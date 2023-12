GNW-Adhoc: Mehr Freude und Unterstützung: Momcozy verhilft Müttern weltweit zu einer schöneren Weihnachtszeit

^LONDON, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Weihnachten naht, und wir von Momcozy

(https://momcozy.com/), Begleiter von mehr als 3 Millionen Müttern weltweit,

teilen unsere Vorweihnachtsfreude, indem wir Mütter gerade in dieser Zeit bei

ihren besonderen Herausforderungen unterstützen.

Die Adventszeit ist zwar eine Zeit der Freude, bedeutet für Mütter aber häufig

zusätzlichen Druck, was oft unbemerkt bleibt. Eine Microsoft-Umfrage im

Jahr 2021 (https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/11/17/survey-

unwraps-what-moms-really-want-this-holiday-season/) ergab, dass es hauptsächlich

die Mütter sind, die sich um Aufgaben wie Dekorieren, Geschenke und Planung von

Aktivitäten kümmern. Das erhöht den üblichen Stress der Mutterschaft noch mehr,

insbesondere für Mütter von Neugeborenen. Dazu kommt, dass 65 % der jungen

Mütter das Gefühl haben, dass ihre ganze Arbeit vor und an Weihnachten keine

Anerkennung findet - ein klares Anzeichen für die emotionale Belastung in dieser

festlichen Zeit.

Dieses Jahr hilft Momcozy Müttern auf der ganzen Welt, mit diesen

vorweihnachtlichen Belastungen besser fertig zu werden.

Ganz nach der Devise?Freude und Unterstützung durch Humor" läutete Momcozy die

Adventszeit am 19. November in London mit der Comedy-Show?Stand Up For Mums"

ein. Diese Show bot frischgebackenen Müttern und schwangeren Frauen einen ganzen

Nachmittag voller Gelächter und friedlichem Miteinander, den sie dringend

brauchten.

Am 3. Dezember gestaltete Momcozy zusammen mit Mini Market in Austin, Texas den

Cozy Lounge & Cozy Courtyard als friedlichen Rückzugsort im vorweihnachtlichen

Einkaufsstress. Cristina Bocanegra, Gründerin von Mini Market, drückte ihre

Anerkennung aus:?Bei unserer Zusammenarbeit mit Momcozy ging es allein um das

Wohlergehen und die Unterstützung von Müttern. Der wahr gewordene Traum einer

Partnerschaft!"

Als weiteres Highlight in der Weihnachtszeit stellte Momcozy in Zusammenarbeit

mit der Künstlerin und Mutter Victoria Johnson die Cozy Holiday Box vor. Die Box

enthält drei einzigartige Illustrationen, die die verschiedenen Facetten des

Mutterseins feiern: die gemeinsame Freude in der Familie, die enge Bindung mit

dem Neugeborenen und die Bindung mit sich selbst. Diese ganz besondere

Kollektion soll Mütter dazu inspirieren, die Freuden der Weihnachtszeit wieder

zu entdecken und sich behaglich zu fühlen - zusammen mit geliebten Menschen oder

auch in einem Moment des wohlverdienten Alleinseins.

Mit all diesen Initiativen für eine gemütliche Vorweihnachtszeit unterstreichen

wir von Momcozy erneut unser Engagement, Mütter immer an die erste Stelle zu

setzen.

Über Momcozy

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen,

Still-BHs und anderen Pflegeprodukten. Momcozy begleitet Frauen von der

Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in

über 40 Ländern geschätzt. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen

Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von

Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

