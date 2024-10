GNW-Adhoc: Konferenz für Zusammenarbeit und Austausch zwischen China und den pazifischen Inselstaaten 2024 und Dialog über die gemeinsame Bekämpfung des Klim...

^LIAOCHENG, China, Oct. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. Oktober

haben in Liaocheng in der Provinz Shandong die Konferenz für die Zusammenarbeit

und den Austausch zwischen China und den pazifischen Inselstaaten und ein Dialog

über die gemeinsame Bekämpfung des Klimawandels sowie die Konferenz?Hospitable

Liaocheng, the Pearl of Yellow River and the Grand Canal - 2024 Liaocheng

International Friendship Cities Conference for Cooperation and Development"

(Gastfreundliches Liaocheng, die Perle des Gelben Flusses und der Große Kanal -

Internationale Konferenz der Freundschaftsstädte von Liaocheng für

Zusammenarbeit und Entwicklung) stattgefunden.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen

Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3385/eng)

Ziel dieser Veranstaltung ist es, die Öffnung Liaochengs zur Außenwelt weiter zu

verstärken und den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit in

verschiedenen Bereichen zu fördern. Diese Veranstaltung wurde vom Städtischen

Komitee der KPCh in Liaocheng und der Liaocheng Municipal People's Government

organisiert.

Während der Veranstaltung fand ein intensiver Austausch zwischen Liaocheng und

den pazifischen Inselstaaten in Bereichen wie Kulturtourismus, Bildung und

Sport, Zusammenarbeit mit befreundeten Städten und humanitäre Hilfe statt. Zu

den Aktivitäten gehörten ein Rückblick und Ausblick auf die Beziehungen zwischen

China und den Salomonen, eine Präsentation der einzigartigen Merkmale der

pazifischen Inselstaaten, eine Ausstellung internationaler Partnerstädte und der

Qualitätsprodukte von Liaocheng sowie die Unterzeichnung von Vereinbarungen über

die Gründung von Partnerstädten und über gemeinsame Projekte. Die Initiative

Liaochengs zur Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit mit befreundeten

Städten und zur Förderung einer umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen

Entwicklung wurde vorgestellt, um das gegenseitige Verständnis und die

Zusammenarbeit durch kulturellen Austausch zu fördern. Darüber hinaus

veranstaltete Liaocheng ein Kulturaustauschcamp für Jugendbotschafter aus

Kiribati, um das Verständnis und die Freundschaft zwischen den Jugendlichen

beider Seiten weiter zu fördern.

In den letzten Jahren hat sich Liaocheng der Schaffung einer offenen Wirtschaft

auf hohem Niveau verschrieben, indem es hochkarätige Plattformen wie das China-

Pacific Island Countries Climate Change Cooperation Center eingerichtet und

Veranstaltungen wie die?Reise von Botschaftern aus mittel- und osteuropäischen

Ländern nach Liaocheng" und die?Konferenz zur landwirtschaftlichen Entwicklung

in China (Liaocheng)" organisiert hat.

Durch diese Bemühungen hat die Stadt ihr internationales Netzwerk freundlicher

Städte kontinuierlich erweitert und Partnerschaften mit 31 Städten in 17 Ländern

auf vier Kontinenten geschlossen. Diese freundschaftlichen Beziehungen haben die

Zusammenarbeit und den Austausch in verschiedenen Bereichen, darunter Industrie,

Landwirtschaft, Handel, Kulturtourismus und Bildung, ermöglicht und zu positiven

Ergebnissen geführt. Mit Blick auf die Zukunft werden die Bande der Freundschaft

und Zusammenarbeit, die die Stadt Liaocheng in ihrem?internationalen Netzwerk"

pflegt, weiter gedeihen.

Quelle: Liaocheng Municipal People's Government

