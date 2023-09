GNW-Adhoc: Revolution in der Entdeckung von Impfstoffen: Neue Daten validieren die KI-Plattform von Evaxion und versprechen Senkung der Risiken und Kosten be...

Werte in diesem Artikel

^* Evaxion ist das erste Unternehmen, das ein KI-Modell validiert hat, das die

moderne Impfstoffentwicklung übertrifft

* Das KI-Modell von Evaxion sagt die Wirksamkeit von Impfstoffen in Modellen

für Infektionskrankheiten voraus

* Diese Ergebnisse bedeuten, dass die Verwendung von EDEN(TM) eine schnellere,

günstigere und risikoärmere Entwicklung von Impfstoffen im Vergleich zu den

derzeitigen Ansätzen ermöglichen wird

KOPENHAGEN, Dänemark, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S

(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das?Unternehmen"), ein im klinischen Stadium

tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-

gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, hat mit der Validierung seiner KI-

gestützten Impfstoffentdeckungsplattform EDEN(TM) einen bahnbrechenden

Meilenstein in der Impfstoffforschung erreicht. Die Daten werden auf der

Konferenz Vaccines Europe in Berlin vorgestellt, die vom 14. bis 15. September

stattfindet.

Der neu ernannte CEO von Evaxion, Christian Kanstrup, dazu:?Diese aufregenden

Ergebnisse unterstreichen die einzigartige Fähigkeit unserer KI-Plattformen,

schnell neue Ziele zu generieren. Diese Beschleunigung der Impfstoffentwicklung

senkt nicht nur die Kosten, sondern minimiert auch die Risiken, insbesondere in

Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, in denen es noch keine

Impfstoffe gibt. Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, im Kampf gegen die

wachsende Herausforderung durch bakterielle Krankheiten einen wichtigen Beitrag

zu leisten. Ich freue mich darauf, diese bahnbrechenden Erkenntnisse mit

potenziellen Partnern zu diskutieren."

?Wir sind begeistert, dass wir eindeutige Beweise dafür vorlegen können, dass

EDEN(TM) in der Lage ist, immunologisch relevante Impfstoffziele auf vollständig

automatisierte und unvoreingenommene Weise auszuwählen. Durch proteomweite KI-

Vorhersagen identifiziert dieses Tool nicht nur schützende Proteine, sondern

sagt auch das Schutzniveau voraus, das jedes einzelne bietet", so der Gründer

und Chief AI Officer Andreas Holm Mattsson.

Andreas Holm Mattsson schloss:?Evaxion ist damit das erste Unternehmen, das

bakterielle Impfstoffantigene ausschließlich mit Hilfe von Computermethoden

identifiziert und entwickelt und damit die Ansätze der umgekehrten Vakzinologie

übertrifft. Wir glauben, dass dies einen Paradigmenwechsel in der

Impfstoffforschung einläutet."

Der Vortrag mit dem Titel?Novel AI-Powered Vaccine Target Discovery Platforms

for Bacterial & Viral Infectious Diseases" (Neuartige KI-gestützte Plattformen

zur Entdeckung von Impfstoffzielen für bakterielle und virale

Infektionskrankheiten) wird auf der Vaccines Europe 2023

(https://www.oxfordglobal.co.uk/vaccines/) zu hören sein. Er präsentiert

überzeugende Daten, die die Fähigkeiten von EDEN(TM) anhand mehrerer

bakterieller Krankheitserreger und präklinischer Infektionsmodelle bestätigen.

Bemerkenswert ist, dass die Antigene, für die EDEN(TM) den höchsten Schutz

voraussagt, auch in präklinischen Infektionsmodellen am besten abschneiden, was

ihr Potenzial als Impfstoffkomponenten bestätigt. Diese Korrelation zwischen KI-

Vorhersage und In-vivo-Schutz wurde für mehrere bakterielle Krankheitserreger

nachgewiesen, für die es derzeit keine Humanimpfstoffe gibt.

Über EDEN(TM)

EDEN(TM) ist eine unternehmenseigene KI-Plattform, die in der Lage ist, schnell

diejenigen Antigene zu identifizieren, die eine robuste und hochgradig

schützende Immunantwort gegen praktisch jede bakterielle Infektionskrankheit

auslösen. EDEN(TM) ist vollständig KI-gesteuert und wurde entwickelt, um

Impfstoffkandidaten schneller und kostengünstiger zu identifizieren als die

derzeit modernsten Methoden. Mit EDEN(TM) verfolgen wir einen neuartigen Ansatz

bei der Entwicklung von Impfstoffen, um das weltweit zunehmende Problem der

Antibiotikaresistenz zu bekämpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere

Website (https://www.evaxion-biotech.com/aitechnology/eden).

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges

Biotechnologieunternehmen, das weltweit führende KI-Plattformen entwickelt. Die

unternehmenseigenen und skalierbaren Technologien von Evaxion nutzen die Macht

der KI, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige

Immuntherapien für Krebs, bakterielle und virale Erkrankungen zu entwickeln. Das

Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten mit ungedecktem

klinischem Bedarf durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu

verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und die bahnbrechenden

Immuntherapien des Unternehmens besuchen Sie bitte www.evaxion-biotech.com

(http://www.evaxion-biotech.com/).

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A

des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E

des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter

?abzielen",?glauben",?erwarten",?hoffen",?anstreben",?beabsichtigen",

?können",?könnten",?antizipieren",?erwägen",?fortsetzen",?schätzen",

?planen",?potenziell",?vorhersagen",?projizieren",?werden"?können haben",

?wahrscheinlich",?sollten",?würden" und andere Wörter und Begriffe mit

ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,

die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den

Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den

Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen

Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts,

das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde,

einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer

Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der

Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit,

Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen

Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs

und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,

rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich

der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des

anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser

Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere

Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in

den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F und

in anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten

Unterlagen enthalten sind, die Sie unter www.sec.gov einsehen können. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

