GNW-Adhoc: Penske LKW-Leasing bietet seinen Kunden den P7-C EV- LKW von REE Automotive für Vorführungen und Bestellungen in ganz Nordamerika an

^- Der REE(®) Elektro-LKW von Penske wird am REE-Stand auf der ACT Expo in Las

Vegas zu sehen sein.

- Der P7-C ist das weltweit erste FMVSS-zertifizierte elektrische Allradfahrzeug

vollständig ausgestattet mit By-Wire-System mit einer Reichweite von bis zu 169

(https://ree.auto/vehicles/p7-c-chassis-cab/) Meilen und einer fahrerzentrierten

Kabine, die mit einem 16-Fuß Wabash (NYSE: WNC) DuraPlate(®)-Aufbau mit Rampe

ausgestattet ist.

- REE und Penske werden während der ACT Expo in Las Vegas eine gemeinsame

Pressekonferenz abhalten, um ihre Zusammenarbeit zu erläutern.

LAS VEGAS, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REE Automotive Ltd.

(http://ree.auto) (Nasdaq: REE), ein Automobiltechnologieunternehmen und

Anbieter von vollständig elektrisch betriebenen LKWs und Plattformen, gab heute

bekannt, dass Penske LKW-Leasing (https://www.pensketruckleasing.com), ein

führender globaler Transportdienstleister, fortan REE Elektro-LKWs bei Kunden,

die an der Elektrifizierung ihrer Flotten interessiert sind, für Demos und

Bestellungen vorführen wird, was dem aktuellen Auftragsbestand von REE in Höhe

von 50 Millionen US-Dollar weiteren Auftrieb verleihen wird.

?Wir freuen uns darauf, das von REE drahtgebundenes Fahrzeug in unser Elektro-

LKW-Angebot aufzunehmen und unseren Flottenkunden die Möglichkeit zu geben, das

Fahrzeug vorzuführen und die Technologie aus erster Hand zu erleben", sagte Paul

Rosa, Senior Vizepräsident of Procurement & Fleet Planning bei Penske.

Paul Rosa und Daniel Barel, Mitbegründer und CEO von REE, werden am 22. Mai

2024 um 12:45 Uhr PT auf der ACT Expo am REE-Stand Nr. 3723 eine gemeinsame

Pressekonferenz abhalten, um ihre Zusammenarbeit zu erläutern.

Die Kunden von Penske werden die Möglichkeit haben, die beabsichtigten Vorteile

des weltweit ersten nach den Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)

zertifizierten, softwaregesteuerten Elektrofahrzeugs, angetrieben durch die

REEcorner(®) Technologie, die eine vollständige Verdrahtung ermöglicht:

* Überlegene Manövrierfähigkeit und Allradantrieb

* Erhöhte Sicherheit durch ausfallsichere Auslegung über Redundanzen in

Hardware und Software

* Fahrerzentrierte Kabine mit hervorragender Ergonomie und niedriger

Fahrgestellhöhe

* REEcorners für Wartungsfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten

(TCO) konzipiert

* Starke Restwerte

* Zukunftssicher, autonom und über die Luft aufrüstbar (OTA)

* Modularer Aufbau und kurze Markteinführungszeit

* Optimale Energieeffizienz

?Die heutige Ankündigung ist ein Beweis für die Synergie zwischen der

revolutionären Technologie von REE und dem Engagement von Penske, führend in der

Transport- und Logistikbranche zu sein", sagte Daniel Barel, CEO und

Mitbegründer von REE Automotive.?Dies ist das Ergebnis einer langen

Zusammenarbeit und der Einbeziehung der Kundenwünsche von Penske. Wir arbeiten

derzeit an weiteren P7-C-Konfigurationen, um die Auslastung innerhalb des

umfangreichen Produktangebots von Penske zu maximieren. Durch die Zusammenarbeit

mit Wabash bei dieser Umrüstung sind wir davon überzeugt, dass wir Penske ein

hervorragendes Produkt anbieten können, das die Anforderungen des Unternehmens

erfüllt und gleichzeitig unser Angebot an Umrüstern erweitert, die sich nahtlos

in die REE-Plattformen integrieren lassen."

REE hat mit Wabash (https://onewabash.com/) (NYSE: WNC) zusammengearbeitet, um

den P7-C mit einem maßgeschneiderten DuraPlate(®) Lkw-Aufbau auszustatten, der

die einzigartigen Eigenschaften des niederflurigen, allradgelenkten und

allradgetriebenen P7-C nutzt. Die Leichtbaueigenschaften der DuraPlate-

Technologie von Wabash verbessern die Machbarkeit elektrischer Fahrgestelle für

Flotten bei gleichzeitiger Langlebigkeit. Fahrzeuge, angetrieben durch REE sind

aufrüstbar und so konzipiert, dass sie erhebliche Vorteile für Aufbauten bieten,

darunter:

* Kein Drill: Integrierte Befestigungsschweißmuttern, so dass die Aufbauten

direkt an den Rahmenträgern befestigt werden können

* Wartung der Batterie: Zugänglich von der Unterseite des Fahrgestells

* Flacher Boden mit integrierter Rampe: Strukturelle Vorteile und

Gewichtseinsparungen durch den Wegfall zusätzlicher

Karosseriebefestigungssätze und Einzelradaufhängung zur Reduzierung der

Karosseriespannungen. Die Rampe nutzt die Vorteile der Niederflur-

Boxenkonfiguration.

* Elektrische Integration: Plug-and-Play-Fahrgestellkabelbäume für elektrische

und ADAS-Systeme auf dem Nachrüstmarkt

* Fahrerassistenzsysteme: Nahtlose Integration von Fremdsystemen; Kamerabilder

können direkt auf dem Infotainment-Bildschirm angezeigt werden

Wenn Sie mehr über die patentierte Technologie und das einzigartige Angebot von

REE Automotive erfahren möchten, mit dem das Unternehmen neue Wege in der

Elektromobilität beschreitet, besuchen Sie www.ree.auto (http://www.ree.auto).

Über REE Automotive

REE Automotive (Nasdaq: REE) ist ein Automobiltechnologieunternehmen, das es

Unternehmen ermöglicht, auf seinen modularen Plattformen Elektrofahrzeuge in

verschiedenen Formen und Größen zu bauen. Fahrzeuge mit REE(®)-Antrieb sind mit

dem revolutionären REEcorner(®) ausgestattet, der wichtige Fahrzeugkomponenten

(Lenkung, Bremsen, Aufhängung, Antriebsstrang und Steuerung) in einem einzigen

kompakten Modul zwischen Fahrgestell und Rad zusammenfasst. Als erstes

Unternehmen, das ein vollständiges Elektrofahrzeug in den USA nach FMVSS

zertifiziert hat, macht die von REE entwickelte drahtlose Technologie für die

Steuerung von Antrieb, Lenkung und Bremse eine mechanische Verbindung

überflüssig. Die Verwendung von vier identischen REEcorners(®) ermöglicht es

REE, die flachsten EV-Plattformen der Branche herzustellen, die mehr Platz für

Passagiere, Fracht und Batterien bieten. REE-Plattformen sind zukunftssicher,

autonom, bieten niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) und verkürzen die

Markteinführungszeit für Flotten, die elektrifiziert werden sollen, drastisch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ree.auto (http://www.ree.auto).

Über Penske LKW-Leasing

Penske LKW-Leasing ist ein Unternehmen von Penske Transportation Solutions mit

Hauptsitz in Reading, Pennsylvania. Als führender Anbieter innovativer

Transportlösungen betreibt und wartet Penske mehr als 445.000 Fahrzeuge und

bedient seine Kunden von mehr als 980 Wartungseinrichtungen und mehr als 2.650

Vermietstationen in ganz Nordamerika aus. Zu den Lösungen von Penske gehören

Full-Service-LKW-Leasing, Flottenwartung, LKW-Vermietung, gebrauchte LKW und ein

umfassendes Angebot an Technologien, um die Welt in Bewegung zu halten. Besuchen

Sie PenskeTruckLeasing.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4112889-

1&h=510473271&u=http%3A%2F%2Fpensketruckleasing.com%2F&a=PenskeTruckLeasing.com)

um mehr zu erfahren.

Ansprechpartner für die Medien

Malory Van Guilder

Skyya PR für REE Automotive

+1 651-335-0585

ree@skyya.com (mailto:ree@skyya.com)

Ansprechpartner für Investoren

Kamal Hamid

VP Investorenbeziehungen | REE Automotive

+1 303-670-7756

investors@ree.auto (mailto:investors@ree.auto)

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der

?Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von

1995, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung

und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden

Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf,

Aussagen über die Erwartungen, Hoffnungen, Überzeugungen, Absichten oder

Strategien der REE oder ihres Managementteams in Bezug auf die Zukunft. So

verwendet die REE beispielsweise zukunftsgerichtete Aussagen, wenn sie die

Vorteile ihres Fahrzeugdesigns, ihre Absicht, zusätzliche P7-C-Konfigurationen

anzubieten, ihre Absicht, eine Pressekonferenz mit Penske auf der ACT Expo

abzuhalten, das Potenzial der Demo, dem aktuellen Auftragsbestand von REE in

Höhe von 50 Millionen US-Dollar weiteren Auftrieb zu verleihen und Penskes

Absicht, den P7-C seinen Kunden vorzuführen, erörtert. Darüber hinaus sind alle

Aussagen, die sich auf Pläne, Projektionen, Prognosen oder andere

Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen,

einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen, zukunftsgerichtete Aussagen.

?Die Wörter?anstreben",?antizipieren",?erscheinen",?annähern",?glauben",

?fortsetzen",?könnten",?einschätzen",?erwarten",?vorhersehen",

?beabsichtigen",?können",?könnten",?planen",?möglich",?potenziell",

?vorhersagen",?projizieren",?suchen",?sollten",?würden",?entworfen",

?anstreben" und ähnliche Ausdrücke (oder die negative Version solcher Wörter

oder Ausdrücke) können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen

dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können

zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser

Mitteilung können unter anderem Aussagen über die strategischen und

geschäftlichen Pläne, die Technologie, die Beziehungen und die Ziele der REE

enthalten, einschließlich ihrer Fähigkeit, die Zertifizierungsanforderungen zu

erfüllen, die Auswirkungen von Trends auf und das Interesse an unserem Geschäft

oder Produkt, geistiges Eigentum, die Wachstumserwartungen der REE und ihre

zukünftigen Ergebnisse, Operationen und finanziellen Leistungen und Bedingungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und

Annahmen der REE in Bezug auf zukünftige Ereignisse und basieren auf den zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen sowie auf den derzeitigen

Erwartungen, Prognosen und Annahmen. Obwohl die REE davon ausgeht, dass die

Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln,

angemessen sind, sind solche Aussagen mit einer unbekannten Anzahl von Risiken,

Ungewissheiten, Einschätzungen und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen

können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften

erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert

werden. Diese Faktoren lassen sich nur schwer genau vorhersagen und liegen

möglicherweise außerhalb der Kontrolle der REE. Zukunftsgerichtete Aussagen in

dieser Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden,

und die REE übernimmt keine Verpflichtung, ihre zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen, falls sich die Umstände ändern sollten, es sei denn,

dies wird von den Wertpapier- und anderen anwendbaren Gesetzen verlangt. In

Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten sollten Anleger bedenken, dass

Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen, die in einer zukunftsgerichteten

Aussage in dieser Mitteilung erwähnt werden, möglicherweise nicht eintreten.

Zu den Unwägbarkeiten und Risikofaktoren, die sich auf die künftige Leistung der

REE auswirken und zu Abweichungen von den tatsächlichen Ergebnissen führen

könnten, gehören unter anderem: REEs Fähigkeit, ihren strategischen Plan zu

vermarkten, einschließlich ihres Plans, ihre P7-Produktreihe erfolgreich zu

evaluieren, die behördliche Zulassung zu erhalten, zu produzieren und zu

vermarkten; REEs Fähigkeit, die Beziehungen zu ihren derzeitigen Tier-1-

Lieferanten und strategischen Partnern aufrechtzuerhalten und auszubauen; die

Entwicklung von REEs fortgeschrittenen Prototypen zu marktfähigen Produkten;

REEs Fähigkeit, die Fertigungskapazitäten durch Beziehungen zu Tier-1-

Lieferanten zu erweitern und zu skalieren; REEs Schätzungen von Absatz, Ausgaben

und Rentabilität sowie die zugrunde liegenden Annahmen; REEs Abhängigkeit von

seinem britischen Engineering Center of Excellence für die Entwicklung,

Validierung, Verifizierung, Prüfung und Zulassung seiner Produkte; REEs

begrenzte Betriebsgeschichte; Risiken im Zusammenhang mit dem Aufbau von REEs

Lieferkette; Risiken im Zusammenhang mit den Plänen für die erste kommerzielle

Produktion der REE; die Abhängigkeit der REE von potenziellen Lieferanten, von

denen einige nur eine einzige oder eine begrenzte Bezugsquelle haben werden; die

Entwicklung des Marktes für kommerzielle Elektrofahrzeuge; Risiken im

Zusammenhang mit der Verletzung der Datensicherheit, dem Ausfall von

Informationssicherheitssystemen und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes;

Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Mindestpreisvorgaben der

Nasdaq; Zukünftige Verkäufe unserer Wertpapiere durch bestehende Großaktionäre

oder durch uns könnten zu einem Rückgang des Marktpreises für die Stammaktien

der Klasse A führen; potenzielle Unterbrechungen der Schifffahrtsrouten aufgrund

von Unfällen, politischen Ereignissen, internationalen Feindseligkeiten und

Instabilität, Piraterie oder terroristischen Handlungen; intensiver Wettbewerb

im Bereich der Elektromobilität, auch mit Konkurrenten, die über wesentlich mehr

Ressourcen verfügen; Risiken im Zusammenhang mit der Tatsache, dass REE in

Israel gegründet wurde und israelischem Recht unterliegt; die Fähigkeit von REE,

weiterhin in seine Plattform zu investieren; die Auswirkungen von

Zinsänderungen, der anhaltende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und

andere weltweite Gesundheitsepidemien oder -ausbrüche, die auftreten können,

sowie ungünstige globale Bedingungen, einschließlich makroökonomischer und

geopolitischer Unsicherheit; das globale wirtschaftliche Umfeld, die allgemeinen

Markt-, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern, in denen

wir tätig sind; der anhaltende militärische Konflikt in Israel; Schwankungen der

Zinssätze und Wechselkurse; die Notwendigkeit, hochqualifiziertes technisches

Personal anzuwerben, auszubilden und zu halten; Änderungen von Gesetzen und

Vorschriften, die sich auf die REE auswirken; die Fähigkeit der REE, geistige

Eigentumsrechte durchzusetzen, zu schützen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit

der REE, Ingenieure und andere hochqualifizierte Mitarbeiter zu halten, um ihre

Ziele voranzutreiben; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den

Abschnitten?Risikofaktoren" und?Vorsichtshinweis in Bezug auf

zukunftsgerichtete Aussagen" im Jahresbericht der REE, der bei der U. S.

Securities and Exchange Commission (die?SEC") am 27. März 2024 und in späteren

Einreichungen bei der SEC dargelegt sind.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80ebc8dc-7caf-4d3a-

b4fb-ab3ad3706c7c/de

