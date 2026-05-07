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GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung

08.06.26 13:46 Uhr
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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort: Mergers und

Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen

strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung

08. Jun 2026 / 13:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Hauptaktionäre beginnen

strukturierten Verkaufsprozess für ihre Beteiligung

Langen, den 8. Juni 2026 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:

DE000A0XFSF0, Prime Standard) teilt mit, dass ihre Hauptaktionäre AEPF III 15

Sarl (?AEPF"), eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft,

und Wecken & Cie. einen strukturierten Prozess zur Prüfung der Veräußerung ihrer

Beteiligung von zusammen rund 90 % an der Gesellschaft begonnen haben. Der

Prozess befindet sich in einem frühen Stadium und wird von der Gesellschaft

unterstützt.

Ob, wann und in welcher Form eine Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen.

Eine Veräußerung der von AEPF und Wecken & Cie. gehaltenen Aktien über die Börse

ist derzeit nicht geplant.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf von

Wertpapieren der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, stellt kein solches

dar und ist auch nicht Teil davon; sie ist auch nicht als solches auszulegen.

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

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|Sprache |Deutsch |

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|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG |

| | |

| |Robert-Bosch-Straße 11 |

| | |

| |63225 Langen |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |+496103372490 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax |+49 6103 3724911 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |info@demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.demire.ag |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |391200FHEFGXUKL2BO93 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE - |

| |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF; |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |

| |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

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