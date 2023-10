GNW-Adhoc: Nikkiso verstärkt seine Aktivitäten in den USA zur Unterstützung seines wachsenden Wasserstoffgeschäfts

^TEMECULA, Kalifornien, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy &

Industrial Gases Group (der?Konzern"), Teil von Nikkiso Co., Ltd., gab heute

bekannt, dass das Unternehmen das vollständige Eigentum an seiner Anlage in

Murrieta, Kalifornien, sowie 6,6 Hektar Land erworben hat, um seine Produktions-

und Testaktivitäten zu erweitern.

Derzeit baut und testet der Konzern kryogene Verdampfer, Wärmetauscher, Prozess-

Skids, Luftzerlegungsanlagen und Verflüssigungsprodukte. Mit der Erweiterung

kommen vier Wasserstoff-Teststationen am Standort hinzu, um das wachsende

Wasserstoffgeschäft des Konzerns zu unterstützen.

?Die Wasserstoffwirtschaft nimmt mit der Energiewende an Fahrt auf, und Nikkiso

spielt dabei eine wichtige Rolle", sagte Peter Wagner, CEO, Nikkiso Clean Energy

& Industrial Gases.?Die Erweiterung der Anlage ermöglicht es uns, den Betrieb

auszubauen und die weltweite Nachfrage nach unseren hochmodernen kryogenen

Produkten und Technologien besser zu bedienen."

Die Bauarbeiten werden in der ersten Hälfte des Jahres 2024 beginnen.

Über Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist Teil der Industrial Division

von Nikkiso Co., Ltd. in Japan. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in

Südkalifornien und verfügt weltweit über Anlagen, Büros und Servicezentren für

die Herstellung und den Service von Geräten zur Verarbeitung kryogener Gase

(Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Verarbeitungsanlagen für

Industriegase, die Verflüssigung von Erdgas (LNG), die Verflüssigung von

Wasserstoff, Ammoniak sowie die CO2-Abscheidung und -Verflüssigung.

Medienkontakt

Lisa Adams

+1 405 492 1689

