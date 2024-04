GNW-Adhoc: eXp Realty ernennt Leo Pareja zum CEO, um die nächste Ära von Wachstum und Innovation voranzutreiben

^BELLINGHAM, Washington, April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty(®),?the

most agent-centric real estate brokerage on the planet(TM)" (das am stärksten auf

Makler ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste

Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute die

Ernennung von Leo Pareja zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des

Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt. Er tritt die Nachfolge von Glenn

Sanford an, der sich nun voll und ganz seiner Position als Gründer, Vorsitzender

und CEO von eXp World Holdings widmen wird.

In seiner vorherigen Funktion als Chief Strategy Officer war Pareja maßgeblich

an der Festigung der Position von eXp Realty auf dem wettbewerbsintensiven

Immobilienmarkt beteiligt. Seine visionäre Führung und seine bemerkenswerte

Erfolgsbilanz haben das Nutzenversprechen des Unternehmens gegenüber seinen

Maklern erheblich bereichert. Beispielhaft seien die erfolgreiche Einführung von

strategischen Initiativen wie eXp Exclusives (https://exclusives.exprealty.com/)

und Revenos (https://revenos.com/) sowie wesentliche Verbesserungen der eXp

Solutions (https://solutions.exprealty.com/) genannt.

?Leos innovative und anerkannte Führungsrolle in der Branche hat unser Angebot

für Makler verbessert, indem wir die Empfehlungspraxis und Lead-Generierung neu

gestaltet haben", so Sanford.?Ich bin zuversichtlich, dass eXp Realty unter

seiner Leitung seinen Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen und unseren Maklern

einen unvergleichlichen Mehrwert bieten wird, was unsere Position als

bahnbrechendes führendes Unternehmen in der Immobilienbranche weiter festigen

wird."

Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem eXp Realty in fünf Kategorien

des RealTrends 500-Berichts auf den begehrten ersten Plätzen zu finden ist:

Transaction Sides, 5 Year Top Movers (Sides), 5 Year Top Movers (Volume), Best

Brokerages und Public Independent. In zwei weiteren Kategorien ist das

Unternehmen auf Platz 3 vorgerückt: Volume und Billionaires' Club. Das

Unternehmen stellt sein Modell weiterhin unter Beweis, indem sein Marktanteil

wächst und es die besten Makler der Branche für sich gewinnt.

?Wir eröffnen ein neues Kapitel bei eXp Realty und ich fühle mich geehrt, ein

Unternehmen zu leiten, für das Innovation und der Maklererfolg schon immer an

erster Stelle standen", so Pareja.?Gemeinsam werden wir nicht nur die

Immobilienlandschaft durch Technologie und unvergleichliche Maklerunterstützung

neu definieren, sondern auch jedes Mitglied unserer Gemeinschaft befähigen, sein

volles Potenzial auszuschöpfen."

Pareja ist seit 2022 bei eXp Realty und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte

Erfahrung in der Immobilienbranche. Dies wird durch zahlreiche Auszeichnungen

unterstrichen, darunter die Anerkennung im RealTrends-Bericht?The Thousand",

der erste Platz auf der Top 250-Liste der National Association of Hispanic Real

Estate Professionals (NAHREP) und die Aufnahme in die Liste der?30 under 30"-

Makler des Realtor® Magazine. Sein Unternehmergeist zeigt sich in der

Mitbegründung eines der größten privaten Kreditunternehmen an der Ostküste der

USA und eines schnell wachsenden Anbieters von MLS-Technologie. Außerdem spielte

er eine wichtige Rolle in der National Association of Hispanic Real Estate

Professionals, wo er als Gründungspräsident der Metro D.C. Chapter und später

als nationaler Präsident fungierte.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft für eXp

Realty(®), Virbela(®) und SUCCESS(®) Enterprises. eXp Realty ist das größte

unabhängige Immobilienunternehmen der Welt mit mehr als 85.000 Maklern in den

Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Frankreich,

Indien, Mexiko, Portugal, Südafrika, Puerto Rico, Brasilien, Italien, Hongkong,

Kolumbien, Spanien, Israel, Panama, Deutschland, der Dominikanischen Republik,

Griechenland, Neuseeland, Chile, Polen und Dubai und expandiert weiter auf

internationaler Ebene. Als börsennotiertes Unternehmen bietet eXp World Holdings

Immobilienfachleuten die einzigartige Möglichkeit, für Produktionsziele und

Beiträge zum Gesamtwachstum des Unternehmens Aktienprämien zu erhalten. eXp

World Holdings und seine Geschäftsbereiche bieten ein umfassendes Angebot an

Makler- und Immobilien-Technologielösungen, darunter ein innovatives

Maklermodell für Wohn- und Gewerbeimmobilien, professionelle Dienstleistungen,

Tools für die Zusammenarbeit und persönliche Entwicklung. Das cloudbasierte

Maklerunternehmen wird von Virbela- und Frame-Technologien unterstützt,

immersiven 3D-Plattformen, die stark sozial und kollaborativ ausgerichtet sind

und es den Maklern ermöglichen, besser vernetzt sowie produktiver zu sein.

SUCCESS® Enterprises, mit der Zeitschrift SUCCESS® und den dazugehörigen Medien,

wurde 1897 gegründet und ist eine führende Marke und Publikation für persönliche

und berufliche Entwicklung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://expworldholdings.com

(https://expworldholdings.com/).

Pressekontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com)

Anlegerkontakt:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0430659-d8bc-

480b-8eeb-02408802c697

°