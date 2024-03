GNW-Adhoc: OBI Pharma kündigt Posterpräsentationen zu OBI-992 und zur GlycOBIT-AWK-Plattform auf der AACR-Jahrestagung 2024 an

^TAIPEI, Taiwan, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (TPEx:

4174) hat heute präklinische Daten zu OBI-992 bekanntgegeben, einem potenziell

in seiner Klasse führenden Anti-TROP2-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Bei

der Untersuchung mit vergleichbaren TROP2-AWK zeigte OBI-992 in verschiedenen

präklinischen Tiermodellen eine höhere Antitumor-Wirksamkeit, überlegene PK/PD-

Eigenschaften und ein günstiges Sicherheitsprofil. Darüber hinaus werden

präklinische Daten zur neuartigen, ortsspezifischen, proprietären GlycOBI(TM)-AWK-

Plattform vorgestellt, die eine verbesserte In-vivo-Wirksamkeit und Stabilität

in Tiermodellstudien belegen.

Diese Daten werden auf der Jahrestagung der American Association of Cancer

Research (AACR) vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien (USA),

vorgestellt.

?Unsere Daten deuten darauf hin, dass OBI-992 das Potenzial hat, ein Best-in-

Class-TROP2-AWK zu werden. OBI-992 bindet an ein TROP2-Epitop, das sich von dem

von Datopotamab und Sacituzumab unterscheidet. OBI-992 weist eine geringere

unspezifische Bindung auf, was zu einer geringeren Off-Target-Zytotoxizität im

Vergleich zu vergleichbaren AWK führen sollte. OBI-992 zeigte in mehreren CDX-

und PDX-Modellen eine bemerkenswerte Antitumor-Wirksamkeit. Darüber hinaus

zeigte OBI-992 in Tiermodellen einen ausgezeichneten Bystander-Effekt und eine

synergistische Wirksamkeit in Kombination mit PARP-Inhibitoren oder Anti-PD1.

OBI-992 erwies sich bei Cynomolgus-Affen als zirkulationsstabil und gut

verträglich, was auf ein gutes Sicherheitsprofil schließen lässt", so Dr. Ming-

Tain Lai, Chief Scientific Officer von OBI.?Darüber hinaus hat OBI eine

proprietäre ortsspezifische AWK-Konjugationsplattform - GlycOBI - entwickelt, um

homogene AWK herzustellen. Präklinische Studien haben gezeigt, dass die von der

GlycOBI-Plattform abgeleiteten AWK eine bessere Antitumor-Wirksamkeit und ein

besseres PK-Profil aufweisen. Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser

Plattform, neuartige AWK zu entwickeln, um einen bisher nicht gedeckten

medizinischen Bedarf zu decken und Krebspatienten bessere

Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Diese ermutigenden Ergebnisse rechtfertigen

die weitere klinische Entwicklung."

Titel: OBI-992, a novel TROP2 targeting antibody-drug conjugate, displayed

excellent antitumor efficacy in various animal models

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1126) (1)

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1126) (OBI-992, ein

neuartiges, gegen TROP2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, zeigte in

verschiedenen Tiermodellen eine ausgezeichnete Antitumor-Wirksamkeit)

Autoren(*): Wan-Fen Li, Ming-Feng Chiang, Hao-Cheng Weng, Jhih-Jie Yang, Hsin-

Shan Wu, Chun-Jung Lin, Ping-Tzu Chiu und Ming-Tain Lai

Titel der Sitzung: Antibody-Drug Conjugates and Bispecific Antibodies

(Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und bispezifische Antikörper)

Ort: Posterabschnitt 23

Nummer der Postertafel: 4

Nummer der Abstract-Präsentation: 1893

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 8. April 2024. 09:00 - 12:30 Uhr

Titel: In vitro characterization of a novel TROP2-targeting antibody-drug

conjugate OBI-992

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6287) (2)

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6287) (In-vitro-

Charakterisierung eines neuartigen, auf TROP2 abzielenden Antikörper-Wirkstoff-

Konjugats, OBI-992)

Autoren(*): Tzer-Min Kuo, Ting-Yu Chang, Jye-Yu Huang, Wei-Chien Tang, Chun-Jung

Lin, Yi-Chen Wu, Chi-Huan Lu, Hao-Cheng Weng, Yu-Jung Chen, Yu-Hsuan Tsao,

Cheng-Yen Wei, Lifen Shen, Wan-Fen Li und Ming-Tain Lai

Titel der Sitzung: Antibody-Drug Conjugates (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate)

Ort: Posterabschnitt 21

Nummer der Postertafel: 11

Nummer der Abstract-Präsentation: 3130

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 8. April 2024. 13:30 - 17:00 Uhr

Titel: Development of a novel site-specific ADC glycan platform with potential

for improved in vivo efficacy and stability of the ADC in animal studies

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7659) (3)

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7659) (Entwicklung

einer neuartigen ortsspezifischen AWK-Glykan-Plattform mit Potenzial zur

Verbesserung der In-vivo-Wirksamkeit und Stabilität des AWK in Tierstudien)

Autoren(*): Teng-Yi Huang, Yin-Cheng Hsieh, Ka-Shu Fung, Yu-Chao Huang, Chi-

Sheng Shia, Ming-Feng Chiang, Nan-Hsuan Wang, Wan-Fen Li und Ming-Tain Lai

Titel der Sitzung: Antibody-Drug Conjugates (Antikörper-Wirkstoff-Konjugate)

Ort: Posterabschnitt 21

Nummer der Postertafel: 30

Nummer der Abstract-Präsentation: 3149

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Montag, 8. April 2024. 13:30 - 17:00 Uhr

Titel: OBI-992, a novel TROP2 targeting antibody drug conjugate demonstrates

superior in vivo PK/PD properties and a favorable safety profile

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8043) (4)

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8043) (OBI-992, ein

neuartiges, gegen TROP2 gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, zeigt in vivo

überlegene PK/PD-Eigenschaften und ein günstiges Sicherheitsprofil)

Autoren(*): Chi-Sheng Shia, Shih-Ni Wen, Ren-Yu Hsu, Jyy-Shiuan Tu, Hui-Wen

Chang, Wan-Fen Li und Ming-Tain Lai

Titel der Sitzung: Pharmacology and Pharmacogenetics (Pharmakologie und

Pharmakogenetik)

Ort: Posterabschnitt 24

Nummer der Postertafel: 20

Nummer der Abstract-Präsentation: 7179

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Mittwoch, 10. April 2024. 09:00 - 12:30 Uhr

(*) OBI Pharma, Inc., Taipei, Taiwan.

1 (https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/1126), 2

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/6287), 3

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/7659), 4

(https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/20272/presentation/8043) : Abstracts der

AACR-Jahrestagung 2024 online

Die E-Poster werden auf der AACR-Jahrestagung ab dem 5. April, 12:00 Uhr ET, und

ab dem 11. April auf der Website von OBI Pharma (http://www.obipharma.com

(http://www.obipharma.com/)) zum Durchblättern zur Verfügung stehen.

Über OBI-992

OBI-992 ist ein auf TROP2 abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das

einen potenten Topoisomerase-I-Inhibitor enthält, der Tumorzellen abtötet. TROP2

wird in einer Vielzahl von soliden Tumoren wie Lungen-, Brust-, Eierstock- und

Magenkrebs stark exprimiert, was es zu einem idealen Ziel für die Krebstherapie

macht.

OBI-992 verwendet einen einzigartigen hydrophilen, enzymatisch spaltbaren

Linker, der im Blutkreislauf stabil ist, aber die zytotoxische Nutzlast

innerhalb der Tumorzellen freisetzt. OBI-992 zeigte in Tiermodellen eine

bemerkenswerte Antitumor-Wirksamkeit, verbesserte pharmakokinetische

Eigenschaften und ein günstiges Sicherheitsprofil. OBI-992 erhielt im Januar

2024 die US-amerikanische IND-Zulassung. Der Beginn von Phase-I/II-Studien zur

Wirksamkeit und Sicherheit am Menschen ist für Anfang des zweiten Quartals 2024

geplant.

Der zielgerichtete TROP2-Antikörper wurde im Dezember 2021 von Biosion,

Inc., www.Biosion.com (http://www.biosion.com/), einlizenziert. OBI Pharma

besitzt die Vertriebsrechte für OBI-992 außerhalb Chinas.

Über GlycOBI(TM)

OBI hat eine einzigartige Glykan-AWK-Plattform (GlycOBI(TM)) entwickelt, die in

einem?Plug-and-Play"-Format vorliegt und mit beliebigen Antikörpern, Linkern

und Nutzlasten in verschiedenen Wirkstoff-Antikörper-Verhältnissen kompatibel

ist. Unter Verwendung der proprietären Enzymtechnologie von OBI (EndoSymeOBI(TM))

erzeugt GlycOBI ortsspezifische homogene AWK mit einem effizienten und

skalierbaren Verfahren. Der Konjugationsprozess von GlycOBI vermeidet eine

Störung der Antikörperstruktur und stellt sicher, dass das AWK ähnliche

biophysikalische Eigenschaften wie der native Antikörper aufweist. Darüber

hinaus hat die Linker-Technologie von OBI die Konjugationseffizienz der Nutzlast

verbessert, die Aggregationsneigung verringert und die Halbwertszeit der AWK-

Produkte verlängert. GlycOBI hat die Einschränkungen herkömmlicher AWK

überwunden und in verschiedenen In-vivo-Tests eine bessere Wirksamkeit und

Stabilität erzielt.

GlycOBI(TM) und EndoSymeOBI(TM) sind Marken von OBI Pharma, Inc.

Über OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein im Jahr 2002 gegründetes, im klinischen Stadium tätiges

Onkologieunternehmen mit Hauptsitz in Taiwan. Ziel des Unternehmens ist die

Entwicklung neuartiger Krebstherapeutika für Patienten mit hohem ungedecktem

medizinischem Bedarf.

Das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio des Unternehmens, das auf

Globo H abzielt, umfasst zwei aktive Globo H-Immuntherapie-Impfstoffe: Adagloxad

Simolenin (ehemals OBI-822) und OBI-833. Unter Verwendung der einzigartigen AWK-

Plattformen des Unternehmens, einschließlich GlycOBI(TM), entwickelte OBI seine

neuartigen AWK-Pipelines OBI-992, OBI-902 und OBI-904, die auf TROP2 bzw.

Nectin-4 abzielen. Zur Pipeline von OBI gehört auch das erste auf AKR1C3

ausgerichtete niedermolekulare Prodrug OBI-3424, das in Gegenwart des Enzyms

Aldoketo-Reduktase 1C3 (AKR1C3) selektiv ein starkes DNA-alkylierendes

Antitumormittel freisetzt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

www.obipharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung

historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige klinische Studien,

Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche

Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von

OBI Pharma, einschließlich der von OBI Pharma bei der taiwanesischen Wertpapier-

und Futures-Behörde eingereichten Unterlagen, genannt und erörtert.

