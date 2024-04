GNW-Adhoc: One Za'abeel eröffnet The Offices, doppelt lizenzierte Büroräume im One Za'abeel Tower

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- One

Za'abeel, das kultige, von der ICD (Investment Corporation of Dubai) entwickelte

Mischnutzungsprojekt, freut sich, die Eröffnung von The Offices bekannt zu geben

- ultraluxuriöse, doppelt lizenzierte Büroräume für Unternehmen im One Za'abeel

Tower. Die Grade-A-Büros sind auf dem besten Weg, Dubais ultimative

Geschäftsadresse zu werden, da sie mit ihrer einzigartigen doppelten

Lizenzierung sowohl für in der Dubai World Trade Centre Free Zone (DWTC FZ)

registrierte globale als auch für im Inland registrierte lokale Unternehmen

gleichermaßen attraktiv sind.

One Za'abeel besteht aus den beiden Wolkenkratzern One Za'abeel Tower und One

Za'abeel The Residences, die von The Link, einem 230 m langen, freitragenden

Gebäude in 100 m Höhe, durchschnitten werden. Die einzigartige Form der

Nutzungsmischung in Verbindung mit der strategisch günstigen Lage hat dem

Projekt den Spitznamen?The Gateway to Dubai's Central Business District"

eingebracht.

The Offices befinden sich auf 17 Etagen im One Za'abeel Tower und haben eine

Gesamtfläche von 26.013 Quadratmetern.

Das mit Blick auf Nachhaltigkeit errichtete Projekt zeichnet sich durch

vorbildliche Umwelteffizienz und Nachhaltigkeitsstandards aus und wurde im

Dezember 2023 mit dem LEED-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.

Bei The Offices handelt es sich um Smart Offices, in denen intelligente

Technologien zur Automatisierung und Energieoptimierung aller Elektro-,

Beleuchtungs-, Klima- und Lüftungssysteme eingesetzt werden. Auf diese Weise

kann der Energieverbrauch reguliert werden, während gleichzeitig eine angenehme

Innentemperatur aufrechterhalten wird. Außerdem bieten die bodentiefen Fenster

eine Fülle von natürlichem Licht und einen ungehinderten Blick auf die Stadt.

Aktuell ist One Za'abeel dabei, die Zertifizierungen WiredScore und SmartScore

zu erhalten.

Die erstklassige Lage der Büros im Rahmen der Nutzungsmischung ermöglicht einen

einfachen Zugang zu allen Angeboten von One Za'abeel. Die Mieter können ihre

Gäste zu einem Essen in einem der vielen von Michelin inspirierten Restaurants

in The Link einladen, Meetings oder Veranstaltungen in den Konferenzräumen des

One&Only One Za'abeel Resort abhalten, ihre Gäste zu einem Aufenthalt im Resort

oder im einzigartigen Fitness- und Erholungshotel SIRO einladen oder sich

einfach in den Geschäften, Restaurants und Bars im Einzelhandelspodium treffen.

Über das Ökosystem der Angebote der Büroflächen hinaus bieten The Offices

weitere herausragende Dienstleistungen und fortschrittliche Einrichtungen, wie

z. B. einen rund um die Uhr betriebenen Concierge- und Sicherheitsdienst, 7

Tiefgaragenebenen und Smart Parking, einen Parkservice und die Nähe zu

öffentlichen Verkehrsmitteln.

Issam Galadari, Director von One Za'abeel Holdings, kommentierte:?Wir glauben,

dass der richtige Standort den Geschäftserfolg beschleunigt, und freuen uns

daher, The Offices im One Za'abeel Tower eröffnen zu können. Aufgrund seiner

Lage mitten im Herzen Dubais wird dies zweifellos die ultimative

Geschäftsadresse für Unternehmen und Investoren werden, die luxuriöse, geräumige

und vernetzte Büros mit Zugang zu Einzelhandelseinrichtungen, weltberühmten

Hotels und gehobener Küche nur eine Fahrt mit dem Aufzug entfernt bietet. Wir

freuen uns darauf, innovative Unternehmen in The Offices willkommen zu heißen

und zu sehen, wie sie florieren, wenn sie auf all das zugreifen, was One

Za'abeel zu bieten hat."

