GNW-Adhoc: Santhera schliesst Finanzierungen ab und sichert sich Mittel bis Erreichen des für 2026 erwarteten Break-Even

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, Schweiz, 13. August 2024 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt

den Abschluss von zwei Finanzierungsvereinbarungen bekannt, die dem Unternehmen

Bruttomittel in Höhe von insgesamt rund CHF 69 Millionen zur Verfügung stellten.

Zusammen mit den vorhandenen liquiden Mitteln wird dies die Wachstumsinitiativen

des Unternehmens, die Rückzahlung fälliger Wandelanleihen und die Liquidität bis

zur ersten Hälfte des Jahres 2026 unterstützen, wobei Santhera erwartet, zu

jenem Zeitpunkt den Cash-Flow-Break-Even zu erreichen.

CHF 35 Millionen von Highbridge im Rahmen eines neuen Darlehensvertrags

Santhera erhielt CHF 35 Millionen aus einem Darlehen von bestimmten Fonds, die

von Highbridge Capital Management, LLC (Highbridge) verwaltet werden, mit einer

vierjährigen Laufzeit und einem Zinssatz des 3-Monats-SARON plus 9,75%. Die

Transaktion umfasst Änderungen an der bestehenden privaten Wandelanleihe von

Highbridge, namentlich die Verlängerung von CHF 7 Millionen mit einem

Ausübungspreis von CHF 10 um 12 Monate bis August 2025, und die Umwandlung von

CHF 4 Millionen mit einem Ausübungspreis von CHF 5 und der Ausgabe von neuen

Warrants an Highbridge.

USD 30 Millionen von R-Bridge für die partielle und begrenzte Monetarisierung

von Lizenzgebühren

Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zur Monetarisierung der

Lizenzgebühren leistete R-Bridge eine Zahlung von USD 30 Millionen an Santhera

und wird gestaffelte umsatzabhängige Meilensteinzahlungen bezahlen, die bei

Erreichen zu Gesamtzahlungen an Santhera in Höhe von weiteren USD 8 Millionen

führen würden.

Die Lizenzvereinbarung mit R-Bridge ist partiell und nach oben begrenzt.

Santhera monetarisiert 75% der zukünftigen Lizenzeinnahmen (abzüglich der

vereinbarten Zahlungsverpflichtungen von Santhera an ReveraGen und Idorsia) aus

den Lizenzvereinbarungen für AGAMREE® mit Catalyst Pharmaceuticals, Inc. und mit

Sperogenix Therapeutics Ltd. in Bezug auf die ab dem 1. Juli 2024 anfallenden

Nettoproduktverkäufe. Sobald der vereinbarte Schwellenwert oder die Dauer der

Lizenzzahlungen erreicht ist, fallen die Lizenzzahlungen für Nordamerika und

China an Santhera zurück. Zudem behält sich Santhera sich gewisse Rechte zum

Rückkauf der Lizenzeinnahmen vor.

Pro-forma-Barguthaben von CHF 72 Millionen

Nach Abschluss der Finanzierungen beträgt der Pro-forma-Barmittelbestand CHF 72

Millionen (13. August 2024) nach Erhalt von CHF 58 Millionen netto nach Abzug

der Transaktionsgebühren. Nach der Rückzahlung der fälligen börsenkotierten

Wandelanleihen und Zinszahlungen in Höhe von CHF 14 Millionen dürfte der

verbleibende Barmittelbestand eine ausreichende Finanzierung bis zum Jahr 2026

gewährleisten.

Weitere Einzelheiten zu beiden Finanzierungen wurden am 18. Juni 2024 bekannt

gegeben und sind hier (https://www.santhera.de/assets/files/press-

releases/2024-06-18_Financing_d_final.pdf)einsehbar.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein Schweizer

Spezialitätenpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von

innovativen Medikamenten für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen

mit hohem medizinischem Bedarf spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über

eine exklusive Lizenz von ReveraGen für alle Indikationen weltweit für AGAMREE®

(Vamorolon), ein dissoziatives Steroid mit neuartiger Wirkungsweise, das in

einer Zulassungsstudie bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) als

Alternative zu Standardkortikosteroiden untersucht wurde. AGAMREE ist für die

Behandlung von DMD in den USA von der Food and Drug Administration (FDA), in der

EU von der European Medicines Agency (EMA) und in Grossbritannien von der

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zugelassen. Santhera

hat die Rechte an Vamorolone für Nordamerika an Catalyst Pharmaceuticals und für

China an Sperogenix Therapeutics auslizenziert. Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte www.santhera.com (http://www.santhera.com).

AGAMREE® ist eine Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com (mailto:public-relations@santhera.com) oder

Eva Kalias, Head Investor Relations & Communications

Tel.: +41 79 875 27 80

eva.kalias@santhera.com (mailto:eva.kalias@santhera.com)

Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung

oder zum Kauf von Wertpapieren der Santhera Pharmaceuticals Holding AG dar.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über das

Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche Aussagen sind mit

bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen

oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die

in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser

sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen,

insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder

Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

# # #

°