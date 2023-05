GNW-Adhoc: Novotech sponsert BIO 2023 APAC Summit und Endpoints-Podiumsdiskussion zum Aufbau von Kontakten in der Biotechnologie mit China

^BOSTON, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf den

asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut für

Biotechnologie, sponsert den BIO 2023 APAC Summit und die Endpoints-Sitzung zum

Thema Forging New Biotech Ties with China (Knüpfen neuer Kontakte in der

Biotechnologie mit China).

Barry Murphy, CCO von Novotech, nimmt an der Podiumsdiskussion im Rahmen des

APAC Summit zum Thema Diversity and Beyond - Tapping the Potential of the Asia

Pacific for Clinical Trials (Vielfalt und mehr - Erschließung des Potenzials des

asiatisch-pazifischen Raums für klinische Studien) teil.

Novotech, ein Auftragsforschungsinstitut für Biotechnologie mit globaler Präsenz

und mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Beratungsdienstleistungen für

klinische Studien und Arzneimittelentwicklung im asiatisch-pazifischen Raum,

wurde diesen Monat für den renommierten CRO Leadership Award 2023 ausgewählt,

weil es die Erwartungen seiner Kunden aus der Biotechnologiebranche übertroffen

hat.

Treffen Sie hier das Team von Novotech auf dem BIO 2023 (https://novotech-

cro.com/events/bio-international-convention-person)

Der APAC Summit konzentriert sich auf den asiatisch-pazifischen Raum, in dem

mehr als 40 % der Weltbevölkerung leben und der eine der kulturell

vielfältigsten Regionen für klinische Studien ist.

In den letzten 10 Jahren hat sich diese Region zu einem zunehmend attraktiven

Ziel für klinische Studien entwickelt und wird im Jahr 2022 fast 50 % aller

neuen klinischen Studien weltweit ausmachen.

Das Gipfeltreffen wird die grenzüberschreitenden Möglichkeiten und spannenden

biomedizinischen Innovationen aus der APAC-Region durch Podiumsdiskussionen

beleuchten. Es bringt Experten aus der Branche und aus Institutionen für

klinische Studien aus der Region zusammen, um den aktuellen Stand der Dinge und

vor allem zukünftige Entwicklungen und Perspektiven für erfolgreiche Strategien

für klinische Studien in der APAC-Region zu diskutieren.

Registrieren Sie sich über Ihre BIO-Anmeldung. Alle Teilnehmer am General

Access- und Premier Access-Programm haben Zugang zum APAC Summit.

Datum: 5. Juni

Zeit:

APAC Summit: 10.00 - 13.00 Uhr

Podiumsdiskussion zu Vielfalt: 11.00 - 12.00 Uhr

Novotech ist auch Sponsor der Endpoints @#BIO23-Sitzung Forging New Biotech Ties

with China (Knüpfen neuer Kontakte in der Biotechnologie mit China) und Andy

Liu, Head of China von Novotech, wird als Sprecher an der Podiumsdiskussion

teilnehmen.

Während Chinas Einfluss auf die Arzneimittelforschung weiter zunimmt, haben

Biopharmaunternehmen in den USA und Europa die Landschaft der

Arzneimittelentwicklung auf dem zweitgrößten Pharmamarkt der Welt sorgfältig

ausgelotet. In der Sitzung wird erörtert, wie große und kleine

Biotechnologieunternehmen eine wirklich globale Strategie entwickeln können -

und was dies alles mit sich bringt.

Podiumsteilnehmer:

* Andy Liu, Head of China, Novotech

* Weiguo Su, Executive Director, CEO & CSO, Hutchmed

* Min Li, Gründerin & CEO, SciNeuro Pharmaceuticals

* Kerry Blanchard, Mitbegründerin, Chairman & CEO, Perpetual Medicines

* Moderator: John Carroll, Editor & Gründer, Endpoints News

Anmeldung hier (https://bio23.endpts.com/) Dies ist eine virtuelle Live-

Veranstaltung.

Datum: 7. Juni

Zeit: 13.00 - 13.55 Uhr ET

Eine in diesem Monat von Novotech und Citeline veröffentlichte Umfrage unter

klinischen Führungskräften in der Biopharmazie ergab, dass unter den operativen

Herausforderungen die Kosten für 32 % der Befragten die größte Sorge darstellen,

gefolgt von der Patientenrekrutierung mit 29 %. Die Studie ergab auch, dass die

Befragten in China und Australien erhebliche klinische Vorteile sehen.

Laden Sie den Bericht hier herunter

(https://pages.pharmaintelligence.informa.com/novotech-bio-research-report)

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und

unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe

bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem

asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für

die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech wurde für den CRO Leadership Award 2023 ausgewählt und als eines der

Top 10 der weltweit führenden Auftragsforschungsinstitute bewertet, erhielt den

Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence Award sowie den

Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award und hat in

den letzten drei Jahren 45 Partnerschaftsvereinbarungen für leitende Prüfzentren

unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech-cro.com/)

Novotech ist das führende CRO im asiatisch-pazifischen Raum mit weltweiten

Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches Auftragsforschungsinstitut

mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten für die

Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat Erfahrung

mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der

Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden aus

der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im asiatisch-

pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech hat

weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter https://novotech-cro.com/contact

°