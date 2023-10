GNW-Adhoc: Duck Creek Technologies erhält im FinTech-Ranking 2023 von IDC den Status eines Top-50-Lösungsanbieters und eines Top-100-Fast-Track-FinTechs

Heute im Fokus

Sanofi wohl an Mirati Therapeutics interessiert. Behörde warnt vor Fälschungen des Novo Nordisk-Diabetesmedikaments Ozempic. GSK reduziert Beteiligung an Haleon weiter. Imperial Brands auf Weg zu Jahreszielen - Weiterer Aktienrückkauf. KRONES ersetzen SUSE im SDAX. BlackBerry will Bereiche trennen - IoT-Geschäft soll an die Börse. Anklage wirft FTX-Gründer Bankman-Fried Betrug, Diebstahl und Lügen vor.