEILIGE NATIONALE RECHT DARSTELLEN WÜRDE.
SOWEIT IN DIESEM DOKUMENT IN DIE ZUKUNFT GERICHTETE AUSSAGEN ENTHALTEN SIND,
STELLEN DIESE KEINE TATSACHEN DAR UND SIND DURCH DIE WORTE?WERDEN",?ERWARTEN",
?GLAUBEN",?SCHÄTZEN",?BEABSICHTIGEN",?ANSTREBEN",?DAVON AUSGEHEN" UND
ÄHNLICHE WENDUNGEN GEKENNZEICHNET. DIESE AUSSAGEN BRINGEN ABSICHTEN, ANSICHTEN
ODER GEGENWÄRTIGE ERWARTUNGEN UND ANNAHMEN VON CLIQ ZUM AUSDRUCK. DIE IN DIE
ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN BERUHEN AUF GEGENWÄRTIGEN PLANUNGEN, SCHÄTZUNGEN
UND PROGNOSEN, DIE CLIQ NACH BESTEM WISSEN VORGENOMMEN HAT, TREFFEN ABER KEINE
AUSSAGE ÜBER IHRE ZUKÜNFTIGE RICHTIGKEIT. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
UNTERLIEGEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE MEIST NUR SCHWER VORHERZUSAGEN SIND
UND GEWÖHNLICH NICHT IM EINFLUSSBEREICH VON CLIQ LIEGEN. DIESE ERWARTUNGEN UND
IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN AUSSAGEN KÖNNEN SICH ALS UNZUTREFFEND ERWEISEN UND
DIE TATSÄCHLICHEN ENTWICKLUNGEN KÖNNEN ERHEBLICH VON IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN ABWEICHEN. CLIQ ÜBERNIMMT KEINE PFLICHT, DIE IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN
AUSSAGEN HINSICHTLICH TATSÄCHLICHER ENTWICKLUNGEN ODER EREIGNISSE,
RAHMENBEDINGUNGEN, ANNAHMEN ODER SONSTIGER FAKTOREN ZU AKTUALISIEREN.?
Kontakt
CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|CLIQ Digital AG |
| | |
| |Grünstraße 8. |
| | |
| |40212 Düsseldorf |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+49 211 9350 706 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax |+49 211 9350150 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |investors@cliqdigital.com |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://cliqdigital.com/ |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |5299000KAU5HBSUPV421 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - |
| |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - |
| |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse |
| |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, |
| |Regulated market, A35JS4; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), |
| |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail |
| |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), |
| |Scale 30, MSCI World Micro Cap |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cliq Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cliq Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent