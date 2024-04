GNW-Adhoc: Generalversammlung der Ascom beschliesst erhöhte Dividendenausschüttung von CHF 0,30

SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor einem Jahr bedeutet

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren

Heute im Fokus

Superdry will sich von Börse zurückziehen. Morgan Stanley mit überraschend viel Gewinn. Bank of America verbucht Gewinnrückgang. Johnson & Johnson verzeichnet Milliardengewinn. Evonik-Ergebnis über Erwartungen. Microsoft investiert Milliardenbetrag in KI-Unternehmen G42. ProSiebenSat.1 steigert Umsatz. JPMorgan nimmt RENK-Aktie in Bewertung auf. Bayer nicht mehr größter Pharmariese Deutschlands. Beiersdorf hebt Umsatzprognose an. Schwächelnde Luxus-Nachfrage bremst LVMH.