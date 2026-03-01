GNW-Adhoc: Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

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^Leo International Precision Health AG / Schlagwort: Kapitalmaßnahmen /

Kapitalerhöhung

Leo International Precision Health AG beschließt Barkapitalerhöhung unter

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Ausschluss des Bezugsrechts

24. Mar 2026 / 17:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Planegg / Martinsried, 24. März 2026. Vorstand und Aufsichtsrat der Leo

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International Precision Health AG (ISIN DE0005490601, WKN 549060, Kürzel LEOW,

?Gesellschaft") haben heute Nachmittag beschlossen, dass Grundkapital der

Gesellschaft gegen Bareinlagen um rund 5 % durch Ausgabe von 26.000 neuen, auf

den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft (? Neue Aktien ") unter

teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 und unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (?Kapitalerhöhung"). Mit Eintragung der

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Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 550.000,00 um EUR 26.000,00 auf

EUR 576.000,00 erhöhen.

Die Neuen Aktien wurden ausschließlich von Hsiao-Hsuan?Leo" Wang, Neu-Taipeh,

Taiwan, als Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft zu

einem Bezugspreis von EUR 24,00 je Neuer Aktie gezeichnet. Der Bezugspreis liegt

rund 41 % über dem Schlusskurs der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse am 23. März 2026.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR

624.000,00. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung im Wesentlichen für die Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und für

Zwecke des laufenden Geschäftsbetriebs zu verwenden.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister

werden die Neuen Aktien prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der

Frankfurter (General Standard) sowie der Düsseldorfer Wertpapierbörse

zugelassen.

Ende der Insiderinformation

Kontakt:

Leo International Precision Health AG

Am Klopferspitz 19

82152 Planegg / Martinsried

ir@liphag.com

Investor Relations und Medien Kontakt:

MC Services AG

Pamela Keck, Katja Arnold, Kaja Skorka

liph@mc-services.eu

Telefon: +49 (0)89- 210 228-0

Wichtiger Hinweis:

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu

Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der

Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika (?USA") oder in einer

anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA,

Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben

werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung

oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act

von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (?Securities Act") weder angeboten noch

verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß

dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada

oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der

Gesellschaft geben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich

eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen

Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über

solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung

dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer

solchen Rechtsordnung darstellen.

Ende der Insiderinformation

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|Sprache |Deutsch |

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|Unternehmen|Leo International Precision Health AG |

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| |Am Klopferspitz 19 |

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| |82152 Planegg / Martinsried |

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| |Germany |

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|Telefon |+49 89 5527580 |

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|Fax | |

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|E-Mail |ir@liphag.com |

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|Internet |https://www.liphag.com |

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|LEI |529900R5095181VD8H48 |

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|Börsen |? DE0005490601, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, 549060; DE - Börse Düsseldorf, Boerse |

| |Duesseldorf - Regulierter Markt, 549060; |

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|Indices | |

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