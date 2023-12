GNW-Adhoc: Robex gibt die Ergebnisse des dritten Quartals 2023 bekannt

^QUEBEC CITY, Dec. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex"

oder das?Unternehmen") (TSXV: RBX) gibt heute seine Betriebs- und

Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2023 bekannt.

Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer:?Ein weiteres starkes

Betriebsergebnis in Nampala, das den unglaublichen Einsatz des erweiterten

Managementteams seit Anfang des Jahres belegt. Die Betriebsleistung von Nampala

unterstützt weiterhin die Entwicklung der Gruppe hin zu einem mittelgroßen

Goldproduzenten in Westafrika. Wir sind auf dem besten Weg, unsere Produktions-

und Kostenprognose für 2023 zu erfüllen(1). Wir möchten allen Mitarbeitern von

Robex für ihre harte Arbeit danken."

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge und Finanzdaten in dieser

Pressemitteilung in kanadischen Dollar (CAD) angegeben.

ZUSAMMENFASSUNG DER HÖHEPUNKTE FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2023 IM VERGLEICH ZUM

DRITTEN QUARTAL 2022

Nampala-Minenbetrieb

* Die Produktion erreichte im dritten Quartal 2023 13.375 Unzen, verglichen

mit 11.124 Unzen im gleichen Zeitraum 2022, trotz eines Rückgangs des in der

Anlage in Nampala verarbeiteten Erzes. Dieser Anstieg der Goldproduktion um

20,2 % wurde dank einer Steigerung der verarbeiteten Tonnage um 25,5 %

erreicht und ermöglichte es dem Unternehmen, die Menge des verkauften Goldes

um 446 Unzen bzw. 14.090 Unzen zu erhöhen, verglichen mit 13.644 Unzen im

gleichen Zeitraum 2022.

* In dem am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Quartal wurden trotz der

Regenzeit in Nampala insgesamt 1.321.387 Tonnen Material aus den Gruben

gefördert, davon 1.057.271 Tonnen Abraum und 264.116 Tonnen Erz, was einer

Abraumquote von 4,0 entspricht, die im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr

2022 stabil ist. Im selben Zeitraum des Jahres 2022 wurden 2.065.818 Tonnen

Material abgebaut, davon 1.667.252 Tonnen Abraum und 398.566 Tonnen Erz, was

einem Abraumverhältnis von 4,2 entspricht.

* Der Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten(2) von 1.083 CAD pro verkaufter

Unze Gold im dritten Quartal 2023 im Vergleich zu 1.291 CAD pro verkaufter

Unze im selben Zeitraum 2022 erklärt sich durch diesen Rückgang des

abgebauten Abraums und den Rückgang der Abraumkosten von 1.857.631 CAD, die

in den nachhaltigen Investitionsausgaben enthalten sind, was teilweise durch

höhere Betriebskosten von 1.064.811 CAD ausgeglichen wurde.

Finanzen

* Die Einnahmen aus dem Goldverkauf beliefen sich auf 36.188.940 CAD,

verglichen mit 30.749.561 CAD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Die

positive Abweichung von 5.439.379 CAD ist zurückzuführen auf:

* Anstieg des durchschnittlichen realisierten Verkaufspreises pro

verkaufter Unze(3) von 2.568 CAD im Vergleich zu 2.254 CAD

* Anstieg der verkauften Unzen um 3,3 % aufgrund einer besseren Produktion

im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022.

* Die Betriebseinnahmen des Bergbausegments beliefen sich im dritten Quartal

2023 auf 15.097.580 CAD, ein Plus von 9,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum

im Jahr 2022. Dieser Anstieg wurde natürlich durch den Anstieg der

Bergbaugewinne beeinflusst.

* Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn für das dritte Quartal

2023 in Höhe von 6.243.934 CAD ging im Vergleich zu 6.448.074 CAD im selben

Zeitraum 2022 leicht zurück.

* Die Nettoverschuldung(3) belief sich für den Zeitraum zum 30. September

2023 auf 46.321.438 CAD, verglichen mit 21.673.490 CAD zum 31. Dezember

2022. Dies ist auf die Umsetzung des Taurus-Überbrückungskredits

zurückzuführen, dessen Abrufsaldo sich zum 30. September 2023 auf

46.557.832 CAD belief. Die Rückzahlung von Kreditlinien von 11.370.939 CAD

am 31. Dezember 2022 auf 5.355.331 CAD am 30. September 2023 begrenzt den

Anstieg der Nettoverschuldung in diesem Zeitraum.

* Im dritten Quartal 2023 erwirtschaftete die Geschäftstätigkeit einen

positiven Cashflow in Höhe von 10.169.150 CAD, verglichen mit 5.210.524 CAD

im dritten Quartal 2022. Dieser Anstieg von 4.958.626 CAD erklärt sich

größtenteils durch die positive Nettoveränderung der nicht zahlungswirksamen

Posten des Betriebskapitals von 4.456.775 CAD.

SUMMARY OF PRODUCTION AND FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF FISCAL YEAR

2023

Three-month periods ended September

30

2023 2022 Variations

-------------------------------------------------------------------------------

Ounces of Gold Produced 13 375 11 124 20,2 %

Ounces of Gold Sold 14 090 13 644 3,3 %

$ $

REVENUES - GOLD SALES 36 188 940 30 749 561 17,7 %

-------------------------------------------------------------------------------

MINING INCOME 18 339 381 16 809 948 9,1 %

-------------------------------------------------------------------------------

OPERATING INCOME 10 084 570 10 577 175 -4,7 %

-------------------------------------------------------------------------------

NET INCOME 6 833 453 6 988 863 -2,2 %

-------------------------------------------------------------------------------

ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS:

Net income 6 243 934 6 448 074 -3,2 %

Basic earnings per share 0,007 0,011 -35,3 %

Diluted earnings per share 0,007 0,011 -35,2 %

-------------------------------------------------------------------------------

CASH FLOW

Cash flows from operating activities 10 169 150 5 210 524 95,2 %

Cash flow from operating activities per

share(4) 0,011 0,009 30,4 %

As of As of

September 30 December 31

2023 2022 Variations

-------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ASSETS 311 646 607 251 761 308 23,8 %

-------------------------------------------------------------------------------

TOTAL LIABILITIES 97 316 568 55 206 985 76.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

NET DEBT(4) 46 321 438 21 673 490 113,7 %

-------------------------------------------------------------------------------

AUSBLICK UND STRATEGIE FÜR 2023

Die Ziele der Gruppe für das das Ende des Jahres 2023 lauten wie folgt:

* Verbesserte Leistung von Nampala: Durch die Umsetzung des neuen Abbauplans

im Jahr 2023 konnten die Abbautätigkeiten optimiert werden, insbesondere

während der Regenzeit. Die Produktion entspricht der Prognose des

Managements von 48.000 bis 52.000 Unzen. Das Management setzt Initiativen

um, um die Verfügbarkeit der Mühle und die Kapazität der bestehenden Mühle

zur Verarbeitung von Übergangserz zu erhöhen.

* Fortsetzung der Vorbereitungen für den Bau der Kiniero-Mine: Wie geplant

führten Geologenteams Definitionsbohrungen und technische Arbeiten durch.

Mit der Veröffentlichung der endgültigen Durchführbarkeitsstudie am 23. Juni

wurde der Bauplan bestätigt. Das Management hat damit begonnen,

spezialisierte Teams für die Planung dieses Bauprojekts einzusetzen, und es

wurden umfangreiche technische und rechtliche Vorbereitungsarbeiten

durchgeführt.

* Fortschritte bei den Verhandlungen über die Finanzierung des Kiniero-

Projekts: Das Unternehmen konnte den Überbrückungskredit in Höhe von 35 Mio.

USD in Anspruch nehmen, der im Rahmen der Finanzierung des Taurus Mining

Finance Fund No.2 L.P. aufgenommen wurde und der voraussichtlich am

22. Dezember 2023 vollständig zurückgezahlt wird.

Das Management setzt die Verhandlungen mit Taurus fort, um das Kiniero-

Goldprojekt in Guinea mit bis zu 115 Mio. USD zu finanzieren, um die Rückzahlung

des Überbrückungskredits und die Finanzierung der Kapitalerschließungs- und

Betriebskapitalkosten abzudecken.

Ausführliche Informationen

Wir empfehlen den Lesern dringend, den Lagebericht und die konsolidierten

Finanzberichte von Robex für das dritte Quartal zum 30. September 2023 zu lesen,

die auf der Website des Unternehmens im Abschnitt für Investoren

unter: robexgold.com (http://www.robexgold.com/) verfügbar sind, um eine

umfassendere Diskussion der Finanzergebnisse des Unternehmens zu erhalten.

RECONCILIATIONS AND CALCULATIONS

Net Debt Calculation

As of As of

September 30 December 31

2023 2022

-------------------------------------

$ $

Lines of credit 5 355 331 11 370 939

Bridge loan 46 557 832 ---

Long-term debt 219 713 1 395 215

Obligations locatives 12 330 707 12 518 742

Less: Cash (18 142 145 ) (3 611 406 )

-------------------------------------------------------------

NET DEBT 46 321 438 21 673 490

-------------------------------------------------------------

Die nachstehende Tabelle enthält eine Überleitung zu der am direktesten

vergleichbaren Finanzkennzahl im Jahresabschluss, den Gesamtverbindlichkeiten

abzüglich des Umlaufvermögens, für den aktuellen und den Vergleichszeitraum.

As of As of

September 30 December 31

2023 2022

-------------------------------------

$ $

TOTAL LIABILITIES 97 316 568 55 206 985

Less:

Payable (19 086 832 ) (17 957 004 )

Warrants (1 946 823 ) ---

Environmental liabilities (456 280 ) (424 138 )

Deferred tax liabilities (9 902 599 ) (10 106 230 )

Other long-term liabilities (1 460 451 ) (1 434 717 )

-------------------------------------------------------------------

64 463 584 25 284 896

-------------------------------------------------------------------

CURRENT ASSETS 46 925 856 32 095 698

Less:

Stocks (16 389 115 ) (17 648 967 )

Debtors (8 411 186 ) (8 867 852 )

Prepaid expenses (788 176 ) (805 914 )

Deposits Paid (1 079 078 ) (1 161 559 )

Deferred financing charges (2 116 156 ) ---

-------------------------------------------------------------------

18 142 145 3 611 406

-------------------------------------------------------------------

NET DEBT 46 321 438 21 673 490

-------------------------------------------------------------------

Berechnung der nachhaltigen Gesamtkosten (pro verkauftem Unzen Gold)

Dreimonatszeiträume Neunmonatszeiträume

zum 30. September zum 30. September

2023 2022 2023 2022

----------------------------------------------------

Ounces of Gold Sold 14 090 13 644 37 830 38 295

(in dollars)

Mining expenses 10 679 996 9 615 185 30 239 337 25 974 168

Mining royalties 1 124 569 955 430 3 049 434 2 768 525

-------------------------------------------------------------------------------

Total Cash Cost 11 804 565 10 570 615 33 288 771 28 742 693

-------------------------------------------------------------------------------

Sustaining Capital

Expenditures 3 459 494 7 041 422 14 875 365 21 712 615

-------------------------------------------------------------------------------

All-in sustaining cost 15 264 059 17 612 037 48 164 136 50 455 308

-------------------------------------------------------------------------------

All-in sustaining cost

(per ounce of gold sold) 1 083 1 291 1 273 1 318

-------------------------------------------------------------------------------

Berechnung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit (je Aktie)

Für den Dreimonatszeitraum zum 30. September 2023 belief sich der Cashflow aus

der Geschäftstätigkeit auf 10.169.150 CAD und die unverwässerte gewichtete

durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien auf 899.859.635, was einem

Betrag pro Aktie von 0,011 CAD entspricht. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022

betrug der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 5.210.524 CAD und die

unverwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen

Aktien 601.203.403, was einem Betrag pro Aktie von 0,009 CAD entspricht.

Berechnung des durchschnittlichen realisierten Verkaufspreises (pro verkaufter

Unze Gold)

Diese Kennzahl setzt sich aus den Goldverkaufserlösen geteilt durch die Anzahl

der verkauften Unzen Gold zusammen.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen

mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen

engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle

Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges

Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali

und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Für weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. RENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC.

Aurélien Bonneviot, Chief Robert Thaemlitz

Executive Officer Account Manager

Stanislas Prunier, Investor

Relations & Corporate Development +1 416 644-2020 or +1 212 812-7680

+1 581 741-7421 E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

E-Mail: investor@robexgold.com (http://www.renmarkfinancial.com/)

www.robexgold.com

(http://www.robexgold.com/)

NICHT AUF IFRS BASIERENDE UND SONSTIGE FINANZKENNZAHLEN

Die Geschäftsergebnisse des Unternehmens wurden in Übereinstimmung mit den

International Financial Reporting Standards (?IFRS") erstellt. Das Unternehmen

legt jedoch auch die folgenden, nicht auf IFRS basierenden Finanzkennzahlen,

nicht auf IFRS basierenden Finanzverhältnissen und ergänzende Finanzkennzahlen

vor, für die es in den IFRS keine Definition gibt: Nettoverschuldung (nicht auf

IFRS basierende Finanzkennzahlen), nachhaltige Gesamtkosten (pro verkaufter Unze

Gold) (nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen), operativer Cashflow pro

Aktie und durchschnittlicher realisierter Verkaufspreis (pro verkaufter

Goldunze) (ergänzende Finanzkennzahlen). Das Unternehmen legt diese Kennzahlen

vor, da sie den Anlegern nützliche Informationen liefern können, um die Leistung

des Unternehmens und seine Fähigkeit, Cashflow aus seiner Geschäftstätigkeit zu

generieren, besser beurteilen zu können. Da die in dieser Pressemitteilung

angegebenen, nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen keine standardisierte, von

den IFRS vorgeschriebene Definition haben, sind sie möglicherweise nicht mit

ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. Daher

sollen sie zusätzliche Informationen für Anleger und andere Beteiligte liefern

und nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden,

die gemäß IFRS erstellt wurden. Diese nicht auf IFRS basierenden

Finanzkennzahlen und -ziffern, ergänzenden Finanzkennzahlen und nicht-

finanziellen Informationen werden im Folgenden und im Abschnitt?Nicht auf IFRS

basierende und sonstige Finanzkennzahlen" in der MD&A von Robex für das zweite

Quartal zum 30. September 2023 (die hier durch Verweis einbezogen ist) näher

erläutert, die bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereicht wurde und auf

SEDAR unter www.sedarplus.com (http://www.sedarplus.com/) sowie auf der Website

von Robex (www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)) verfügbar ist. Die

Überleitungen und Berechnungen zwischen den nicht auf IFRS basierenden

Kennzahlen und den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen werden im

nachfolgenden Abschnitt?Überleitung und Berechnung" dieser Pressemitteilung

dargestellt.

HINWEIS HINSICHTLICH DER BESCHRÄNKUNGEN DER ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE IN

DIESER PRESSEMITTEILUNG

Diese Zusammenfassung der Ergebnisse in der Pressemitteilung enthält begrenzte

Informationen, die dem Leser helfen sollen, die Leistung von Robex zu

beurteilen. Sie ist jedoch keine geeignete Informationsquelle für Leser, die mit

Robex nicht vertraut sind, und ersetzt in keiner Weise den Jahresabschluss von

Robex, die Anmerkungen zum Jahresabschluss und die MD&A.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Informationen" oder

?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen

Wertpapiergesetzgebung (?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete

Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und

Pläne des Managements bereitzustellen und es Anlegern und anderen zu

ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des

Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem

Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt

erfolgreich voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige

Vereinbarungen in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115

Millionen US-Dollar, einschließlich einer Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe

von 15 Millionen US-Dollar (die?Fazilitäten"), zu den im unverbindlichen Term

Sheet dargelegten Bedingungen und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen

abzuschließen; den Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen über

die Fazilitäten und, sofern die endgültigen Vereinbarungen abgeschlossen werden,

die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschließlich des

Zeitpunkts der Inanspruchnahme.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche

Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem auf

Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen

über die Fazilitäten zu den im unverbindlichen Term Sheet genannten Bedingungen

und gegebenenfalls zu akzeptablen Konditionen abzuschließen und die

aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die Vorschüsse zu erfüllen

(einschließlich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence-Prüfungen

und anderer Bedingungen und Genehmigungen); die Annahme, dass der Vorstand den

Fazilitäten zustimmt; die Fähigkeit des Unternehmens, die Zeitvorgaben für die

endgültigen Vereinbarungen und die erste Inanspruchnahme von Mitteln

einzuhalten; die Fähigkeit, die Pläne und den Zeitplan des Unternehmens in Bezug

auf das Kiniero-Goldprojekt gemäß den Angaben in der Vormachbarkeitsstudie

durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und

Entwicklungsprogramme durchzuführen; keine ungünstigen Bedingungen im Kiniero-

Goldprojekt; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine

wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen;

der Goldpreis bleibt auf einem für das Kiniero-Goldprojekt rentablen Niveau; die

Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung

seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; und die Fähigkeit, die geschätzten

Mineralressourcen und Mineralreserven auszuschöpfen; sowie Annahmen in Bezug auf

gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale

geopolitische und ökonomische Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen

tätig ist und in Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von

jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen

enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzierungskosten

oder nachteilige Änderungen der Bedingungen für die gegebenenfalls verfügbare

Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts; die Fähigkeit des Unternehmens,

endgültige Vereinbarungen für die Fazilitäten zu annehmbaren Bedingungen

abzuschließen, wenn überhaupt; die Fähigkeit des Unternehmens, die

aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die damit verbundenen

Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-

Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); Versäumnisse oder

Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder bei der

Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Fazilitäten; dass die Erlöse aus

der Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts dem Unternehmen nicht zur Verfügung

stehen; Schwankungen der Gold- und Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit

der geopolitischen Situation in Mali und damit verbundene Risiken,

einschließlich des Risikos von Terrorismus und bewaffnetem Banditentum, Betrug

und Korruption, Sicherheitsbedrohungen und Ressourcennationalismus; Schwankungen

der Wechselkurse und Zinssätze; den Zugang des Unternehmens zur

Fremdfinanzierung; Unsicherheiten bei den Mineralreserven- und

Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens; Änderungen der Produktions- und

Kostenschätzungen des Unternehmens; Gefahren und Risiken, die üblicherweise mit

der Exploration von Mineralien und der Erschließung und Förderung von

Goldvorkommen verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit den externen

Auftragnehmern und Lieferanten des Unternehmens; das begrenzte

Immobilienportfolio des Unternehmens; der Schwund der Mineralreserven des

Unternehmens; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Wasserversorgung für

den Bergbau; die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Geschäftstätigkeit des

Unternehmens erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen verschiedener staatlicher

Behörden zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Eigentumsrechte an seinen Mineralienprojekten und Explorationsrechten zu

erlangen und aufrechtzuerhalten; Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die

Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes und wichtiges Personal zu finden und

zu halten; Umweltrisiken und -gefahren im Zusammenhang mit dem Betrieb einer

Goldmine in Mali; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein

könnte, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner

Tätigkeit zu versichern; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, Aktionären und anderen Interessengruppen,

einschließlich der lokalen Regierungen und Gemeinden im Umfeld der Mine in Mali;

die Abhängigkeit des Unternehmens von IT-Systemen; Bedrohungen der

Cybersicherheit; das Risiko eines anhängigen oder künftigen Rechtsstreits gegen

das Unternehmen; sowie Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der

Steuergesetze oder Veranlagungen des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert

werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die

tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen

Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen

des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten

finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den

in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und

eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresbericht des

Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr, der auf

SEDAR+ unter www.sedarplus.com oder auf der Website des Unternehmens

unter https://robexgold.com (https://robexgold.com/) zu finden ist. Dieser

enthält weitere Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass

die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle

in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden

ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

_____________________________________

(1 )Zukunftsgerichtete Aussage. Siehe den Abschnitt?Zukunftsgerichtete

Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen" in dieser Pressemitteilung.

(2) Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierendes

Verhältnis oder ergänzende Finanzkennzahl. Eine Definition dieser Kennzahlen und

ihre Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf IFRS basierende und andere Finanzkennzahlen" in dieser

Diskussion und Analyse des Managements.

(3) Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierendes

Verhältnis oder ergänzende Finanzkennzahl. Eine Definition dieser Kennzahlen und

ihre Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf IFRS basierende und andere Finanzkennzahlen" in dieser

Diskussion und Analyse des Managements.

(4) Nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahl, nicht auf IFRS basierendes

Verhältnis oder ergänzende Finanzkennzahl. Eine Definition dieser Kennzahlen und

ihre Überleitung zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen finden Sie im

Abschnitt?Nicht auf IFRS basierende und andere Finanzkennzahlen" in dieser

Diskussion und Analyse des Managements.

