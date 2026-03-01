GNW-Adhoc: Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
^Leo International Precision Health AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts
24. Mar 2026 / 17:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Planegg / Martinsried, 24. März 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Leo
International Precision Health AG (ISIN DE0005490601, WKN 549060, Kürzel LEOW,
?Gesellschaft") haben heute Nachmittag beschlossen, dass Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlagen um rund 5 % durch Ausgabe von 26.000 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft (?Neue Aktien") unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (?Kapitalerhöhung"). Mit Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 550.000,00 um EUR 26.000,00 auf
EUR 576.000,00 erhöhen.
Die Neuen Aktien wurden ausschließlich von Hsiao-Hsuan?Leo" Wang, Neu-Taipeh,
Taiwan, als Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zu
einem Bezugspreis von EUR 24,00 je Neuer Aktie gezeichnet. Der Bezugspreis liegt
rund 41 % über dem Schlusskurs der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse am 23. März 2026.
Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR
624.000,00. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung im Wesentlichen für die Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und für
Zwecke des laufenden Geschäftsbetriebs zu verwenden.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
werden die Neuen Aktien prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der
Frankfurter (General Standard) sowie der Düsseldorfer Wertpapierbörse
zugelassen.
Ende der Insiderinformation
Kontakt:
Leo International Precision Health AG
Am Klopferspitz 19
82152 Planegg / Martinsried
ir@liphag.com
Investor Relations und Medien Kontakt:
MC Services AG
Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka
liph@mc-services.eu
Telefon: +49 (0)89- 210 228-0
Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika (?USA") oder in einer
anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA,
Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben
werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung
oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (?Securities Act") weder angeboten noch
verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß
dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada
oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der
Gesellschaft geben.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich
eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen
Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über
solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung
dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer
solchen Rechtsordnung darstellen.
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache |Deutsch |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|Leo International Precision Health AG |
| | |
| |Am Klopferspitz 19 |
| | |
| |82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| |Germany |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon |+49 89 5527580 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail |ir@liphag.com |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet |https://www.liphag.com |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI |529900R5095181VD8H48 |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen |? DE0005490601, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, 549060; DE - Börse Düsseldorf, Boerse |
| |Duesseldorf - Regulierter Markt, 549060; |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf SPOBAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SPOBAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent