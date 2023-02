GNW-Adhoc: Synchronoss präsentiert KI-gestützte Personal Cloud-Plattform auf dem Mobile World Congress

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: US-Börsen freundlich -- DAX in Grün -- Moderna steigert Umsatz 2022 -- Telekom übertrifft Erwartungen -- SAP, NVIDIA, Lucid, Munich Re, HeidelbergCement im Fokus

HOCHTIEF belohnt Aktionäre mit höherer Dividende. Amazon geht mit Brother gegen Fälschung von Tonerkartuschen vor. Umwelthilfe erwartet baldige Grundsatzentscheidung zu Abgas-Thermofenstern. Rolls Royce will mit neuer Strategie punkten - Rückkehr in Verlustzone. METRO-Aktionär Kretinsky wohl an Kauf von FNAC Darty interessiert. AUTO1 will operativen Verlust drücken.