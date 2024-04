GNW-Adhoc: Novotech veröffentlicht Forschungsbericht über klinische Studienlandschaft bei akuter myeloischer Leukämie für Biotechs im klinischen Stadium

^BOSTON, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das globale klinische

Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem

Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung

fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen,

hat einen Expertenbericht mit dem Titel Acute Myeloid Leukaemia - Global

Clinical Trial Landscape (https://bit.ly/49rKOlR) (Akute myeloische Leukämie -

Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht, der eine kritische,

datengestützte Analyse der neuesten Entwicklungen in der Forschung zur akuten

myeloischen Leukämie (AML) bietet.

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die AML-

Finanzierungslandschaft, die Studiendichte, Daten zur Patientenrekrutierung in

verschiedenen Regionen, den Behandlungsstandard, neue Therapien, die jüngsten

USFDA-Zulassungen und regulatorische Trends. Zudem umfasst er auch eine

eingehende SWOT-Analyse, um die strategische Entscheidungsfindung zu

unterstützen, Forschungsbereiche zu priorisieren und Herausforderungen für

Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium zu identifizieren.

AML ist eine maligne Erkrankung der blutbildenden Stammzellen, die durch eine

gestörte Differenzierung und ein unkontrolliertes Wachstum der myeloischen

Linien gekennzeichnet ist.

Der Bericht Acute Myeloid Leukaemia - Global Clinical Trial Landscape

(https://bit.ly/49rKOlR) stellt fest, dass die globale Biotechnologie- und

Biopharmaziebranche seit 2019 über 1.000 klinische Studien zu AML initiiert hat.

Die Daten der klinischen Studien zeigen:

* Nordamerika führt mit 40 %

* Asien-Pazifik liegt mit 33 % an zweiter Stelle

* Europa steht mit 22 % an dritter Stelle

* Der Rest der Welt trägt einen moderaten Anteil von 5 % bei.

?In Nordamerika halten die Vereinigten Staaten mit 86 % die Mehrheit der

Studien, während in Europa Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien bei den

AML-Studien führend sind, was den Beitrag der Region zum Fortschritt der

Forschung zeigt. Innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums haben China und

Australien zusammen den höchsten Anteil an Studien (rund 65 %). Unter den

Ländern im Rest der Welt steht Israel mit 55 % der AML-Studien an der Spitze",

so der Bericht.

Der Bericht umfasst eine Untersuchung der verschiedenen AML-Risikofaktoren,

darunter Alter, Geschlecht, chemische Belastung, Rauchen, frühere

Krebsbehandlungen und genetische Veranlagung.

Der Bericht hebt auch hervor, dass Chemotherapie in der Regel in Verbindung mit

einer zielgerichteten medikamentösen Therapie zur Behandlung der AML eingesetzt

wird, stellt jedoch fest, dass sich das Behandlungsparadigma?hin zu

personalisierten Ansätzen verschiebt, die sich an molekularen und genetischen

Profilen orientieren und zielgerichtete Therapien einschließen. Das Ziel ist es,

die Präzisionsmedizin für AML voranzutreiben, indem wir ihre sich entwickelnden

molekularen Komplexitäten verstehen."

In dem Bericht heißt es:?Klinische Studieninitiativen in der

Präzisionsonkologie für AML revolutionieren die Behandlungsansätze, treiben

transformative Fortschritte voran und verbessern die Ergebnisse für die

Patienten."

Die Inzidenzdaten zeigen große Unterschiede zwischen den Regionen, wobei Asien

mit 46,6 % fast die Hälfte der weltweiten Diagnosen auf sich vereint (Europa

22,1 %, Nordamerika 14,7 % und Rest der Welt 16,6 %). Aus diesem Grund haben

Mediziner in Asien Maßnahmen ergriffen, um die Früherkennung zu unterstützen und

die zunehmende Belastung in der Region zu verringern.

* Asien meldete über 68.000 AML-Fälle, wobei Festlandchina, Indien und Japan

etwa 30 % zur weltweiten Inzidenz in der asiatisch-pazifischen Region

beitrugen.

* Allein auf das chinesische Festland entfielen über 35 % der gemeldeten AML-

Fälle in Asien.

* In Europa wurden über 32.000 AML-Fälle dokumentiert, was mehr als 20 % der

weltweiten Inzidenz ausmacht.

* Auf die nordamerikanischen Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten und

Kanada, entfielen mit über 21.000 AML-Fällen rund 15 % der weltweiten

Inzidenz.

Weitere Schlüsseldaten, die in diesem Bericht behandelt werden, sind:

* Bei der Risikokapitalfinanzierung liegen die Vereinigten Staaten an der

Spitze (1786,7 Mio. USD), gefolgt von China (1218,5 Mio. USD), wobei

zwischen den einzelnen Ländern eine große Kluft besteht.

* Zu den führenden Unternehmen, die Mittel für AML erhielten, gehörten Opna

Bio SA, Shorla Oncology, CytosinLab Therapeutics Co. Ltd. und OncoVerity

Inc.

* Das Aufkommen molekularer Studien hat die diagnostische und therapeutische

Landschaft der AML revolutioniert.

* Von der FDA zugelassene molekulare zielgerichtete Medikamente, darunter

FLT3-, IDH1- und IDH2-Inhibitoren, sowie mutationsunabhängige Wirkstoffe wie

Venetoclax und Gemtuzumab Ozogamicin unterstreichen den Fokus auf Präzision

in der AML-Behandlung.

* Die Daten zur Entwicklung von AML-Medikamenten zeigen 105 Medikamente in

präklinischen Stadien, 113 in Phase I, 104 in Phase II und 22 in Phase III.

* Die auf dem Markt befindlichen Arzneimittel gegen AML weisen eine Vielzahl

von Molekülarten auf. Kleine Moleküle machen den Großteil (> 65 %) dieser

Arzneimittel aus, während Proteine und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate den

restlichen Anteil ausmachen.

* Die wichtigsten identifizierten Möglichkeiten waren:

* Die laufende Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung neuer

Wirkstoffe und Immuntherapien mit verbesserter Wirksamkeit und

reduziertem Toxizitätsprofil.

* Die Ermittlung zuverlässiger Biomarker kann dazu beitragen,

Behandlungsstrategien zu personalisieren und das Ansprechen auf

bestimmte Wirkstoffe vorherzusagen.

* Die Erforschung von Früherkennungsmethoden könnte die Prognose und die

Behandlungsergebnisse verbessern.

Zu den von der FDA in den letzten zwei Jahren für AML zugelassenen Medikamenten

gehört Ivosidenib, insbesondere für die Verwendung in Kombination mit Azacitidin

zur Behandlung neu diagnostizierter AML mit einer anfälligen IDH1-Mutation.

Olutasidenib-Kapseln wurden speziell für rezidivierte oder refraktäre AML-Fälle

mit einer anfälligen IDH1-Mutation zugelassen. Quizartinib wurde für die

Behandlung von neu diagnostizierter FLT3 ITD-positiver AML bei Erwachsenen

zugelassen. Darüber hinaus wurde der LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay auch als

Begleitdiagnostikum für Quizartinib zugelassen.

Das Research-Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich

kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die

weltweiten Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien und zeigen auf, welche

Regionen die höchsten Studienvolumina aufweisen und welche einzigartigen

Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie befassen sich mit den potenziellen und

realen Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen

konfrontiert sind, in der Hoffnung, die Entscheidungsfindung bei klinischen

Studien positiv zu beeinflussen und zu informieren, um so die Erfolgsquoten

neuer Therapien zu verbessern.

Laden Sie den Bericht hier herunter (https://bit.ly/49rKOlR)

Für weitere Informationen oder um mit einem Expertenteammitglied zu sprechen,

besuchen Sie www.Novotech-CRO.com (https://bit.ly/49rKOlR)

