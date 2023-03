GNW-Adhoc: Stonebranch veröffentlicht Jahresbericht 2023 zum globalen Stand der IT-Automatisierung

^ALPHARETTA, Georgia, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, ein

führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung,

hat heute den Stonebranch 2023 Global State of IT Automation Report: IT

Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps, CloudOps, and

DataOps Teams veröffentlicht, die jährliche Benchmark-Studie zu den Prioritäten,

Erwartungen und Herausforderungen von IT-Experten im Bereich der Automatisierung

weltweit.

?Wir sind stolz darauf, den Jahresbericht 2023 von Stonebranch zum globalen

Stand der IT-Automatisierung zu veröffentlichen", so Giuseppe Damiani, CEO von

Stonebranch.?Unsere Studie liefert wichtige Erkenntnisse für IT-Ops-, DevOps-,

CloudOps- und DataOps-Experten weltweit, die Automatisierung nutzen, um

Arbeitsabläufe zu verbinden und die Effizienz zu steigern. Wir wollen zum

Wachstum und zur Innovation in der IT-Branche beitragen und unseren Kunden

helfen, ihre Automatisierungsziele zu erreichen."

Wichtigste Ergebnisse

Der Bericht mit dem Titel Stonebranch 2023 Global State of IT Automation basiert

auf einer im Januar 2023 durchgeführten Umfrage unter IT-

Automatisierungsexperten und Führungskräften. Zu den Erkenntnissen zählen:

* Der Cloud wird im Jahr 2023 höchste Priorität eingeräumt. Die Cloud-

Automatisierung führt die Liste der geplanten Investitionen in

Automatisierungswerkzeuge in diesem Jahr an. An zweiter Stelle steht die

Infrastrukturautomatisierung, die sich ebenfalls auf die Cloud konzentriert.

* Die Cloud-Automatisierung gewinnt an Dauerhaftigkeit. Im Vergleich zu 2022

führen mehr Unternehmen permanente Produktaufträge durch als Ad-hoc-

Entwicklungs- oder Testaufträge. Auf die Frage, welche Arten von Aufträgen

die Befragten im Jahr 2023 in der Cloud ausführen werden, stehen die

permanenten Produktionsaufträge an erster Stelle. Im Jahresvergleich fielen

die Ad-hoc-Aufträge vom ersten auf den dritten Platz zurück.

* Die Self-Service-Automatisierung boomt. 92 % befähigen Endnutzer aus Daten-,

Cloud-, Entwicklungs- und Geschäftsleitungsteams, ihre eigenen Workflows und

Prozesse auszuführen. Der dramatischste Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr ist

bei den Datenteams zu beobachten, die ein doppeltes Wachstum und bei den

Entwicklern ein vierfaches Wachstum verzeichnen.

* Zentralisierte Automatisierungsteams fördern die Übernahme von Best

Practices im gesamten Unternehmen. 77 % verfügen über ein zentrales IT-

Automatisierungsteam, das bevorzugte Tools und bewährte Verfahren im

gesamten Unternehmen weitergibt.

* Die Automatisierung von Datenpipelines ist nach wie vor

lückenhaft. Datenteams verwenden eine relativ ähnliche Mischung aus Job

Schedulern, Skripten, unternehmensweiter Workload-Automatisierung und Open-

Source-Schedulern, um ihre Datenpipelines zu automatisieren. Kein Datenteam

verwendet nur ein Tool. Vielmehr setzen die meisten Datenteams alle

verschiedenen Automatisierungsmethoden ein, was auf die Möglichkeit

hinweist, eine Orchestrierungsschicht für eine zentrale Verwaltung und

Beobachtbarkeit zu implementieren.

* Multi-Cloud-Datenübertragungen sind auf dem Vormarsch. 82 % der Befragten

automatisieren die Datenübertragung zwischen Cloud-Anbietern.

* Die Automatisierung hat sich zur Orchestrierung entwickelt. 81 % planen, ihr

Automatisierungsprogramm zu erweitern, und 86 % planen, eine neue Plattform

zur Unterstützung der Orchestrierung zu ersetzen oder hinzuzufügen.

* SOAPs haben an Popularität gewonnen. Fast ein Drittel der Befragten gab an,

dass sie planen, in Service-Orchestrierungs- und Automatisierungsplattformen

(SOAPs) zu investieren, um Cloud- und Vor-Ort-Tools innerhalb einer hybriden

IT-Umgebung zentral zu orchestrieren.

?Unsere Studie zeigt, dass Unternehmen ihren Einsatz von IT-Automatisierungs-

und Orchestrierungs-Technologien weiterentwickeln, insbesondere als Reaktion auf

die besonderen Herausforderungen, die Cloud-Umgebungen mit sich bringen", so

Peter Baljet, CTO bei Stonebranch.?Die heutigen hybriden IT-Landschaften werden

immer komplexer, und die Automatisierung wird zunehmend als unerlässlich

angesehen, um die Leistung zu optimieren, die Sicherheit zu gewährleisten und

die Kosten zu kontrollieren."

Erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Marktforschungsergebnisse:

* Laden Sie den vollständigen Bericht

(https://www.stonebranch.com/resources/stonebranch-2023-global-state-of-it-

automation-report) herunter - Stonebranch 2023 Global State of IT

Automation: IT Automation and Orchestration Benchmarks for IT Ops, DevOps,

CloudOps, and DataOps Teams.

* Sehen Sie sich das Webinar zu den Marktforschungsergebnissen

(https://www.bigmarker.com/stonebranch/2023-State-of-IT-Automation-Webinar)

an, in dem die wichtigsten Trends und Erkenntnisse aus dem Bericht sowie die

Erfolgsempfehlungen von Stonebranch vorgestellt werden.

Methodik des Berichts

Die Ergebnisse des Berichts mit dem Titel Stonebranch 2023 Global State of IT

Automation basieren auf einer umfassenden Online-Umfrage, die im Januar 2023

weltweit durchgeführt wurde. Die Teilnehmer wurden in einem strengen,

mehrstufigen Auswahlverfahren ausgewählt, um sicherzustellen, dass nur relevante

Befragte berücksichtigt wurden. Die Teilnehmer der Umfrage hatten Positionen in

den Bereichen IT Operations, Data Operations, Cloud Operations, Platform

Operations, IT Service Management und Application Development inne und

arbeiteten in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.

Über Stonebranch

Stonebranch (https://www.stonebranch.com/) entwickelt IT-Orchestrierungs- und

-Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen

Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Automatisierung von

Geschäftsservices in Echtzeit verwandeln. Unabhängig vom Automatisierungsgrad

ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Universal

Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Workloads und Daten

nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren.

Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia (USA) und verfügt über

Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch

bedient einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Finanzen,

Fertigung, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

