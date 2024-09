GNW-Adhoc: Internationales Jugendforum 2024 zu Kreativität und Kulturerbe entlang der Seidenstraße: Junge Menschen können ihr eigenes "digitales Zeitalter" s...

^CHANGSHA, China, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Internationale

Jugendforum 2024 zu Kreativität und Kulturerbe entlang der Seidenstraße ist am

Montag in Changsha eröffnet worden. Das Forum findet vom 22. bis 28. September

in Changsha und Nanjing statt.

Auf dem Forum mit dem Titel?Reimagining Our Heritage: Stories of Resilience and

Change" (Unser Erbe neu denken: Geschichten von Widerstandsfähigkeit und Wandel)

wurden neue Möglichkeiten und Herausforderungen diskutiert, die Big Data,

künstliche Intelligenz, Metaverse und andere neue Technologien für das Erbe und

den Schutz des kulturellen Erbes im Zeitalter der Digitalisierung und

Globalisierung mit sich bringen.

60 junge Vertreter aus 53 Ländern (einschließlich China) entlang der

Seidenstraße, Vertreter der UNESCO-Mitgliedsstädte des?Creative Cities Network"

aus dem In- und Ausland, kamen zusammen, um Ideen auszutauschen und einen

interkulturellen Dialog zu führen.

Während des Forums gab es neben dem akademischen Austausch auch viele

erlebnisorientierte Aktivitäten wie den Gala-Abend der chinesisch-ausländischen

Jugend, das Erlebnis des immateriellen Kulturerbes von Changsha und die

Nachttour durch den Tianxinge-Pavillon, bei der die Teilnehmer den einzigartigen

Charme von Changsha als?Welthauptstadt der Medienkunst" persönlich erleben

konnten. Im Rahmen der Kommunikation und des Austauschs haben junge Menschen aus

verschiedenen Ländern Ideen ausgetauscht, zusammengearbeitet, Freundschaften

durch Erfahrungen vertieft und neue Ideen und Wege für den Schutz und die

Weitergabe der Kreativität und des Erbes der Jugend entwickelt.

