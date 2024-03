GNW-Adhoc: Santhera kündigt Annahme und Priority Review des Zulassungsantrags für Vamorolon zur Behandlung von DMD durch China's NMPA an

^Pratteln, Schweiz, 27. März 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

bekannt, dass die chinesische Arzneimittelbehörde (China National Medical

Products Administration, NMPA) das Zulassungsgesuch für Vamorolon zur Behandlung

von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) eingereicht von Sperogenix Therapeutics, dem

spezialisierten Partner von Santhera für seltene Krankheiten in China, zur

vorrangigen Prüfung (Priority Review) angenommen hat.

Das Center for Drug Evaluation (CDE) der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA

nahm den Antrag an und gewährte eine vorrangige Prüfung für Vamorolon bei DMD

für Patienten im Alter von 4 Jahren und älter, was bei positivem Ausgang zu

einer Zulassung im ersten Quartal 2025 führen könnte. Zuvor hatte das CDE

Vamorolon in das Breakthrough Therapy Program aufgenommen, das sich mit schweren

Krankheiten befasst, für die es keine wirksamen Behandlungen gibt, und

Medikamente umfasst, die eindeutige klinische Vorteile gegenüber bestehenden

Behandlungen bieten.

Duchenne-Muskeldystrophie ist eine seltene neuromuskuläre Krankheit, von der in

China etwa 70 000 Patienten betroffen sind. Derzeit gibt es in China kein

zugelassenes Medikament zur Behandlung von DMD, was einen hohen ungedeckten

medizinischen Bedarf und eine therapeutische Lücke hinterlässt, insbesondere

angesichts der steigenden Diagnoseraten, die es mehr Patienten ermöglichen,

Zugang zu spezialisierten Behandlungszentren zu erhalten.

Der Zulassungsantrag in China stützt sich auf ein umfangreiches Datenpaket, das

Ende 2023/Anfang 2024 zur Zulassung von Vamorolon in den USA, der EU und

Großbritannien führte. Der Nachweis der klinischen Wirksamkeit und Sicherheit

basierte auf Daten aus der positiven VISION-DMD-Zulassungsstudie, die eine

Überlegenheit von Vamorolon gegenüber Placebo zeigte, sowie auf drei offenen

Studien, in denen Vamorolon in Dosierungen zwischen 2 und 6 mg/kg/Tag über einen

Behandlungszeitraum von insgesamt bis zu 30 Monaten verabreicht wurde. Darüber

hinaus enthielt der Antrag Daten aus drei offenen Studien, in denen Vamorolon in

Dosierungen zwischen 2 und 6 mg/kg/Tag über eine Gesamtbehandlungsdauer von bis

zu 30 Monaten verabreicht wurde [1-4]. Der Antrag wird ferner gestützt durch

eine Studie, in der die pharmakokinetischen Parameter von Vamorolon bei gesunden

erwachsenen chinesischen Freiwilligen untersucht wurden.

Gemäss der Lizenzvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen, die erstmals im

Januar 2022 (https://www.santhera.de/assets/files/press-releases/2022-

01-04_SperogenixLicense_d_final.pdf) bekannt gegeben wurde, besitzt Sperogenix

Therapeutics die exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Vamorolone

in DMD und allen anderen Indikationen für seltene Krankheiten in China. Nach der

Kommerzialisierung wird Sperogenix Santhera umsatzabhängige Meilensteine und

Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich auf den Nettoumsatz zahlen.

Über AGAMREE® (Vamorolon)

AGAMREE ist ein neuartiges Arzneimittel mit einem Wirkmechanismus, der auf der

Bindung an denselben Rezeptor wie Glukokortikoide beruht, jedoch dessen

nachgeschaltete Aktivität modifiziert. Zudem ist es kein Substrat für die 11-?-

Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11?-HSD) Enzyme, die für lokal erhöhte

Wirkstoffspiegel und die kortikosteroid-assoziierte Toxizität in lokalen Geweben

verantwortlich sein dürften [1-4]. Dieser Mechanismus hat das Potenzial, die

Wirksamkeit von den Sicherheitsbedenken gegenüber Steroiden zu entkoppeln,

weshalb AGAMREE als dissoziativer Entzündungshemmer und Alternative zu den

bestehenden Kortikosteroiden, der derzeitigen Standardtherapie für Kinder und

Jugendliche mit DMD, positioniert ist [1-4].

In der zulassungsrelevanten VISION-DMD-Studie erreichte AGAMREE den primären

Endpunkt Geschwindigkeit der Aufstehbewegung (TTSTAND) im Vergleich zu Placebo

(p=0,002) nach 24 Behandlungswochen und zeigte ein günstiges Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil [1, 4]. Die am häufigsten gemeldeten Nebenwirkungen waren

cushingoides Aussehen, Erbrechen, Gewichtszunahme und Reizbarkeit. Im

Allgemeinen waren die Nebenwirkungen von leichtem bis mittlerem Schweregrad.

Die derzeit verfügbaren Daten zeigen, dass AGAMREE im Gegensatz zu

Kortikosteroiden das Wachstum nicht einschränkt [5] und keine negativen

Auswirkungen auf den Knochenstoffwechsel hat, was durch normale Serummarker für

Knochenbildung und -resorption belegt wird [6].

AGAMREE (Vamorolon), ein Arzneimittel für seltene Leiden, ist in den USA

(prescribing information (https://agamree.com/pdf/agamree-pi.pdf)), der

Europäischen Union (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels

(https://www.ema.europa.eu/de/documents/product-information/agamree-epar-

product-information_de.pdf)) und im Vereinigten Königreich für die Anwendung

zugelassen.

Über Duchenne-Muskeldystrophie

Die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ist eine seltene, durch das X-Chromosom

bedingte Erbkrankheit, die fast ausschliesslich Männer betrifft. DMD ist durch

eine Entzündung gekennzeichnet, die bei der Geburt oder kurz danach auftritt.

Die Entzündung führt zu einer Fibrose der Muskeln und äussert sich klinisch

durch fortschreitende Muskeldegeneration und -schwäche. Wichtige Meilensteine

der Krankheit sind der Verlust des Gehvermögens, der Verlust der

Selbsternährung, der Beginn der assistierten Beatmung und die Entwicklung einer

Kardiomyopathie. DMD reduziert die Lebenserwartung aufgrund von Atem- und/oder

Herzversagen bis vor dem vierten Lebensjahrzehnt. Kortikosteroide sind der

derzeitige Standard für die Behandlung von DMD.

Über Sperogenix

Sperogenix Therapeutics ist ein Plattformunternehmen, das sich der Entwicklung

und Vermarktung von Medikamenten für seltene Krankheiten in China widmet. Mit

vorrangigen therapeutischen Bereichen wie neuromuskulären Erkrankungen und

vererbten Stoffwechselkrankheiten widmet sich Sperogenix der Etablierung eines

innovativen Geschäftsmodells, das auf den Bereich der seltenen Krankheiten in

China zugeschnitten ist, um chinesischen Ärzten und Patienten erschwingliche und

zuverlässige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sperogenix wurde 2019

gegründet und wird von Blue-Chip-Investoren aus der Biopharmabranche

unterstützt, darunter Lilly Asia Ventures, Morningside Ventures und Properico

Ventures.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von

innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen

mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt eine

exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE®

(Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in

einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als

Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE für die

Behandlung von DMD ist in den USA von der US-amerikanischen Food and Drug

Administration (FDA), in der EU von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA)

und im Vereinigten Königreich von der Medicines and Healthcare products

Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera hat die Rechte an Vamorolon für

Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und für China an Sperogenix

Therapeutics auslizenziert. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur

Behandlung von zystischer Fibrose (CF) und anderen neutrophilen

Lungenkrankheiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.santhera.de

(http://www.santhera.de).

AGAMREE® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

