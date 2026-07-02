GNW-Adhoc: Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence

Werte in diesem Artikel

^Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Kauf von

Unternehmensteilen

Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David

Wer­bung Wer­bung

Brown Defence

03. Jul 2026 / 08:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Augsburg, 03.Juli 2026 - Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige

Wer­bung Wer­bung

Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den

Erwerb von David Brown Defence in Form der Anteile an DB Defence Holdco SARL

unterzeichnet.

David Brown Defence hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist auf

hochpräzise Getriebe für den Marine- und Landverteidigungssektor spezialisiert.

Die Übernahme stellt eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden

Portfolios von RENK im Marinesektor dar. Insbesondere erhält RENK dadurch Zugang

Wer­bung Wer­bung

zu hochwertigen Marineprogrammen der nächsten Jahre sowie zu einem langfristigen

Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme im Vereinigten

Königreich, in Kanada und Australien, einschließlich Geschäftsmöglichkeiten im

Aftermarket-Bereich. Darüber hinaus wird die Übernahme es dem Konzern

ermöglichen, erhebliche Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu

erschließen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen

Genehmigungen und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Ende der Insiderinformation

--------------------------------------------------------------------------------

GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)

--------------------------------------------------------------------------------

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Sprache |Deutsch |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Unternehmen|Renk Group AG |

| | |

| |Gögginger Str. 73 |

| | |

| |86159 Augsburg |

| | |

| |Germany |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Telefon |(498) 215-7000 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Fax | |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|E-Mail |investors@renk.com |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Internet |https://www.renk.com/ |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|LEI |894500H8CNSZ53EI6K63 |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Börsen |? DE000RENK730, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - |

| |Regulierter Markt, RENK73; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hannover Stock Exchange, Boerse Hannover|

| |- Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -|

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Hamburger Börse, Boerse Hamburg - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse München, Boerse Muenchen - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - |

| |Freiverkehr, RENK73; DE - Tradegate Exchange, Open Market, RENK73;|

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|Indices |MDAX, HDAX (Performance), MDAX (Kursindex), DAX Supersector |

| |Industrials (Performance) |

+-----------+------------------------------------------------------------------+

Â°