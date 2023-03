GNW-Adhoc: Gewinner der 17. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service wurden bekannt gegeben

^FAIRFAX, Va., March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Freitagabend wurden die

Gewinner der 17. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service,

weltweit anerkannt als Top-Auszeichnungen in den Bereichen Kundendienst und

Vertrieb (http://www.stevieawards.com/sales), im Rahmen einer Gala in Las Vegas,

Nevada, USA, bekannt gegeben. An der Gala nahmen mehr als 400 Führungskräfte aus

der ganzen Welt teil.

Die vollständige Liste der Gewinner der Stevie-Auszeichnungen in den jeweiligen

Kategorien ist verfügbar unter http://www.StevieAwards.com/Sales

(http://www.stevieawards.com/Sales).

DP DHL war mit 46 goldenen, silbernen und bronzenen Stevie Awards das am meisten

geehrte Unternehmen in diesem Jahr und damit der Top-Gewinner der Grand Stevie

Award-Auszeichnungen. Dies ist das 11. Jahr in Folge, in dem das multinationale

Unternehmen für Paketzustellung und Lieferkettenmanagement mit Hauptsitz in

Bonn, Deutschland, einen Grand Stevie in dem Programm gewonnen hat, und das

neunte der 11 Jahre, in denen es den ersten Platz auf der Liste der am meisten

ausgezeichneten Unternehmen belegte.

Weitere Gewinner des Grand Stevie Award sind, in absteigender Reihenfolge, IBM,

Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health

Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk und Michael Kors.

Mehr als 2.300 Nominierungen von Unternehmen aller Größen und aus nahezu allen

Branchen wurden für den diesjährigen Wettbewerb ausgewertet. Die Finalisten

wurden anhand der durchschnittlichen Bewertung von mehr als 170 Fachleuten

weltweit in sieben spezialisierten Bewertungskommissionen

(https://stevieawards.com/sales/judges-0) ermittelt. Die Nominierungen wurden in

mehr als 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Kundendienst und Kontaktzentrum

berücksichtigt, darunter Contact Center of the Year, Award for Innovation in

Customer Service und Customer Service Department of the Year. Dazu gibt es

60 Kategorien für Leistungen im Bereich Vertrieb und Geschäftsentwicklung, von

Senior Sales Executive of the Year über Sales Training oder Business Development

Executive of the Year bis hin zu Sales Department of the Year. Zudem gibt es

Kategorien, um unter anderem neue Produkte und Dienstleistungen sowie

Lösungsanbieter auszuzeichnen.

Sales Partnerships, Inc. gewann 12 Gold-Auszeichnungen und damit die meisten im

gesamten Wettbewerb. Zu den weiteren Gewinnern von zwei oder mehr Gold Stevie

Awards gehören: Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL,

EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK

Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief,

LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center,

Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS

Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim

Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam und WNS (Holdings) Limited.

Die Gewinner in einer besonderen Kategorie, dem Sales Partnerships Ethics in

Sales Award, wurden ebenfalls am Freitag bekannt gegeben. Mit dieser

Auszeichnung werden Unternehmen für vorbildliche Praktiken und Leistungen bei

der Umsetzung höchster ethischer Standards in der Vertriebsbranche gewürdigt.

Der Gewinner des Gold Stevie Award in dieser Kategorie ist Greater Prairie

Business Consulting. Der Silbergewinner ist Belkins, und die Bronzegewinner sind

Cal Dental USA und Integrity Solutions.

Die Präsentationen wurden live per Livestream übertragen und können online

angesehen werden (https://stevieawards.com/sales/watch-2023-awards-

presentations).

Die Nominierungen für die Ausgabe 2024 der Stevie Awards for Sales & Customer

Service werden ab Juli dieses Jahres entgegengenommen. Das Teilnahmepaket kann

unter http://www.StevieAwards.com/Sales (http://www.stevieawards.com/Sales)

angefordert werden.

Die Auszeichnungen werden von den Stevie Awards vergeben, die acht der weltweit

führenden Auszeichnungsveranstaltungen für Unternehmen organisieren, darunter

die renommierten International Business Awards® und American Business Awards®.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie

Awards, die German Stevie Awards, The American Business Awards®, The

International Business Awards®, die Middle East & North Africa Stevie Awards,

die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers

sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards

verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als

70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die

dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz

auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards

finden Sie unter www.StevieAwards.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jKf_jnBuNUKEHUrsKy3hDOjs5z32p_yDNm5h

11_RxHxoJFwCDZZys8sBVGNUKkSa3VEZ2guPFtcosnVcFZWSD5g_O4uRwsVP_Tp9um3NSfI=).

Zu den Sponsoren der 17. jährlichen Stevie Awards for Sales & Customer Service

gehören Sales Partnerships, Inc., Support Service Group und ValueSelling

Associates, Inc.

Kontakt:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

