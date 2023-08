GNW-Adhoc: Rackspace Technology nimmt an der VMware Explore teil, um das Private-Cloud-Portfolio des Unternehmens zu präsentieren

GNW-Adhoc: Rackspace Technology in zwei ISG Provider LensT-Berichten über das Google Cloud Partner Ecosystem in den USA das zweite Jahr in Folge als führend ...

GNW-Adhoc: Rackspace Technology arbeitet mit AWS zur Entwicklung von sicheren, verantwortungsvollen KI-Lösungen mit Foundry for AI by Rackspace (FAIR) zusammen

GNW-Adhoc: Rackspace Technology kündigt FAIR Learn an, ein innovatives KI-Schulungsprogramm, das Teil des Gesamtprogramms Foundry for Generative AI by Racksp...

Heute im Fokus

Analyst sieht bei Apple mögliches Interesse an Disney-Ableger ESPN. CureVac vergrößert operativen Verlust. Bitcoin unter Druck: Kryptowährung rutscht auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Nach Turbulenzen: Chinas Notenbank will an Immobilien-Politik schrauben. Stellantis steckt Millionen in CTR-Lithiumprojekt. SynBiotic: Geplante Cannabis-Legalisierung schiebt deutsche Marihuana-Aktie an.