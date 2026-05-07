GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
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^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort: Mergers und
Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen
strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
08. Jun 2026 / 13:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen
strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung
Langen, den 8. Juni 2026 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0, Prime Standard) teilt mit, dass ihre Hauptaktionäre AEPF III 15
Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft,
und Wecken & Cie. einen strukturierten Prozess zur Prüfung der Veräußerung ihrer
Beteiligung von zusammen rund 90 % an der Gesellschaft begonnen haben. Der
Prozess befindet sich in einem frühen Stadium und wird von der Gesellschaft
unterstützt.
Ob, wann und in welcher Form eine Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen.
Eine Veräußerung der von AEPF und Wecken & Cie. gehaltenen Aktien über die Börse
ist derzeit nicht geplant.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf von
Wertpapieren der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, stellt kein solches
dar und ist auch nicht Teil davon; sie ist auch nicht als solches auszulegen.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache |Deutsch |
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|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |
| | |
| |Robert-Bosch-Straße 11 |
| | |
| |63225 Langen |
| | |
| |Germany |
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|Telefon |+496103372490 |
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|Fax |+49 6103 3724911 |
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|E-Mail |info@demire.ag |
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|Internet |https://www.demire.ag |
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|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |
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|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |
| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |
| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |
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|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |
| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |
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|KO
|Emittent
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