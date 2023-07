GNW-Adhoc: Tacton kündigt strategische Investition von Rubicon Technology Partners an

^CHICAGO und STOCKHOLM, Schweden, July 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton

(https://www.tacton.com/), der führende SaaS-Partner im Bereich der

individuellen Konfiguration, Preiskalkulation und direkten Angebotserstellung

(Configure, Price, Quote; CPQ) für Hersteller zur Vereinfachung des Verkaufs bei

komplexen Konfigurationen, hat heute bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen

eine strategische Investition von Rubicon Technology Partners (?Rubicon")

gesichert hat, einem führenden Private-Equity-Unternehmen mit Sitz in Boulder,

Colorado, das sich ausschließlich auf Investitionen in und das Wachstum von

Entwicklern von Unternehmenssoftware konzentriert. Darüber hinaus wird GRO

Capital (?GRO"), Investitionspartner von Tacton seit 2017, ein Co-Investor sein

und gemeinsam mit Rubicon die nächste Phase der Skalierung von Tacton

unterstützen.

Diese Investition wird die globale Wachstumsstrategie von Tacton, insbesondere

in Nordamerika, beschleunigen, während das Unternehmen durch Produktinnovation

und Markterweiterung weiter skaliert und auf der Dynamik des Unternehmens als

Kategorieführer aufbaut, wie von Gartner® im Magic Quadrant(TM) für CPQ-Software

2022 anerkannt.

Als führendes Unternehmen in der Fertigungssoftwarebranche hat Tacton

Innovationen in den Bereichen Nachhaltigkeit, fortschrittliche

Produktkonfiguration und intelligente, abonnementbasierte Dienstleistungen

eingeführt, um die Art und Weise zu verändern, wie Hersteller auf der ganzen

Welt Geschäfte machen. Auf der Grundlage jahrelanger umfassender Forschung und

einer ausgeprägten dynamischen und beschränkungsbasierten Lösungstechnologie hat

das Unternehmen einen bahnbrechenden Ansatz entwickelt, der es B2B-Herstellern

ermöglicht, komplexe Anforderungen und Verkaufsprozesse im Ökosystem der B2B-

Fertigung zu bewältigen.

Die CPQ-Lösungen von Tacton ermöglichen einen reibungslosen und stabilen End-to-

End-Betrieb und bieten gleichzeitig ein makelloses digitales Kundenerlebnis beim

Verkauf komplexer Geräte und zugehöriger Dienstleistungen. Mit 75.000 aktiven

Nutzern von Tacton sehen Tacton-Kunden im Durchschnitt eine 34%ige

Effizienzsteigerung in Bezug auf die Zeit, die der Vertrieb für die Erstellung

eines Angebots aufwendet, eine 30%ige Steigerung des Verkaufsvolumens und eine

Erhöhung der Gewinnspanne um 20 % durch die Verringerung von Bestellfehlern und

das Anbieten von weniger Rabatten.

?Seit der Gründung vor 25 Jahren hat sich Tacton von einem schwedischen

Konfigurationsmanagement-Startup zu einem globalen CPQ-SaaS-Anbieter entwickelt,

der mit einem erstklassigen Produkt die Umsatzziele der Hersteller beschleunigt

und gleichzeitig deren Vertriebserfahrung revolutioniert", so Bo Gyldenvang, CEO

von Tacton.?Tacton ist einzigartig positioniert, um die dringendsten

Konfigurationsherausforderungen zu lösen, mit denen Hersteller auf der ganzen

Welt konfrontiert sind. Durch die Investition von und die Partnerschaft mit

Rubicon haben wir nun die Möglichkeit, unsere innovativen Produkte einer

breiteren Basis von Kunden weltweit zugänglich zu machen als je zuvor. Wir

freuen uns auf die vor uns liegende Reise mit einem Partner, der unsere Vision

für die Zukunft der Fertigung teilt und über die Ressourcen verfügt, unser

Wachstum zu beschleunigen."

?Industrielle Hersteller sind gezwungen, die Art und Weise, wie sie ihren Kunden

ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, neu zu überdenken. Gleichzeitig

müssen sie sich den operativen Herausforderungen stellen, die sich aus der

zunehmenden Produktkomplexität, den sich schnell ändernden Kundenwünschen, dem

Trend zu digitalisierten Kauferlebnissen und dem zunehmenden Fokus auf den

ökologischen Fußabdruck auf Produktebene ergeben", so Dan Levy, Partner bei

Rubicon Technology Partners.?Die CPQ-Plattform von Tacton zeichnet sich durch

eine einzigartige Differenzierung bei der Lösung dieser kritischen

Konfigurationsprobleme für einige der größten und komplexesten Hersteller der

Welt aus. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit dem Team von Tacton und GRO

Capital zusammenzuarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen

und die Zukunft der Fertigungssoftware durch kontinuierliche Produktinnovation

und Marktexpansion zu gestalten."

?In den letzten sechs Jahren haben wir mit Tacton eine erstaunliche Entwicklung

durchgemacht. Aufgrund seines einzigartigen Produktansatzes hat sich Tacton als

anerkannter Marktführer im Bereich CPQ für komplexe Hersteller etabliert", so

Lars Lunde, Partner bei GRO.?Es war eine wahre Freude, mit dem talentierten

Team von Tacton zusammenzuarbeiten, und wir sind überzeugt, dass das Unternehmen

eine glänzende Zukunft vor sich hat, während es sich bemüht, weltweit noch

weiter zu wachsen. Wir sind daher dankbar, dass der GRO Fund III die Reise mit

Tacton und auch zusammen mit Rubicon Technology Partners fortsetzen wird, die

unsere Vision für das Unternehmen teilen und zweifellos in der Lage sein werden,

den Weg von Tacton zu dieser Vision zu beschleunigen."

Für weitere Informationen über Tacton und seine marktführende

Konfigurationstechnologie:

* Buchen Sie eine Demo (https://www.tacton.com/book-a-demo/?via=header) und

sehen Sie, wie Tacton Ihrem Unternehmen helfen kann, die Effizienz, das

Verkaufsvolumen und den Nettogewinn zu steigern

* Folgen Sie den Vordenkern, die die Zukunft des Vertriebs in der Fertigung

gestalten, auf dem Tacton Blog (https://www.tacton.com/cpq-blog/)

* Laden Sie den ultimativen Leitfaden herunter, um über die neuesten Trends im

Bereich Kundenerfahrung in der Fertigung auf dem Laufenden zu bleiben

(https://www.tacton.com/knowledge/keeping-up-with-the-new-manufacturing-

buyer/)

* Gewinnen Sie unübertroffene Einblicke, wie CPQ dazu beitragen kann, die

Umweltbelastung zu reduzieren und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

(https://www.tacton.com/knowledge/configuring-the-future-of-sustainable-

manufacturing/)

William Blair fungierte als exklusiver Finanzberater für Tacton und seine

Aktionäre GRO und Kirk Kapital. Evercore fungierte als exklusiver Finanzberater

für Rubicon Technology Partners.

Über Tacton

Tacton (https://www.tacton.com/) ist ein führendes SaaS-Unternehmen, dem

Hersteller auf der ganzen Welt vertrauen. Tacton Trusted Configuration

vereinfacht den Vertrieb für Hersteller von komplexen Produkten. Die?Configure,

Price, Quote"-Software von Tacton wurde von Gartner im Magic Quadrant für CPQ

Application Suites als?Leader" eingestuft und ist für seine fortschrittlichen

Produktkonfigurations- und Visualisierungsfunktionen bekannt. Die Gründer von

Tacton leisteten Pionierarbeit bei der computergestützten Produktkonfiguration,

die heute die Grundlage für Tacton CPQ und CAD Design Automation bildet. Seit

1998 vertrauen Kunden auf der ganzen Wlet wie ABB, Daimler, MAN, Scania,

Siemens, Xylem und Yaskawa auf Tacton. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Chicago (USA) und Stockholm (Schweden) und verfügt über regionale

Niederlassungen in Karlsruhe, Warschau (Polen) und Tokio (Japan).

Folgen Sie Tacton auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tacton-systems-

ab) und Twitter (https://twitter.com/tactonsystems).

Über Rubicon Technology Partners

Rubicon Technology Partners investiert in Entwickler von Unternehmenssoftware

mit bewährten Produkten und talentierten Managementteams, um deren Wachstum und

Skalierung zu unterstützen. Rubicon versetzt Unternehmen durch die Nutzung einer

bewährten Kombination von proprietären Prozessen, Best Practices und eines

portfolioweiten Engagement-Modells in die Lage, sich an die sich ändernden

Anforderungen ihres Geschäfts anzupassen, während sie wachsen und skalieren.

Rubicon hat ein verwaltetes Vermögen von über 3,5 Milliarden Dollar und hat

seinen Hauptsitz in Boulder, Colorado, mit weiteren Niederlassungen in New

Haven, Connecticut und Palo Alto, Kalifornien.

Weitere Informationen über Rubicon finden Sie unter www.rubicontp.com

(http://www.rubicontp.com/).

Über GRO

GRO ist eine führende nordeuropäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich

ausschließlich auf hochwertige B2B-Softwareunternehmen mit starken

Wachstumsaussichten konzentriert. GRO fungiert als aktiver Eigentümer, der die

Portfoliounternehmen mit dem Ziel der langfristigen Wertschöpfung entwickelt.

GRO verfügt über ein verwaltetes Vermögen von etwa 1 Milliarde EUR. Für weitere

Informationen über GRO besuchen Sie bitte www.grocapital.dk

(http://www.grocapital.dk/) und www.linkedin.com/company/gro-capital

(http://www.linkedin.com/company/gro-capital)

Tacton - Medienkontakt:

TactonPR@bocacommunications.com (mailto:TactonPR@bocacommunications.com)

°