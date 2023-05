GNW-Adhoc: Floship wurde in die diesjährige "The Leading 100 List" aufgenommen

^HONGKONG und NEW YORK, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Floship, ein führender

Anbieter von Kreislauflösungen für die Lieferkette, freut sich, bekannt zu

geben, dass das Unternehmen in die?The Leading 100 List" aufgenommen wurde -

eine mit Spannung erwartete jährliche Research-Liste von The Lead (https://the-

lead.co/), die innovative Tech-Start-ups würdigt, die die Zukunft des Brand-to-

Consumer-Geschäfts vorantreiben.

Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich Marketing, E-

Commerce, letzte Meile und Drittanbieter-Logistik sowie Kassen- und

Zahlungssysteme, wurden nominiert und berücksichtigt.

Die Unternehmen wurden nach einer strengen Methodik bewertet und ausgewählt.

Hierzu gehörten Unternehmensbefragungen, Nominierungsformulare und

Unternehmensdaten. Das Auswahlverfahren umfasste einen detaillierten Blick auf

die Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens. Die Entscheidungsfindung

erfolgte auf der Grundlage von Kriterien wie Innovation, Geschäftsauswirkungen,

Kommerzialisierung und Kunden, Teams und Erfahrung, Wettbewerb,

Berichterstattung in den Medien und Wertschöpfung für Investoren.

Joshua Tsui, CEO von Floship, kommentierte die Auswahl wie folgt:?Die Aufnahme

von Floship in die?The Leading 100 List" ist eine große Ehre. Die Auswahl

erfolgt zu einem aufregenden Zeitpunkt in unserer Entwicklung. Diese

Auszeichnung unterstreicht die innovativen Fähigkeiten der intelligenten

Technologie von Floship und den außergewöhnlichen Wert, den sie für unsere

Kunden und deren Kunden schafft. Mit Blick auf die nächste Phase unseres

Wachstums wird unsere Technologie auch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil

der Einführung unseres modularen Serviceangebots sein, einschließlich White-

Labeling-Lösungen für Unternehmensorganisationen. Diese Auszeichnung verleiht

unseren Lösungen ein weiteres Maß an Sicherheit."

Die Unternehmen auf der The Leading 100 List werden im Rahmen einer

Preisverleihung auf dem Lead Innovation Summit, der am 12. und 13. Juli in New

York City, stattfindet, geehrt. Auf dem jährlichen Treffen kommen

Führungskräfte aus der gesamten Mode-, Beauty-, CPG- und Einzelhandels-

Innovationsgemeinschaft zusammen, um sich zur Zukunft des Direct-to-Consumer-

Geschäftsmodells auszutauschen.

?Ich möchte dem Auswahlkomitee danken und den anderen Unternehmen, die zur

Aufnahme in die Liste ausgewählt wurden, meine Glückwünsche aussprechen. Ich

freue mich sehr, mit Branchenkollegen in New York zusammenzutreffen", ergänzte

Joshua Tsui.

Über Floship

Die Lösungen von Floship für ein globales, zirkuläres Ökosystem entlang der

Lieferkette decken alle Aspekte der globalen Lieferkette ab und gewährleisten

einen minimalen Betriebsaufwand für E-Commerce-Unternehmen, so dass sich die

Geschäftsinhaber auf die Wachstumssteigerung konzentrieren und gleichzeitig von

Investitionsflexibilität profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.floship.com

(https://bit.ly/3zOyFsi) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://bit.ly/3DAN3p2),

Für weitere Informationen über Floship wenden Sie sich bitte an:

James Linacre, PR & Communications Lead

Telefon: (+852) 5333 9420

E-Mail: pr@floship.com (mailto:pr@floship.com)

