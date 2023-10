GNW-Adhoc: Gemeinsam für mehr Bewusstsein für Brustkrebs in Europa

^MERIDIAN, Idaho, Oct. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scentsy, ein internationales

Unternehmen für Düfte und Heimdekor, freut sich, während des Brustkrebsmonats

mit Think Pink Europe zusammenzuarbeiten. Vom 1. bis zum 31. Oktober 2023

spendet Scentsy einen Teil vom Verkaufserlös jedes Produkts aus der exklusiven

Kollektion zum Bewusstsein von Brustkrebs, um diese Organisation zu unterstützen

(solange der Vorrat reicht).

Think Pink Europe erklärt, warum es so wichtig ist, was sie tun:

?Überall in Europa arbeiten lokale Brustkrebsorganisationen, Krankenhäuser,

Selbsthilfegruppen und Regierungsorganisationen aktiv auf ein gemeinsames Ziel

hin: Bekämpfung von Brustkrebs. Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste

Krebsart in Europa und betrifft insbesondere Frauen. In den letzten Jahren hat

sich immer mehr herauskristallisiert, dass eine engere Zusammenarbeit der

Schlüssel ist, wenn wir die Sterblichkeit reduzieren und Brustkrebs -

hoffentlich - ein für alle Mal bekämpfen wollen."

Durch die Gemeinschaft aus mehr als 25 gemeinnützigen Brustkrebsorganisationen

baut Think Pink Europe das Netzwerk auf, das notwendig ist, um in ganz Europa

etwas zu erreichen. Dank dieser Zusammenarbeit kann Think Pink Europe

Informationsaustausch, bewährte Methoden und die Forschung insgesamt verbessern.

Die Organisation arbeitet mit Partnern wie Scentsy zusammen, um

Aufklärungskampagnen durchzuführen, Veranstaltungen wie?Race for the Cure" zu

organisieren und Hürden beim Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung

abzubauen.

Zu den Produkten in der Kollektion zum Bewusstsein von Brustkrebs von Scentsy

gehören die Elektrische Duftlampe Passion for Pink, vier neue Düfte, der Scentsy

Buddy Priya die rosa Gepardin und vieles mehr - als Anerkennung und zur

Unterstützung von Think Pink Europe bei ihrer wichtigen Arbeit.

Scentsy Produkte werden von unabhängigen Scentsy BeraterInnen verkauft. Kunden

können über scentsy.com eine/n BeraterIn in ihrer Nähe finden.

AnnaBelle Lognon

alognon@scentsy.com (mailto:alognon@scentsy.com)

+44 (0)7481 145394

Über Scentsy

Scentsy GB, PTY Ltd (www.scentsy.com (http://www.scentsy.com)) bietet innovative

und personalisierbare Produkte, die das Herz erwärmen, die Sinne beleben und die

Seele inspirieren. Scentsy bietet sichere, duftende Alternativen zu

herkömmlichen Kerzen mit Docht, Düfte für unterwegs, Wäschepflegeprodukte,

innovative Reinigungslösungen und luxuriöse Körperpflegeprodukte für Damen,

Herren und Kinder. Scentsy Produkte werden über ein Netzwerk von unabhängigen

BeraterInnen vertrieben, die in ganz Nordamerika, Europa, Australien und

Neuseeland, von zu Hause aus, arbeiten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41b06672-4517-47a9-

b2ef-1cf8e5fb3233/de

°