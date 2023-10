GNW-Adhoc: Monument gibt Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Werte in diesem Artikel

^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1),?Monument" oder das?Unternehmen", hat heute

seine Jahresfinanzergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023

bekanntgegeben. Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, verstehen sich

sämtliche Beträge in US-Dollar (siehe www.sedar.com (http://www.sedar.com/) für

alle Finanzergebnisse).

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO, kommentierte dies wie folgt:?Das Geschäftsjahr

2023 war ein Meilensteinjahr für das Unternehmen, da das Goldsulfidprojekt

abgeschlossen und die Flotationsanlage in der Selinsing-Goldmine in Malaysia in

Betrieb genommen wurde. Die kommerzielle Produktion wurde ebenfalls im August

2023 nach dem Jahresende erreicht. Dies zeigt einmal mehr, dass Monument in der

Lage war, das Versprochene zu halten, und jetzt sind wir bereit für den nächsten

Schritt unseres Unternehmens."

Highlights im Geschäftsjahr 2023:

* Der Bau der Sulfidflotationsanlage in Selinsing wurde mit Gesamtkosten von

18,2 Mio. USD im Rahmen des Budgets abgeschlossen.

* Die Gesamtleistung der Anlage erreichte bis Juni 2023 mehr als 90 % der

geplanten Kapazität.

* Die Golderzproduktion wurde im November 2022 eingestellt, die erste

Goldkonzentratlieferung begann im Juni 2023.

* Die jährliche Goldproduktion umfasst zwei Produkte:

* Gold aus der Oxid-CIL-Anlage:

* 3.926 Unzen Gold produziert (Geschäftsjahr 2022: 7.091 Unzen);

* 5.912 Unzen Gold für 10,64 Mio. USD verkauft (Geschäftsjahr

2022: 8.016 Unzen für 14,44 Mio. USD);

* Durchschnittlich realisierter Goldpreis bei 1.800 USD/Unze

(Geschäftsjahr 2022: 1.870 USD/Unze ohne vorausbezahlte

Goldlieferung);

* Barkosten pro verkaufter Unze Gold bei 1.622 USD/Unze (Geschäftsjahr

2022: 1.723 USD/Unze);

* Die Bruttomarge stieg auf 1,06 Mio.USD (Geschäftsjahr 2022: 0,63

Mio. USD) und;

* Gold aus der Sulfidflotationsanlage:

* 6.849 Unzen Gold produziert (Geschäftsjahr 2022: null Unzen);

* 1.148 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von

1.949 USD/Unze für geschätzte 1,74 Mio. USD verkauft (Geschäftsjahr

2022: null);

* Barkosten pro verkaufter Unze Gold bei 917 USD/Unze (Geschäftsjahr

2022: null);

* Bruttomarge von 0,69 Mio. USD (Geschäftsjahr 2022: null).

* Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten (?AISC") auf 1.722 USD/Unze

(Geschäftsjahr 2022: 2.175 USD/Unze)

* Die Phase-II-Exploration bei Murchison ergab eine Erweiterung der

Goldmineralisierung mit einem Abschnitt von 17,8 g/t Gold. Die

Aktualisierung der Wirtschaftsstudie wird nach März 2023 wieder aufgenommen.

Highlights der Produktion im vierten Quartal:

* Der erste Verkauf von 2.023 Trockenmetertonnen (Dry Metric Tonne,?DMT")

Konzentrat hat im Juni 2023 begonnen.

* Gold aus der Sulfidflotationsanlage:

* 4.409 Unzen Gold produziert (4. Quartal des Geschäftsjahres 2022: null

Unzen);

* 1.148 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von

1.949 USD/Unze für geschätzte 1,74 Mio. USD verkauft (4. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: null);

* Barkosten pro verkaufter Unze Gold bei 917 USD/Unze (4. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: null).

* Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten (?AISC") auf 1.567 USD/Unze (4.

Quartal des Geschäftsjahres 2022: 2.221 USD/Unze)

Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Production and Financial Highlights

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended

June 30, Year ended June 30,

2023 2022 2023 2022

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (t) 144,148 91,958 439,022 355,519

Waste removed (tonnes) 2,104,082 686,423 8,051,617 5,593,875

Gold Oxide Production

Ore processed (tonnes) - 119,409 195,264 544,003

Average mill feed

grade (g/t) - 0.95 1.03 0.69

Processing recovery

rate (%) - 54.72 44.87 62.66

Gold produced ((1)

)(oz) 362 1,942 3,926 7,091

Gold sold (oz) 762 450 5,912 8,016

Gold Sulphide

Production

Ore processed (tonnes) 124,768 - 223,493 -

Average mill feed

grade (g/t) 1.66 - 1.80 -

Processing recovery

rate (%) 66.47 - 54.06 -

Gold produced (oz) 4,409 - 6,849 -

Gold sold (oz) 1,148 - 1,148 -

Financial (expressed

in thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 3,177 851 12,386 14,440

Gross margin from

mining operations 450 274 1,749 629

Loss before other

items (891 ) (342 ) (3,948 ) (5,178 )

Net income (loss) (1,951 ) 112 (6,273 ) (6,497 )

Cash flows provided by

(used in) operations (3,327 ) (2,722 ) 118 (4,552 )

Working capital 9,822 30,331 9,822 30,331

Earnings (Loss) per

share - basic and

diluted (US$/share) (0.01 ) 0.00 (0.02 ) (0.02 )

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold

price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

Realized price - oxide

production ((2)) 1,883 1,890 1,800 1,870

Realized price -

sulphide production

((2)) 1,949 - 1,949 -

Cash cost per ounce

sold

Mining 392 397 513 687

Processing 810 623 797 851

Royalties 179 170 178 166

Operations, net of

silver recovery 47 92 19 20

--------------------------------------------------------

Total cash cost per

ounce sold ((3)) 1428 1282 1507 1723

By-product silver

recovery 0 7 1 1

Operation expenses 84 0 23 6

Corporate expenses 5 20 15 8

Accretion of asset

retirement obligation 27 93 28 19

Exploration and

evaluation

expenditures -22 256 66 48

Sustaining capital

expenditures 44 563 82 371

--------------------------------------------------------

Total all-in

sustaining costs per

ounce sold ((4)) 1,567 2,221 1,722 2,175

-------------------------------------------------------------------------------

(

(1) Defined as good delivery gold oxide production according to London Bullion

Market Association ("LBMA"), net of gold do)(?)(e in transit and refinery

adjustment.)

((2) Exclude gold prepaid delivery for comparison purposes.)

((3) Total cash cost for both oxide and sulphide plant production includes

production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and

camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary

mine production closure, community development cost and property fees, net of

by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion

expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration

costs.)

((4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative

expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,

exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement

obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and

acquisition costs, are not included.)

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Jährliche Goldproduktion

* Im Geschäftsjahr 2023 wurden in der CIL-Anlage bei einer Mühlenbeschickung

von 195.264 Tonnen 2.910 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,03

g/t und einer Ausbeute von 44,87 % gewonnen, gegenüber 7.564 Unzen im

Geschäftsjahr 2022 bei einer Mühlenbeschickung von 544.003 Tonnen und einem

Durchschnittsgehalt von 0,69 g/t und einer Ausbeute von 62,66 %. Die

Goldproduktion belief sich im Laufe des Jahres auf 3.926 Unzen, verglichen

mit 7.091 Unzen im Jahr 2022. Der Rückgang des gewonnenen und produzierten

Goldes ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Oxidproduktion im

November 2022 eingestellt wurde, der CIL-Kreislauf unter Wartung gestellt

wurde und die Sulfidflotationsanlage im vierten Quartal in Betrieb genommen

und in Produktion ging.

* Die Sulfidflotationsproduktion produzierte im Geschäftsjahr 2023 6.849 Unzen

Gold. Die Mühle verarbeitete 223.493 Tonnen sulfidisches Erz mit einem

Erzgehalt von 1,80 g/t und einer Ausbeute von 54,06 %. Die geringere

Goldausbeute ist auf die Aufbereitung von stark oxidiertem First-Fill-

Material während der Inbetriebnahme des Erzes zurückzuführen. Daher wurde

das hochwertige Bergematerial in einem Absetzbecken für die weitere

Verarbeitung gelagert.

* Der Abbau konzentrierte sich auf die Selinsing- und Buffalo Reef-Gruben, um

den Abraum für die Sulfidproduktion zu entfernen. Insgesamt wurden 439.022

Tonnen Erz gefördert (Geschäftsjahr 2022: 355.519 Tonnen) mit 8.051.617

Tonnen Abfall (Geschäftsjahr 2022: 5.593.875 Tonnen). Es wurde mit einer

höheren Abraumquote von 18,34 im Vergleich zu 15,73 im Vorjahr gefördert,

was in erster Linie auf die Abbaureihenfolge zurückzuführen ist.

Goldproduktion im vierten Quartal

* Bei der Schließung der CIL-Anlage wurden 362 Unzen Gold aus dem Kreislauf

ohne Mühlenbeschickung gereinigt, verglichen mit dem gleichen Zeitraum des

Geschäftsjahres 2022, in dem 1.942 Unzen Gold produziert und 1.998 Unzen aus

der Mühlenbeschickung von 119.409 Tonnen bei einem durchschnittlichen

Goldgehalt von 0,95 g/t und einer Gewinnung von 54,72 % gewonnen wurden.

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte 4.409 Unzen Gold. Die Mühle

verarbeitete 124.768 Tonnen sulfidisches Erz mit einem Erzgehalt von 1,66

g/t und einer Ausbeute von 66,47 %, was eine Verbesserung gegenüber der

Produktion im 3. Quartal darstellt.

FINANZERGEBNISSE

Finanzielle Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023

* Die Goldverkäufe erbrachten einen Umsatz von 12,39 Mio. USD, ein Rückgang

gegenüber den 14,44 Mio. USD im Geschäftsjahr 2022. Die Goldeinnahmen

umfassten 10,64 Mio. USD aus 5.912 Unzen Gold, das aus Oxid-Erz zu einem

durchschnittlichen Realisierungspreis von 1.800 USD pro Unze produziert

wurde (Geschäftsjahr 2022: 8.016 Unzen zu einem Preis von 1.870 USD/Unze)

und 1,75 Mio. USD aus 1.148 Unzen Gold, das aus sulfidischem Erz zu einem

realisierten Goldpreis von 1.949 USD/Unze produziert wurde (Geschäftsjahr

2022: null).

* Die Bruttomarge betrug 1,75 Mio.USD (Geschäftsjahr 2022: 0,63 Mio. USD) aus

der Selinsing-Produktion, was in erster Linie auf die hohen Fixkosten

zurückzuführen ist, die für den Zeitraum des CIL-Betriebs angefallen sind,

während die CIL in die Wartungs- und Instandhaltungsphase übergegangen ist.

* Die Barkosten pro Unze aus der Oxidanlage sanken um 6 % auf 1.622 USD/Unze

für das Jahr, gegenüber 1.723 USD/Unze im Geschäftsjahr 2022. Dies war auf

eine höhere Qualität der Mühlenbeschickung zurückzuführen, die teilweise

durch einen Rückgang der Ausbeute auf 44,87 % (CIL) von 62,66 % (CIL) im

Geschäftsjahr 2022 ausgeglichen wurde. Die Barkosten pro Unze aus der

Sulfidflotationsanlage betrugen 917 USD/Unze (Geschäftsjahr 2022: null).

* Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf

5,96 Mio. USD, ein Rückgang von 15,08 Mio. USD gegenüber dem 30. Juni 2022.

Die liquiden Mittel des Unternehmens bestehen in erster Linie aus Geldern,

die bei renommierten Finanzinstituten gehalten werden, und wurden auf

Geldkonten angelegt. Der Rückgang ist in erster Linie auf die verlängerte

Anlaufphase und eine Störung in der Sulfidflotationsanlage zurückzuführen.

Die kommerzielle Produktion begann erst im August 2023, also nach dem

Jahresende.

* Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15,12 Mio. USD

(Geschäftsjahr 2022: 12,99 Mio. USD) entsprach 14,17 Mio. USD, die in

Selinsing für die Entwicklung des Sulfidprojekts investiert wurden,

einschließlich des Baus der Flotationsanlage, der Aufrüstung und des Abbaus

der Abraumlagerungsanlage (Tailings Storage Facility,?TSF"), der

Flussumleitung und der Abraumaktivitäten (Geschäftsjahr 2022: 10,73 Mio.

USD), während 0,95 Mio. USD (Geschäftsjahr 2022: 2,26 Mio. USD) in die

Explorations- und Evaluierungsprojekte in Murchison investiert wurden.

Finanzergebnisse des vierten Quartals

* Die Goldverkäufe im vierten Quartal brachten Einnahmen in Höhe von 3,18 Mio.

USD aus 1.910 Unzen Gold, davon 1,44 Mio. USD aus der

Oxidverarbeitungsanlage für 762 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen

Realisierungspreis von 1.883 USD pro Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres

2022: 450 Unzen zu einem Preis von 1.890 USD pro Unze) und 1,74 Millionen

USD aus der Sulfidflotationsanlage für 1.148 Unzen Gold zu einem

durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.949 USD/Unze (4. Quartal des

Geschäftsjahres 2022: null).

* Der Bergbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamer Amortisierung und

Abschreibung erwirtschaftete eine Bruttomarge von 0,45 Mio. USD, ein Anstieg

von 64 % gegenüber 0,27 Mio. USD im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2022.

* Die Barkosten aus der Oxid-CIL-Goldproduktion stiegen im 4. Quartal um 72 %

auf 2.200 USD/Unze gegenüber 1.282 USD/Unze im 4. Quartal des

Geschäftsjahres 2022. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Fixkosten

zurückzuführen, die für die Gewinnung des Restgoldes aus dem CIL-Kreislauf

anfallen. Die Cash-Kosten der Sulfidflotationsgoldproduktion lagen bei 917

USD/Unze (4. Quartal des Geschäftsjahres 2022): null).

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

In Selinsing konzentrierten sich die Entwicklungsarbeiten auf den Abschluss des

Baus und die Inbetriebnahme der Flotationsanlage in der Selinsing-Goldmine in

Malaysia. Der Bau der Anlage wurde mit Gesamtkosten von 18,2 Mio. USD im Rahmen

des Budgets abgeschlossen.

Strategisch geplante Bau- und Inbetriebnahmemaßnahmen kennzeichneten den Verlauf

des Projekts, wobei die Inbetriebnahme der Anlage eine Reihe von Aktivitäten

einleitete. Infolgedessen arbeitet die Anlage effizient und erreicht bis Februar

2023 90 % ihrer Auslegungskapazität.

Nach dem Jahresende, am 22. September 2023, erreichte das Unternehmen die

kommerzielle Produktion, indem es im August 2023 an 30 aufeinanderfolgenden

Tagen mit 90 % seiner geplanten Produktionskapazität arbeitete. In diesem

Zeitraum lag die Verfügbarkeit der Mühle bei 94 %.

Strategische Pausen und Wiederaufnahmen beim Bau der TSF und der

Vorabbaumaßnahmen bei Buffalo Reef wurden mit dem Gesamtzeitplan des Projekts in

Einklang gebracht.

Um den laufenden Betrieb zu unterstützen, wurden nach Jahresende mehrere

Maßnahmen eingeleitet, wie die Lieferung eines neuen Bohrgeräts und die

Einrichtung eines Sprengstoffdepots. Darüber hinaus wurden Verbesserungen an der

bestehenden Infrastruktur, wie z. B. die Erweiterung der

Probenaufbereitungsanlagen, vorgenommen und damit die Voraussetzungen für

künftige Projektmeilensteine und rationalisierte Produktionsprozesse geschaffen.

Murchison-Goldprojekt

Im 4. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 wurden keine Bohrungen durchgeführt. Das

Unternehmen konzentrierte sich auf die Aktualisierung und Überprüfung der

Bohrziele bei Gabanintha und reduzierte die Explorationsaktivitäten, um während

der Fertigstellung der Erschließung der Selinsing-Sulfidanlage liquide Mittel zu

erhalten, wobei es feststellte, dass die Kosten für Bohrungen in Westaustralien

aufgrund eines Mangels an Arbeitskräften und Bohrgeräten um über 30 % gestiegen

sind. Das Unternehmen setzt die Instandhaltung der Anlage und anderer

Einrichtungen fort, um sie für eine effiziente Inbetriebnahme bei Wiederaufnahme

der Produktion vorzubereiten. Für Unterbringung und Verpflegung ist

vollumfänglich gesorgt, um Verwaltungs-, Explorations- und Bergbauaktivitäten

durchzuführen.

Exploration

Malaysia

Im zweiten, dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 wurden in

Selinsing keine Explorationsbohrungen durchgeführt, um während der letzten

Phasen des Baus, der Inbetriebnahme und des Hochfahrens der Sulfidanlage liquide

Mittel zu erhalten. Die Explorationsaktivitäten zur Identifizierung weiterer

Oxid- und Sulfidmineralisierungen werden voraussichtlich im Geschäftsjahr 2024

wieder aufgenommen.

Westaustralien

Auch beim Murchison-Projekt wurden die Explorationsaktivitäten im Geschäftsjahr

2023 reduziert, um in der Endphase der Erschließung der Sulfidanlage bei

Selinsing liquide Mittel zu erhalten, und beschränkten sich weitgehend auf die

laufende Überprüfung historischer Karten und Berichte für das Gabanintha-

Projekt.

Die Bohrungen der Phase 2, die Teil eines zweijährigen Explorationsplans sind,

zielten auf tiefere Erweiterungen in den Burnakura-Liegenschaften ab, um die

Produktion zu erweitern. Die Ergebnisse bestätigten die Erweiterungen der

Goldmineralisierung mit hohen Gehalten von bis zu 17,8 g/t Gold, die über 150 m

vertikal unterhalb der aktuellen NOA-Mineralressource liegen. Dies deutet auf

ein beachtliches Potenzial für eine Erweiterung der Mineralressourcen hin. Die

Ergebnisse zeigten eine größere Mächtigkeit, einen höheren Gehalt und eine

stärkere Alteration in der Tiefe, was darauf hindeutet, dass das Potenzial der

NOA-Lagerstätten durch gezielte Exploration weiter erschlossen werden kann. Es

besteht ein großes Potenzial für einen tieferen Abbau in historischen Gruben und

für den Übergang zum Untertagebau, wobei die Aussichten über die derzeitige

Grenze von 1,6 km hinausgehen. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören 4 m mit

12,0 g/t Gold bei NOA 7/8 und 2 m mit 17,8 g/t Gold bei NOA 4-6.

Erklärung der qualifizierten Person

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung

wurden von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer qualifizierten Person

gemäß NI43-101, die von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt wurde, geprüft und

genehmigt.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20-%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt ungefähr 220 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die

höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der

Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden

Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com/) oder kontaktieren Sie:

Richard Cushing, MMY Vancouver

Tel.: +1-604-638-1661 Durchwahl 102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, bei denen es

sich nicht um historische Fakten handelt, und die die Pläne des Unternehmens

hinsichtlich seiner Mineralprojekte, die Erwartungen hinsichtlich des

Abschlusses der Hochlaufphase bis zum Erreichen des Zielproduktionsniveaus in

Selinsing und deren Zeitplan, die Erwartungen hinsichtlich der anhaltenden

Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoffe von Lieferanten zu beziehen, die

Erwartungen hinsichtlich der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und

des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan sowie den Zeitplan und die

Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und Ereignisse, auf die in

dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, beinhalten. Im Allgemeinen sind

zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie?plant",

?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",?vorgesehen",

?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft nicht" oder

?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus

an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse

?unternommen",?erscheinen" oder?erreicht"?könnten",?werden könnten" oder

?werden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren,

derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von

jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert

oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen

unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche,

wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in

Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie

Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com (http://www.sedar.com/) einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren

und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die

geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows,

die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche

Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen

können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen

auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis

von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten

zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse

der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing

und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige

Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten,

treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass

Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann

keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser

sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

legen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen

unterliegt.

°