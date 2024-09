GNW-Adhoc: Spryker führt erste umfassende Marktplatz-Zahlungslösung auf Basis von Stripe Connect ein

Heute im Fokus

ENK will durch Übernahmen wachsen. Zinssenkungshoffnungen treiben Immobilien-Aktien an. Apple hat auf Keynote neue Geräte präsentiert. AIXTRON-Aktien begehrt wegen Spekulation auf Samsung-Auftrag. Deutsche Inflation sinkt unter Zwei-Prozent-Marke. Siemens-Tochter Siemens Mobility baut US-Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Horseheads. Auto-Aktien erneut auf den Verkaufszetteln der Anleger.