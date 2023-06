GNW-Adhoc: Rackspace Technology kooperiert mit Google Cloud für Angebot von innovativen generativen KI-Diensten und -Lösungen mittels Nutzung der FAIR-Praxis

GNW-Adhoc: Rackspace Technology ernennt visionären Technologieexperten Srini Koushik zum globalen Leiter neuer Ausgründung - Foundry for Generative AI by Rac...

GNW-Adhoc: Rackspace Technology nimmt am Texas Digital Government Summit 2023 teil

GNW-Adhoc: Rackspace Technology bringt "Foundry for Generative AI by Rackspace" auf den Markt

GNW-Adhoc: Rackspace Technology ist Gewinner des Excellence in Server and Storage Sales, Americas Award

GNW-Adhoc: Rackspace Technology nimmt am AWS Summit in Washington D.C. teil

Heute im Fokus

Novartis verkauft Augenmedikament für Milliardensumme weiter. Ford findet Käufer für Werk in Saarlouis. Deutsche Bank: Verlegung von Kundendaten der Postbank bald abgeschlossen. Mercedes mit großem Rückruf in den USA. Apple-Aktie an der NASDAQ vor neuem Rekordhoch. Inflationsdruck im Euroraum sinkt im Juni - Kerninflation etwas höher. ADLER stellt sich hinter Rechtsvorstand. Buffett stockt bei Occidental auf.