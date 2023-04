GNW-Adhoc: SICPA nimmt die Verurteilung der Schweizerischen Bundesanwaltschaft (BA) wegen "organisatorischer Unzulänglichkeit" zur Kenntnis, stuft aber die B...

^LAUSANNE, Schweiz, April 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Ermittlungen der BA

gegen SICPA, welche im Januar 2015 eingeleitet wurden, sind abgeschlossen. Sie

finden ihren Abschluss in der Verurteilung des Unternehmens aufgrund

?organisatorischer Unzulänglichkeit". Obwohl das Urteil auf vergangenen

Handlungen beruht, welche ohne Zustimmung von SICPA und gegen ihre Interessen

erfolgten, akzeptiert SICPA dieses Urteil. SICPA ist jedoch mit den

Beurteilungsgrundlagen der BA nicht einverstanden, weil in den Ländern, in denen

die Straftaten angeblich begangen wurden, keine strafrechtlichen Sanktionen

erfolgten. SICPA hat seitdem eine der effizientesten Compliance-Abteilung

eingerichtet, um sicherzustellen, dass die im Namen des Unternehmens

durchgeführten Aktivitäten im Einklang mit der Unternehmensethik und mit einem

Höchstmass an Integrität durchgeführt werden.

Nach einem mehr als acht Jahre andauernden Verfahren hat die BA ihre

Ermittlungen schliesslich abgeschlossen und einen Strafbefehl erlassen, in dem

SICPA für?organisatorische Unzulänglichkeit" zwischen 2008 und 2015 geahndet

wird. In ihrer ergänzenden Erklärung führt die Bundesanwaltschaft aus:?Die

Verantwortlichkeit des Unternehmens bedeutet nicht, dass SICPA SA diese von

ehemaligen Mitarbeitenden oder Beratern begangenen Anlasstaten selbst begangen

hat, noch diese gewollt oder in Kauf genommen hat. Seither hat SICPA SA diese

organisatorische Unzulänglichkeit freiwillig und vollumfänglich behoben".

SICPA bleibt seinem Grundsatz treu unethisches Verhalten kategorisch abzulehnen,

wie es dies auch während der Mitarbeit im Rahmen des Verfahrens demonstriert

hat. SICPA hatte von diesen Zuwiderhandlungen bis zur Verfahrenseröffnung keine

Kenntnisse und hat die Verantwortlichen unmittelbar zur Rechenschaft gezogen. Im

Übrigen wurden die Personen, deren Verurteilung im Jahre 2021 SICPA zur

Unterzeichnung einer Kronzeugenregelung veranlasst hatte, am 8. Juni 2022 in

Brasilien freigesprochen. In den beiden anderen Ländern, auf die sich die

Entscheidung der BA bezieht, wurde SICPA nie strafrechtlich verfolgt oder über

ein Vergehen informiert.

Die durch dieses Verfahren entstandene andauernde Unsicherheit zwang SICPA dazu,

sich der Entscheidung der BA nicht zu widersetzen. Der Ruf und das Ansehen von

SICPA wurden durch falsche Anschuldigungen, wie die Unterstellung von

systematisch vorgenommenen illegalen Praktiken oder angebliche Ermittlungen, die

sich in mehreren Ländern zugetragen hätten, beschädigt. Es gilt hervorzuheben,

dass der Chief Executive Officer, Philippe Amon, durch die Untersuchung der BA

vollständig entlastet wurde.

Alle diese Reputationsschäden erfordern eine Beendigung des Prozesses. SICPA

bedauert, dass eine Unzulänglichkeit an interner Organisation zu Aktionen

geführt haben könnte, die von der BA als unethisch angesehen werden. Diese

organisatorischen Unzulänglichkeiten wurden durch eine umfassende

Umstrukturierung des Risikomanagements behoben, um allfälligen Zuwiderhandlungen

gegen die Geschäftsethik vorzubeugen.

Seit 2021 ist SICPA als eines der ersten Unternehmen seiner Branche nach ISO

37001:2016 für seine Compliance-, Integritäts- und Wettbewerbsschutzsysteme

zertifiziert. SICPA ist zudem ein akkreditiertes Mitglied der?Banknote Ethics

Initiative", die für weltweit ethische und verantwortungsvolle

Geschäftspraktiken steht. Philippe Amon, Chairman und CEO des Unternehmens,

unterstreicht:?Die Einhaltung von Gesetzen und die Integrität in unseren

Geschäftsbeziehungen sind nicht nur Pflicht, sondern sie sind entscheidend für

das Vertrauen, welches im Mittelpunkt unserer Arbeit steht."

Im Hinblick auf das nahende hundertjährige Bestehen konzentriert sich SICPA mit

all seinen Mitarbeitenden weltweit weiterhinauf ihre Hauptaufgabe. Es gilt die

Interessen von Regierungen und Industrie zu schützen. Diese vertrauen auf die,

von führenden internationalen Institutionen, anerkannten physischen und

digitalen Technologien von SICPA zur Bekämpfung illegaler Handelspraktiken.

Medienkontakt

SICPA Media Relations

sicpamediarelations@sicpa.com (mailto:sicpamediarelations@sicpa.com)

Tel. +41 21 627 55 55

Über SICPA

SICPA ist Marktführer bei Sicherheitsdruckfarben und führender Anbieter von

sicheren Authentifizierungs-, Identifizierungs-, Rückverfolgbarkeits- und

Lieferkettenlösungen. SICPA ist ein langjähriger zuverlässiger Partner für

Regierungen, Zentralbanken, Hochsicherheitsdruckereien und für

Industriebetriebe. Jeden Tag verlassen sich Regierungen, Unternehmen und

Millionen von Bürgerinnen und Bürgern auf die Expertise des Unternehmens,

welches physisch basierte verdeckte Sicherheitsmerkmale und digitale

Technologien kombiniert, um die Integrität und den Wert des Geldes, der

persönlichen Identität, der Wertdokumente, der E-Government-Dienste wie auch

Produkte und Marken zu schützen. Getreu dem Ziel des Unternehmens, Vertrauen

durch ständige Innovation zu ermöglichen, strebt SICPA weltweit eine Wirtschaft

des Vertrauens an, in der Transaktionen, Interaktionen und Produkte in der

physischen und digitalen Welt auf geschützten, fälschungssicheren und

überprüfbaren Daten basieren.

SICPA wurde 1927 in Lausanne gegründet, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und

ist auf fünf Kontinenten tätig. SICPA beschäftigt rund 3000 Mitarbeitende.

Mehr über SICPA: https://www.sicpa.com/sicpa-overview

Link zu der ergänzenden Erklärung der Schweizerischen Bundesanwaltschaft (BA)

(https://www.sicpa.com/sites/default/files/file/2023-

04/Side%20letter_merged_0.pdf)

°