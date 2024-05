GNW-Adhoc: Robex meldet Finanzergebnisse für 2023

^QUEBEC CITY, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (?Robex" oder

das?Unternehmen") (TSXV: RBX) hat heute seine operativen und finanziellen

Ergebnisse für das Jahr 2023 bekanntgegeben.

Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer, kommentierte dies wie

folgt:?Nampala hat das Jahr 2023 mit einer starken Leistung abgeschlossen, die

dazu beigetragen hat, das obere Ende der jährlichen Produktionsprognose zu

erreichen. Es ist uns gelungen, die Gesamtbetriebskosten(1) in einem

inflationären Umfeld durch betriebliche Optimierungsprogramme um 12 % zu senken,

und das alles ohne Arbeitsunfälle.

Das Jahr 2023 war auch für Robex ein Jahr des Wandels, da die Verwaltung

gestärkt und die Bautrupps auf der Baustelle in Kiniero eingesetzt wurden. Der

Überbrückungskredit in Höhe von 35 Mio. USD hat die Erschließung von Kiniero

ermöglicht und gleichzeitig das geologische Potenzial durch Exploration

erschlossen.

Ich möchte unseren Teams für ihre Beiträge in den letzten Monaten danken. Wir

konzentrieren uns auf den Betrieb von Nampala und die Entwicklung von Kiniero im

Jahr 2024".

WÄHRUNG

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Verweise auf?CAD" in dieser

Pressemitteilung auf kanadische Dollar. Verweise auf?USD" in dieser

Pressemitteilung beziehen sich auf US-Dollar.

HIGHLIGHTS

* Sicherheit des Betriebs: In Nampala wurden 3,6 Mio. Arbeitsstunden ohne

Verletzungen mit Arbeitsausfällen geleistet, wobei der Spitzenwert bei 4,0

Mio. Stunden innerhalb der Gruppe lag (Die?Gruppe" bezieht sich auf das

Unternehmen zusammen mit einer, mehreren oder allen seinen

Tochtergesellschaften).

* Das geförderte Erz stieg im Vergleich zu 2022 leicht an (+2 % auf 2.260 t),

und das operative Abraumverhältnis verbesserte sich von 4,1 auf 3,0 im Jahr

2023.

* Das verarbeitete Erz stieg um 9,8 % auf 2.225 t, während der Gehalt des

verarbeiteten Erzes bei 0,81 g/t und die Erzausbeute bei 89,5 % lag.

* Die Goldproduktion erreichte 51.827 Unzen und lag damit am oberen Ende der

Jahresprognose, wobei die nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining

Costs,?AISC") pro verkaufter Unze Gold(1) bei 1.285 CAD lagen, was einem

Rückgang von 12 % gegenüber 2022 entspricht.

* Die Betriebseinnahmen beliefen sich im Jahr 2023 auf 15.250.997 CAD, ein

Rückgang von 76 % gegenüber 2022, der auf die Wertminderung von Nampala zum

31. Dezember 2023 zurückzuführen ist.

* Der betriebliche Cashflow ist mit 53.266.557 CAD positiv, ein Plus von 79 %

gegenüber 2022.

* Die Barmittel und die Nettoverschuldung(1) beliefen sich Ende 2023 auf

12.221.978 CAD bzw. 46.628.545 CAD.

OPERATIONAL AND FINANCIAL SUMMARY

For Completed

Fiscal

December 31

SAFETY OF OPERATIONS Unit 2023 2022

-------------------------------------------------------------------------------

Number of hours of work without lost time injury Mh 3.6 NA

MINING OPERATIONS

-------------------------------------------------------------------------------

Ore mined kt 2,260 2,213

Waste mined kt 6,690 9,012

Operational stripping ratio x 3.0 4.1

MILLING OPERATIONS

-------------------------------------------------------------------------------

Ore processed kt 2,225 2,025

Treated grade g/t 0.81 0.81

Recovery % 89.5 % 88.6 %

Gold production oz 51,827 46,650

Gold sales oz 51,205 48,028

UNIT COST OF PRODUCTION

-------------------------------------------------------------------------------

Total cash cost (per once of gold sold)(1) $/t 867 796

All-in sustaining cost ("AISC") per ounce of gold

sold(1) $/oz 1,285 1,457

INCOME

-------------------------------------------------------------------------------

Revenues - gold sales $000s 134,668 112,237

Operating mining income $000s 15,251 62,510

Operating income $000s (13,196 ) 41,648

Net income $000s (9,346 ) 32,814

CASH FLOW

-------------------------------------------------------------------------------

Cash flow from operating activities $000s 53,267 29,817

Cash flow from investing activities $000s (76,734 ) (47,691 )

Cash flow from financing activities $000s 35,196 734

Increase (decrease) in cash $000s 8,611 (17,110 )

FINANCIAL POSITION

-------------------------------------------------------------------------------

Cash, end of the year $000s 12,222 3,611

Net debt(1) $000s 46,629 21,673

PRODUKTIONSÜBERSICHT

Die Produktion von Nampala lag im vierten Quartal 2023 (?Q4 2023") bei 14.307

Unzen, verglichen mit 11.253 Unzen im gleichen Zeitraum 2022 (?Q4 2022"). Dies

ist auf die Optimierung der Wartung zur Bewältigung des Problems des Überlaufs

der Kohleauslaugung (Carbon-in-Leach, CIL) und den guten Zustand der

Entladepumpen zurückzuführen, einschließlich der Inbetriebnahme einer der

Zellenerweiterungen im Dezember 2023.

Infolgedessen erhöhte Robex die Menge des verkauften Goldes(1) im vierten

Quartal 2023 um 3.642 Unzen auf 13.376 Unzen, verglichen mit 9.733 Unzen im

vierten Quartal 2022. Der Anstieg des durchschnittlichen realisierten

Verkaufspreises pro verkaufter Unze Gold(1) von 361 CAD erklärt größtenteils den

Anstieg der Goldverkaufserlöse um 58,6 % im vierten Quartal 2023 auf 36.149.763

CAD im Vergleich zu 22.794.885 CAD im vierten Quartal 2022.

Die Produktion betrug 51.827 Unzen im Geschäftsjahr 2023, verglichen mit 46.651

Unzen im Geschäftsjahr 2022. Dieser Anstieg der Goldproduktion um 11,1 % wurde

dank einer Steigerung des verarbeiteten Erzes 9,8 % erreicht und ermöglichte es

dem Unternehmen, die Menge des verkauften Goldes(1) um 3.176 Unzen bzw. 51.205

Unzen insgesamt zu erhöhen, verglichen mit 48.028 Unzen im gleichen Zeitraum

2022.

Der Anstieg des durchschnittlichen realisierten Verkaufspreises pro verkaufter

Unze(1) von 293 CAD erklärt auch den Anstieg der Goldverkaufserlöse im vierten

Quartal 2023 um 20 % auf 134.668.343 CAD im Vergleich zu 112.236.766 CAD im

vierten Quartal 2022.

GESCHÄFTSERGEBNISSE

Die AISC pro verkaufter Unze Gold(1) sanken im vierten Quartal 2023 auf 1.318

CAD gegenüber 2.004 CAD im gleichen Zeitraum 2022. Dies ist auf eine erhöhte

Produktion und optimierte Betriebskosten zurückzuführen.

Im vierten Quartal 2023 hatte die von der Unternehmensleitung zum 31. Dezember

2023 durchgeführte Wertminderungsprüfung der Nampala-Mine erhebliche

Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Bergbaus. Daraus ergab sich ein

Aufwand von 53.887.997 CAD, was zu einem negativen Ergebnis von -34.354.378 CAD

führte, verglichen mit einem positiven Ergebnis von 10.055.182 CAD im gleichen

Zeitraum des Vorjahres.

Im Geschäftsjahr 2023 gingen die AISC pro verkaufter Unze Gold(1) um 12 % auf

1.285 CAD zurück, verglichen mit 1.457 CAD im Geschäftsjahr 2022.

Die operativen Bergbaueinnahmen für 2023, die um 75,6 % zurückgingen, wurden

durch einen erheblichen Anstieg der Abschreibungen auf Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte um 84,3 %, einschließlich der Abschreibungskosten

für neue in Betrieb befindliche Gruben, sowie durch die oben erwähnte

Wertminderung beeinträchtigt.

Das negative Betriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von -13.196.139

CAD stellt eine Trendwende gegenüber dem positiven Ergebnis von 41.647.586 CAD

im Jahr 2022 dar. Diese unterdurchschnittliche Leistung ist auch auf einen

Anstieg der Verwaltungskosten um 42,8 % zurückzuführen. Dieser Anstieg ist auf

das Wachstum des Unternehmens nach der Übernahme der Sycamore Group im Jahr

2022 zurückzuführen, die eine Aufstockung der Unterstützungsfunktionen

erforderte, um die Ziele von Robex zu erreichen.

CASHFLOW IM JAHR 2023

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit generierte im Geschäftsjahr

2023 53.266.557 CAD an Barmitteln, verglichen mit 29.817.147 CAD im

Geschäftsjahr 2022.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit stieg um 29.042.395 CAD auf 76.733.825

CAD im Geschäftsjahr 2023, verglichen mit 47.691.430 CAD im Geschäftsjahr 2022.

Dieser Anstieg ist auf den Baufortschritt des Kiniero-Projekts und den Erwerb

von Betriebsanlagen zurückzuführen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit war im Geschäftsjahr 2023 mit

35.195.870 CAD positiv, da Robex (i) das Überbrückungsdarlehen von Taurus Mining

Finance Fund No. 2, L.P. (?Taurus"" in Höhe von 46.960.669 CAD vollständig in

Anspruch nahm; teilweise ausgeglichen durch (ii) die Rückzahlung von

Kreditlinien in Höhe von 6.416.316 CAD und die Rückzahlung langfristiger

Verbindlichkeiten in Höhe von 1.241.343 CAD.

LIQUIDITÄT UND BILANZ

Der Barmittelbestand der Gruppe stieg von 3.611.406 CAD zum 31. Dezember 2022

auf 12.221.978 CAD zum 31. Dezember 2023.

Die Nettoverschuldung(1) belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 46.628.545 CAD,

gegenüber 21.673.490 CAD zum 31. Dezember 2022. Dies ist auf die Umsetzung des

Taurus-Überbrückungskredits zurückzuführen, der vollständig in Anspruch genommen

wurde. Die Rückzahlung von Kreditlinien, die von 11.370.939 CAD zum 31. Dezember

2022 auf 4.953.133 CAD zum 31. Dezember 2023 anstieg, begrenzt den Anstieg der

Nettoverschuldung(1) in diesem Zeitraum.

Die Nettoverschuldung(1) blieb zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zum 30.

September 2023 mit 46.321.438 CAD stabil.

SUMMARY OF 2023 FINANCIAL RESULTS

For Completed Fiscal

Years

In $ December 31

-------------------------------------------------------------------------------

2023 2022

-------------------------------------------------------------------------------

Gold production (ounces) 51,827 46,651

Gold sales (ounces) 51,205 48,029

MINING

Revenues - gold sales 134,668,343 112,236,766

Mining expenses (40,210,170 ) (34,774,721 )

Mining royalties (4,174,388 ) (3,477,139 )

Depreciation of property, plant and equipment and

amortization of intangible assets (21,144,791 ) (11,475,176 )

Nampala impairment charge (53,887,997 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

MINING INCOME 15,250,997 62,509,730

-------------------------------------------------------------------------------

OTHER EXPENSES

Administrative expenses (26,632,559 ) (18,653,171 )

Exploration and evaluation expenses (585,783 ) (183,994 )

Stock option compensation cost (422,674 ) (863,180 )

Depreciation of property, plant and equipment and

amortization of intangible assets (261,819 ) (102,949 )

Loss on retirement of assets (653,501 ) (1,168,823 )

Other income 109,200 109,973

-------------------------------------------------------------------------------

OPERATING INCOME (13,196,139 ) 41,647,586

-------------------------------------------------------------------------------

FINANCIAL EXPENSES

Financial costs (2,031,907 ) (1,704,897 )

Foreign exchange gains 2,208,018 742,774

Change in fair value of warrants 1,016,863 ---

-------------------------------------------------------------------------------

INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE (12,003,165 ) 40,685,463

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense 2,657,092 (7,871,946 )

-------------------------------------------------------------------------------

NET INCOME (9,346,073 ) 32,813,517

-------------------------------------------------------------------------------

ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS:

Net income (6,637,044 ) 30,777,719

Basic earnings per share (0.074 ) 0.484

Diluted earnings per share (0.074 ) 0.481

Adjusted net income attributable to common

shareholders(2) 45,102,247 32,066,948

Adjusted basic earnings per share (2) 0.500 0.504

-------------------------------------------------------------------------------

CASH FLOW

Cash flow from operating activities 53,266,557 29,817,147

Cash flow from operating activities per share (2) 0.591 0.469

-------------------------------------------------------------------------------

AUSBLICK UND STRATEGIE FÜR DAS JAHR 2024

Robex schätzt seine Produktionsprognose für 2024 auf 45.000-49.000 Unzen bei

einer AISC pro verkaufter Unze Gold(1) von unter 1.500 CAD/oz.

2023

Achievements 2024 Forecast

Production 51,827 ounces 45,000 to 49,000 ounces

AISC per ounce of gold sold(1) $ 1,285 °