GNW-Adhoc: Leo International Precision Health AG: Erwerb von neun Beteiligungen in Asien und Europa für anorganisches Wachstum geplant
^Leo International Precision Health AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions /
Kauf von Unternehmensteilen
Leo International Precision Health AG: Erwerb von neun Beteiligungen in Asien
und Europa für anorganisches Wachstum geplant
11. May 2026 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Planegg / Martinsried, Deutschland, 11. Mai 2026 - Leo International Precision
Health AG ("LIPH" oder "Gesellschaft", WKN: 549060, Börsenkürzel: LEOW), eine
Investment- und Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf KI-gestützte Precision
Health-Unternehmen, gibt den geplanten Erwerb weiterer Portfoliounternehmen
bekannt.
Der größte Posten der geplanten Portfolioerweiterung ist der angestrebte Erwerb
sämtlicher Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem
Kaufpreis von rund EUR 48 Mio.
Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated
Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation
Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical
Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO
Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic. Die Vertragsunterzeichnung
wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen erfolgen.
Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen Vollzugsbedingungen erfüllt
werden, rechnet das Unternehmen damit, dass die Transaktion in der zweiten
Jahreshälfte 2026 abgeschlossen wird.
Außerdem plant der Vorstand von LIPH den Erwerb von acht weiteren Unternehmen,
die Zentren für Präventions- und Longevity-Medizin, Schönheitskliniken,
Healthcare-Plattformen sowie Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen in
Asien und Europa betreiben.
Der erwartete Kaufpreis von EUR 400 bis 500 Mio. umfasst auch die oben genannten
japanischen Schönheitskliniken und soll mit einer Kombination aus
Bankfinanzierung, der Ausgabe einer börsennotierten Unternehmensanleihe sowie
Aktionärsdarlehen finanziert werden.
Die zu erwerbenden neun Gesellschaften erzielten, überwiegend im Geschäftsjahr
2025, ein Gesamt-EBITDA zwischen EUR 50 und 60 Mio.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache |Deutsch |
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|Unternehmen|Leo International Precision Health AG |
| | |
| |Am Klopferspitz 19 |
| | |
| |82152 Planegg / Martinsried |
| | |
| |Germany |
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|Telefon |+49895527580 |
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|Fax | |
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|E-Mail |ir@liphag.com |
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|Internet |https://www.liphag.com |
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|LEI |529900R5095181VD8H48 |
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|Börsen |? DE0005490601, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |
| |Regulierter Markt, 549060; DE - Börse Düsseldorf, Boerse |
| |Duesseldorf - Regulierter Markt, 549060; |
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|Indices | |
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